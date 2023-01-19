Dilan Çiçek Deniz'den sonra sıra Demet Özdemir'de! 7 milyon TL'ye...

Son dönemin parlayan yıldızlarından Demet Özdemir, sadece yapımcıları değil firmaları da peşinden koşturuyor. Kariyeri kadar Oğuzhan Koç'la evliliği ve tarzıyla da sık sık gündem olan Özdemir, 2023'e hızlı başladı.
Bir süredir yüzü olduğu şampuan markasıyla anlaşmasını bu sene de yenileyen güzel oyuncu, dedikoduları da beraberinde getirdi.
MİS GİBİ KAZANÇ
Demet özdemir'in firmadan yıllık 7 milyon TL ücret alacağı iddia edildi. Önceki gün de bir diğer güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in bir şampuan markasıyla yıllık 5.5 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptığı yazıldı.