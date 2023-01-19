ATV adını yine liderliğe yazdırdı!

ATV, 17 Ocak'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı. Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %7,17 izlenme oranı ve %26,79 izlenme payı alarak birinci oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam da önceki akşamki bölümüyle AB Sosyal Statü'de %4,72 izlenme oranı ve %12,46 izlenme payı alarak birinci, Tüm Kişiler'de ise %6,77 izlenme oranı ve %15,56 izlenme payı alarak ikinci sırada yer alırken en çok izlenen dizi oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20+ABC1 kategorisinde %6,27 izlenme oranı ve %38,30 izlenme payı alarak birinci olurken, Tüm Kişiler'de %6,63 izlenme oranı ve %38,81 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.
SATIN ALMA KİRALA
Sürdürülebilir moda kavramı kıyafette kiralama sektörünün de hızla büyümesini sağlarken, bu kavrama artık ünlü isimler de dahil olmaya başladı. Rachel Araz, Saadet Işıl Aksoy ce Yasemin Özilhan gibi birçok ünlü isim kıyafetlerini satın almayı değil kiralamayı tercih ediyor. Stil danışmanlarının seçtiği farklı parçalar arasından beğendiklerinizi seçip kiralama imkanı tanıyan firmalarda; ünlü markaların kiralama fiyatları 600- 1800 TL arasında değişiyor.
SIKI DOSTLAR BULUŞTU
Ahmet Selçuk İlkan ve Selami Şahin geçtiğimiz gün Bomonti'de bir araya gelerek hasret giderdi. Yakın arkadaş olan İlkan ve Şahin birlikte yemek yiyip yeni albüm çalışmaları hakkında birbirleriyle fikir alışverişinde bulundu. Usta sanatçlılar, Murat Ekici'nin de aralarına dahil olduğu toplantıda, yeni şarkının geleceğini duyurdu.