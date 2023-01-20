Alkışlar ve gözyaşı: ‘49’ filmi gösterime giriyor!

Merakla beklenen '49' filminin oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu ve Kerem Alışık, önceki akşamki galada hazır bulundu. Magazin dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gala sonunda film ekibi, ayakta alkışlandı. Gerçek bir hikayenin anlatılmasıyla seyirciyi çok daha fazla duygulandıran filmin başrol oyuncularından Hacıoğlu, şunları söyledi: "Biz çok güzel bir iş çıkardık, umarım seyirci de aynı fikirde olur." Kerem Alışık ise "Böyle hassas ve güzel bir işin içinde olmaktan çok mutluyuz" dedi.





Filmin kadın başrolü Hande Doğandemir ise film hakkında şunları söyledi: "Çok gerçekçi, çok profesyonel ve harika bir aksiyon filmimiz oldu. Bunun yanı sıra duygusal yönü de oldukça fazla."

ÜNLÜLER ÖVGÜ YAĞDIRDI

Galaya katılanlar arasında yer alan Özge Gürel, Sinem Ünsal, Yüsra Geyik, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayatlı de gece sonunda filme övgüler yağdırdı. Gösterimin ardından gözyaşlarını tutamayan misafirler, film ekibini dakikalarca ayakta alkışladı. Merakla beklenen film, vizyonda.







49 FİLMİ VİZYONA GİRİYOR | VİDEO İZLE



"49"UN ÖYKÜSÜ

11 Haziran 2014'te Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatan film bugün vizyona girdi.