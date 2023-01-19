ATV adını yine liderliğe yazdırdı!

ATV, 17 Ocak'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı. Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %7,17 izlenme oranı ve %26,79 izlenme payı alarak birinci oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam da önceki akşamki bölümüyle AB Sosyal Statü'de %4,72 izlenme oranı ve %12,46 izlenme payı alarak birinci, Tüm Kişiler'de ise %6,77 izlenme oranı ve %15,56 izlenme payı alarak ikinci sırada yer alırken en çok izlenen dizi oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20+ABC1 kategorisinde %6,27 izlenme oranı ve %38,30 izlenme payı alarak birinci olurken, Tüm Kişiler'de %6,63 izlenme oranı ve %38,81 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.