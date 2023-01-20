



'AŞKIMI SAKLAMAM'

ÇAĞLA Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Son olarak şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddialarını da yalanlayan Şıkel, gazetecilerin "Ne zaman yanınızda birisini göreceğiniz" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben insanlarla tanışıyorum ama şu an için öyle biri yok. Gerçekten aşık olursam asla saklanmam."

Aydın HAMZA





GIRL POWER...

Alya'nın "Kamyon" adlı single çalışması tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının klibinde "Girl Power" gücünü vurgulayan Alya, "Eğer bir erkekle derdiniz varsa illa ki kız arkadaşlarınızla oturur, kadın dayanışması yapıp, çözersiniz" dedi.







'PAPATYA' AÇTI

İrem Derici ve Eda Sakız, "Papatya" şarkısı ile bir araya geldiler. "Papatya falına bi' kural koydum / Sadece seviyor seviyor seviyor" ve "Sana çarpılır gözlerim / Yokluğunla bölme beni" gibi çarpıcı sözlere sahip şarkı, tüm dijital platformlarda yerini aldı. İkili, albüm fotoğraflarıyla da hayli iddialıydı.







ANNE-KIZ GEZMESİ

CEREN Moray, önceki akşam Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Annesi ile birlikte eczaneden çıkan Moray, "Annemle birlikte gezmeye çıktık" diye konuştu. Yılbaşında sevgilisi Doğu Orcan ile gittiği Alaçatı tatili hakkında konuşan oyuncu, güzel geçtiğini söyleyerek AVM'den ayrıldı.

Doğan SAVAŞ







AYRILSAK DA ZENGİNİZ

2009 yılında dünya evine giren Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 2022 Ekim'inde boşandıklarını açıklayarak herkesi şoke etmişti. Masal gibi hayatlarıyla hayranlık uyandıran eski eşler, ayrılığın ardından maddi ve manevi tüm konularda anlaştıklarını söyledi. Toplam servetleri 700 milyon doları bulan çiftin başına yine talih kuşu kondu. Dijital bir platform, ünlü model ile sporcuya evlilikten boşanmaya geçen tüm hayatlarının belgeselini çekmek için tam 150 milyon dolar teklif etti.