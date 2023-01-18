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    Aslı Şen ile Metin Şen’in 22 yıllık evliliği bitiyor mu? Sosyetik çiftten şoke eden hamle

    Aslı Şen ile Metin Şen’in 22 yıllık evliliği bittiği iddiası, gündem oldu. İki çocukları bulunan sosyetik çift, Instagram’da birbirlerini takibi bırakarak da boşanma dedikodusunu doğrular gibiydi. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Şenlik bitiyor

    Aslı ile Metin Şen'in evliliğine nazar değdi. Sosyetik çiftin, bir süredir evlerini ayırdığı iddia edildi. Hatta geçtiğimiz haftalarda beyninde pıhtı atan iş insanının bu rahatsızlığına da evliliğinde yaşadığı sıkıntılar yol açtı. İlk olarak Aslı Şen, eşini Instagram'da takip etmeyi bırakarak boşanmanın sinyalini verdi. Ardından da ünlü iş insanı, Aslı Hanım'ı takibi bırakarak ayrılık iddialarını doğrular gibiydi.

    KRİZ ABD'DE PATLADI
    Aslı Şen ile eltisi Begüm Şen arasında yıllardır süren küslük, aile arasında ipleri gerdi. Bir süre önce de ABD'de kardeşi Adnan ve yengesi Begüm Şen ile buluşan Adnan Şen'in bu ziyareti, Aslı Hanım'ı kızdırdı. Bir süredir evlilikte var olan kriz de bu son olayla patlak verdi ve çift boşanma kararı aldı.



    MUTLU ÇİFT
    Evlendikleri günden beri gazetecilerin karşısına sayılı kez çıkan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, önceki gece kural bozdu. 2021 yılında dünya evine giren ikili, Uğur Yücel'in tek kişilik tiyatro oyununu izlemeye gitti. Evlilikleriyle ilgili konuşan çift, "Çok mutluyuz ve her şey yolunda" diyerek oradan ayrıldı.



    TARZINI KONUŞTURDU
    Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Kendine has giyim tarzıyla dikkat çeken Şaşmaz, tarzını soran muhabirlere "Tamamen bana ait. Sitil danışmanıyla falan çalışmıyorum. Ama arkadaşlarımdan fikir alıyorum" dedi. Aytaç Şaşmaz, meslektaşı Hande Doğandemir ile çıkan aşk iddialarını da yine yalanladı. Aydın HAMZA



        AŞK YÜRÜYÜŞÜ
        Berker Güven ve Nihal Yalçın önceki akşam Cihangir sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Yalçın "Bu kez ben konuşacağım. Her seferinde Berker'e soruyorsunuz o cevaplıyor. Çok yoğun çalıştığı için Berker'i özlüyorum" dedi. Doğan SAVAŞ



        FESTİVALDE COŞTURDU
        "Rize Belediyesi" tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen "Hamsi Festivali" kapsamında konser veren Oğuzhan Koç, şarkıları ve enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrasında tüm ekip arkadaşlarıyla mangalda pişirilen hamsileri yiyen Koç, "Memleketimin her yeri cennet. Sadece İstanbul değil ülkemin her yerinde konser vermek, o yöreyi, yemeklerini yakından tanımak çok büyük zenginlik" dedi.



        ONLARIN GÜNÜ
        Necip Uysal, önceki gün Etiler'de bir mekanda yemek yedi. Futbolcuya eşi ve arkadaşları eşlik etti. Formuna dikkat eden Uysal, mekan sahibi Adnan Sert'in kendileri için hazırladığı 10 saat pişme süresi olan özel bir eti 10 dakika içinde yedi. Doğan SAVAŞ



            ELDE VAR AŞK
            9 yıllık eşi Bahar Özdoğan ile geçtiğimiz yıllarda boşanan ve daha sonra kalbini Saadet Çamaş'a kaptıran Ferit Aktuğ, sevgilisiyle el ele görüntülendi. Tiyatro oyununa geldiklerini söyleyen Aktuğ, "Her şey yolunda, mutlu ve huzurluyuz" dedi.



            HAYRAN BIRAKTI
            Adı bir süredir oyuncu Uğur Uzunel'le aşk dedikodularına karışan Merve Dizdar, son dönemdeki değişimiyle dikkat çekiyor. Bir müzikalde rol alan güzel oyuncu makyajıyla kendini hayran bıraktı. Dizdar'ın sosyal medyadaki bu fotoğrafı beğeni topladı.



