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    Hazal Filiz Kaya'dan reyting açıklaması: "Korkum yok!" (Magazin haberleri)

    Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. "Reyting korkusu yüzünden mi dijital projeleri kabul ediyor sunuz?" sorusuna, "Öyle bir korkum yok" dedi. İşte 20 Ocak 2023 tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz Saklambaç haberleri.

    Korkum yok!

    Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Dijital bir projede yer alacak oyuncu, basın mensuplarının "Reyting korkusu yüzünden mi dijital projeleri kabul ediyor sunuz?" sorusuna, "Öyle bir korkum yok" dedi.

    Doğan SAVAŞ


    KALBİNİ AÇTI
    Nergis Kılıç, yeni single çalışması 'Aç Kalbini'yle müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziğini kendi hazırlayan Kılıç, "Bu zamanda en büyük ihtiyaç kalbini açabilmek. Duygularımızı kendi iç dünyamızda çok kapalı yaşıyoruz. Açın kalbinizi!" dedi.


    BÜYÜK BULUŞMA
    Cem     Adrian ile Derya Bedavacı 'Viran' şarkısında bir araya geldiler... Bu müzik birlikteliği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen ve aşk acısı çekenlere tercüman olacak bir şarkıya daha imza atan Adrian, "Her ne kadar tarzlarımız farklı gibi görünse de bizi birleştiren harika bir çizgi var" dedi.


        STAND-UP'ÇI FUNDA
        Funda         Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla rengarenk ve yepyeni bir konser serisine önceki akşam İstanbul'dan start verdi. Esprileriyle de salonu kırıp geçiren Arar, "Aslında benim içimde bir stand-up'çı var. Anlatmayı, birlikte gülmeyi seviyorum. Çok heyecanlandım ama sizinle gülünce hepsi geçti" dedi. Sahnede iki ayrı kostüm giyen Arar, güzelliğiyle de dikkat çekti.



        'AŞKIMI SAKLAMAM'
        ÇAĞLA         Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Son olarak şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddialarını da yalanlayan Şıkel, gazetecilerin "Ne zaman yanınızda birisini göreceğiniz" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben insanlarla tanışıyorum ama şu an için öyle biri yok. Gerçekten aşık olursam asla saklanmam."
        Aydın HAMZA



        GIRL POWER...
        Alya'nın         "Kamyon" adlı single çalışması tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının klibinde "Girl Power" gücünü vurgulayan Alya, "Eğer bir erkekle derdiniz varsa illa ki kız arkadaşlarınızla oturur, kadın dayanışması yapıp, çözersiniz" dedi.



        'PAPATYA' AÇTI
        İrem         Derici ve Eda Sakız, "Papatya" şarkısı ile bir araya geldiler. "Papatya falına bi' kural koydum / Sadece seviyor seviyor seviyor" ve "Sana çarpılır gözlerim / Yokluğunla bölme beni" gibi çarpıcı sözlere sahip şarkı, tüm dijital platformlarda yerini aldı. İkili, albüm fotoğraflarıyla da hayli iddialıydı.



        ANNE-KIZ GEZMESİ
        CEREN Moray, önceki akşam Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Annesi ile birlikte eczaneden çıkan Moray, "Annemle birlikte gezmeye çıktık" diye konuştu. Yılbaşında sevgilisi Doğu Orcan ile gittiği Alaçatı tatili hakkında konuşan oyuncu, güzel geçtiğini söyleyerek AVM'den ayrıldı.
        Doğan SAVAŞ



        AYRILSAK DA ZENGİNİZ
        2009 yılında dünya evine giren Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 2022 Ekim'inde boşandıklarını açıklayarak herkesi şoke etmişti. Masal gibi hayatlarıyla hayranlık uyandıran eski eşler, ayrılığın ardından maddi ve manevi tüm konularda anlaştıklarını söyledi. Toplam servetleri 700 milyon doları bulan çiftin başına yine talih kuşu kondu. Dijital bir platform, ünlü model ile sporcuya evlilikten boşanmaya geçen tüm hayatlarının belgeselini çekmek için tam 150 milyon dolar teklif etti.



        GÜZEL MANZARA
        SON dönemin en gözde isimlerinden Nesrin Cavadzade, önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Eşsiz Boğaz manzarasını arkasına alıp tüm şıklığıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncuya takipçilerinden "Hangi manzara daha güzel, karar veremedik" övgüleri yağdı.



            DİVALI AÇILIŞ
            BÜLENT Ersoy, önceki gün iş insanı Uğur Vergili'nin sahibi olduğu İstanbul Silivri'demi yeni projesinin tanıtımına katıldı. Etkinliğin açılışını beton mikserinin start butonuna basarak yapan Diva, "Ayağımın uğurlu olduğunu söylerler. Bir iki aya burada boş daire bulamazsanız" dedi. Bu arada ünlü sanatçının babet görünümlü ayakkabılarının değerinin 40 bin TL olduğu öğrenildi.



            BARBAROS, GÜLAYŞE'NİN PEŞİNDE!
            DUYGU yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken "Ateş Kuşları" ikinci bölümüyle, bu akşam atv'de ekranlara geliyor. Sezonun en iyi açılışını yapan ve izleyiciden yoğun ilgi gören dizinin yeni bölümünde tüm dengeler bozulacak. Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur. Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir. Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracaktır?



            Dizinin başrollerinde İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros) ve Görkem Sevindik (Ali) rol alıyor.


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            Haberler Saklambaç Hazal Filiz Kaya'dan reyting açıklaması: "Korkum yok!" (Magazin haberleri)
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