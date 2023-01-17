Hülya Avşar'dan "Zehra'ya ne aldınız?" sorusuna güldüren cevap





CEZAYİR KARAR AŞAMASINDA

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle yine soluksuz izlenecek. Dizinin yeni bölüm konusu şöyle: Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalır ve zor da olsa kararını verir. Firuze'nin Cezayir'e dair umutları, Cezayir'i Suna ve Leyla ile birlikte aile resminde görünce yıkılır. Firuze buna rağmen ikisinin de Cezayir'den evladı olduğu için Leyla'ya zeytin dalı uzatır.

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