            TESELLİ İKRAMİYESİ: 5.5 MİLYON TL!
            İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'la yaşadığı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz, evlilik için geri sayarken sevgilisinden ayrılmıştı. "Asla barışmam. Bitti bu iş" diyen güzel oyuncu, geri adım da atmamıştı. Ayrılığına ardından zor dönemler geçiren Deniz'e teselli ikramiyesi çıktı! Bir şampuan firmasının yeni yüzü olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu, iddialara göre anlaşma gereği tam 5.5 Milyon TL kazanacak.



                SADE ANNE
                Aslışah Alkoçlar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan sosyetik güzel, özellikle bebek ürünleri satan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Ayrıca Alkoçlar'ın sade ve doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.



                CİVCİV ZEYNEP
                Omurga kemiği zedelenen ve daha yeni yeni toparlayan Zeynep Bastık, sosyal medyadaki etkinliğini sürdürüyor. Neredeyse gün aşırı fotoğraf paylaşan Bastık, bu kez sarı elbisesiyle poz verdi. Ünlü şarkıcının demir parmaklıklar önünde verdiği poza beğeni yağdı. Bastık, paylaştığı fotoğrafa Civciv emojisi koymayı da ihmal etmedi.



                'ACI İÇİNDEYİM'
                Ece Erken, geride bıraktığımız gün İstinye'deydi. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Erken, muhabirlere dert yandı: "Uzun süredir diş ağrısı çekiyorum. Kaç gündür acı içerisindeyim, şimdi doktor randevum var ona gidiyorum."



                    GÜZEL MESAJ
                    17 Şubat'ta vizyona girecek "Kadınlara Mahsus" filmi için özel bir farkındalık çalışması yapıldı. Melisa Aslı Pamuk, çekilen kısa videolarda "Bir kadın, hayallerini gerçekleştirdiğinde dünya daha da güzelleşir" mesajı verirken; Müjde Uzman, şöyle seslendi: "Işığını etrafına saçarken, sen karanlıkta kalma. Unutma, güneş sensin."



                    TAKLİT ADASI
                    Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu, geçtiğimiz yıl İngiltere'de katıldığı "Love Island" (Aşk Adası) yarışmasına damga vurdu. Programın reyting rekorları kırmasında büyük rol oynayan Türk kızı, yakaladığı şöhret sayesinde İngiltere'de servet kazanmaya başladı. Türk güzelin sayesinde ülke gündemine gelen yarışmanın yetkilileri de uyanıklık yaptı.

                    ÜLKEDE GÜNDEM YARATTI
                    Yeni sezona Ekin Su Cülcüloğlu'na ikizi kadar benzeyen bir diğer Türk kızı Tanyel Revan'ın katılacağını ilan etti. Ekin Su Cülcüloğlu ile Revan arasındaki benzerlik de İngiltere'de gündem yarattı. The Sun ve Daily Mail gibi yüksek tirajlı birçok gazete, Türk kızlarının benzerliğini manşetlerinden duyurdu.



                    'AKINCI' GELİYOR
                    Türkiye'nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı, atv ve MinikaGO'da aynı gün 21 Ocak'ta başlıyor... İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilen, kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, şimdiden merakla bekleniyor. Yaklaşık 18 aylık bir çalışmanın ürünü olan ve artık sonuna gelinen projede Türkiye, Rusya, Ukrayna, Mısır, Brezilya ve Arjantin'den toplamda 150 sanatçı yer aldı. TAMAMEN YERLİ
                    Animasyonları tamamen yerli olarak 2D ve 3D tekniklerle Türkiye'de yapılan Akıncı'nın müzikleri de başarılı ve deneyimli müzisyen Demir Demirkan'a ait. Akıncı karakterini seslendiren Harun Can ise aynı zamanda projenin dublaj yönetmenliğini de üstlendi.



                        YER YERİNDEN OYNAYACAK
                        ATV ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden yoğun ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu akşam 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Bir yandan Moğollar diğer yandan Germiyanoğlu, Candaroğlu, Karesioğlu Beyleri ve İsmihan Sultan tarafından kuşatılan Osman Bey kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem" diyerek rest çeker.

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                        Haberler Saklambaç Aslı Şen ile Metin Şen’in 22 yıllık evliliği bitiyor mu? Sosyetik çiftten şoke eden hamle
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