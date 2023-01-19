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    ATV adını yine liderliğe yazdırdı!

    ATV, 17 Ocak’ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ocak tarihli Saklambaç haberleri....

    Birincinin adı değişmedi

    ATV, 17 Ocak'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı. Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %7,17 izlenme oranı ve %26,79 izlenme payı alarak birinci oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam da önceki akşamki bölümüyle AB Sosyal Statü'de %4,72 izlenme oranı ve %12,46 izlenme payı alarak birinci, Tüm Kişiler'de ise %6,77 izlenme oranı ve %15,56 izlenme payı alarak ikinci sırada yer alırken en çok izlenen dizi oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20+ABC1 kategorisinde %6,27 izlenme oranı ve %38,30 izlenme payı alarak birinci olurken, Tüm Kişiler'de %6,63 izlenme oranı ve %38,81 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.



    SATIN ALMA KİRALA
    Sürdürülebilir moda kavramı kıyafette kiralama sektörünün de hızla büyümesini sağlarken, bu kavrama artık ünlü isimler de dahil olmaya başladı. Rachel Araz, Saadet Işıl Aksoy ce Yasemin Özilhan gibi birçok ünlü isim kıyafetlerini satın almayı değil kiralamayı tercih ediyor. Stil danışmanlarının seçtiği farklı parçalar arasından beğendiklerinizi seçip kiralama imkanı tanıyan firmalarda; ünlü markaların kiralama fiyatları 600- 1800 TL arasında değişiyor.



    SIKI DOSTLAR BULUŞTU
    Ahmet Selçuk İlkan ve Selami Şahin geçtiğimiz gün Bomonti'de bir araya gelerek hasret giderdi. Yakın arkadaş olan İlkan ve Şahin birlikte yemek yiyip yeni albüm çalışmaları hakkında birbirleriyle fikir alışverişinde bulundu. Usta sanatçlılar, Murat Ekici'nin de aralarına dahil olduğu toplantıda, yeni şarkının geleceğini duyurdu.



        SULAR DURULMUYOR
        ATV'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak", bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin bu akşamki bölümünde; Yeşim'in ifadesiyle büyük bir şok yaşayan Tarık bu ani değişimin peşine düşer. Tarık'ın öğreneceği gerçekler onu bir kez daha ailesiyle karşı karşıya getirirken Güzide'nin hayatının zorlaşması için ayrı bir çaba gösterir.



        TALEP YAĞMURU
        Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ve seramik işlerine ağırlık veren Yağmur Tanrısevsin, önceki gün bir AVM'deydi. "İçime sinen bir projede yer almak istiyorum. Şimdilik senaryo okuma aşamasındayım" diyen oyuncu, seramik atölyesi için ise "Talepten dolayı mutluyum" dedi.



        OVERSİZE YASEMİN
        Yasemin Özilhan, önceki akşam bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Her zamanki gibi kendine has giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken sosyetik, son yılların modasına uyup üzerine birkaç beden büyük montu ve bol pantolonuyla dikkat çekti.



            MARATONA MOLA
            Ünlü popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Dalkılıç; "Sahne ve stüdyo çalışmalarımızdan fırsat buldukça yakınlarımla vakit geçiriyorum" diyerek arkadaşlarıyla buluştu.



            EĞLENCELİ GALA
            Şafak Sezer'in yazıp oynadığı 'Kutsal Damacana'nın son filminin galası önceki akşam Levent'teki bir AVM'de gerçekleşti. Sinema ve sanat dünyasının bir araya geldiği galada katılımcılar 'Kutsal Damacana 4'ün hikâyesine ortak oldu. Film gösterimi sonrasında sinema salonlarını zombiler bastı. Gala için özel makyaj ve kostümlerle hazırlanan zombiler, salonları tek tek gezerek eğlenceli anlar yaşattı.



            ESTETİK KORKUSU
            Yüzündeki değişimle son dönemlerin en çok konuşulan ünlülerinden olan Büşra Pekin, ınstagram hesabından bir fotoğraf yayınlayarak, "Yüzümde gerginleştirici bant var. Estetik haberleri çıkarmayın" notunu düştü.



                RENK CÜMBÜŞÜ
                Instagramdan paylaşım yapan Derya Uluğ, rengarenk elbisesini sarı-kırmızı küpeleriyle kombinleyip adeta renk cümbüşü yarattı. Güzel oyuncuya "Sen başkasın" yorumları yapıldı.



                İDDİALI ORTAKLIK
                Şarkıcı Seren Uzun, yeni klip toplantısını Nişantaşı'nda yaptı. Karadenizli sanatçıya, Hollanda'da yaşayan fotoğrafçı Burak Evren de eşlik etti. Uzun ve Evren, "Daha önce festivallerde yer aldık, şimdi ise birlikte ortak projeyi gerçekleştireceğiz. Güzel bir iş çıkaracağımızdan eminiz" dedi.

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                Haberler Saklambaç ATV adını yine liderliğe yazdırdı!
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