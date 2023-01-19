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    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti ikinci bebeklerine kavuştu! Tüm dünyadan tebrik mesajları yağdı

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, dün ikinci bebeklerine kavuştu. Oğullarına Kerem adını veren ünlü çiftten gelen bu mutlu haber üzerine ikiliye dünyanın dört bir yanından tebrik yağdı.

    Bir dünya mutluluk

    2017'de dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri dün öğlen saatlerinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çift, heyecanla bekledikleri erkek bebeğine "Kerem" adını verdi. Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Özçivit, duygu dolu anlar yaşadı. Kerem'in dünyaya gelmesinin ardından atv'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'daki rolüyle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Burak Özçivit'in hayranları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.



    HER DİLDE KUTLAMA
    Minik Kerem'in dünyaya gelişini Arapça'dan İspanyolca'ya, İngilizce'den İtalyanca'ya kadar birçok farklı dilde kutlayan hayranları, 'Kerem Özçivit' adına derneklere yüklü miktarda bağış yapmak için de harekete geçti. Bu arada bazı uyanıklar da hemen 'Kerem Özçivit" adına Instagram hesapları açtı.

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    Haberler Saklambaç Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti ikinci bebeklerine kavuştu! Tüm dünyadan tebrik mesajları yağdı
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