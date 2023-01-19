Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti ikinci bebeklerine kavuştu! Tüm dünyadan tebrik mesajları yağdı

2017'de dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri dün öğlen saatlerinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çift, heyecanla bekledikleri erkek bebeğine "Kerem" adını verdi. Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Özçivit, duygu dolu anlar yaşadı. Kerem'in dünyaya gelmesinin ardından atv'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'daki rolüyle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Burak Özçivit'in hayranları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.







HER DİLDE KUTLAMA

Minik Kerem'in dünyaya gelişini Arapça'dan İspanyolca'ya, İngilizce'den İtalyanca'ya kadar birçok farklı dilde kutlayan hayranları, 'Kerem Özçivit' adına derneklere yüklü miktarda bağış yapmak için de harekete geçti. Bu arada bazı uyanıklar da hemen 'Kerem Özçivit" adına Instagram hesapları açtı.

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