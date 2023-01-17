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    Hülya Avşar'dan "Zehra'ya ne aldınız?" sorusuna güldüren cevap

    Hülya Avşar, önceki akşam formundaydı. 25 yaşına basan kızına ne aldığı sorulan Avşar Kızı, “Hiçbir şey almadım beni yeterince yoluyor’ diyerek güldürdü. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    ‘Yeterince yoluyor’

    Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz gün Yeniköy'de ailesi ve kuzenleriyle doğum gününü kutladı. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden anne Hülya Avşar "Zehra'ya ne aldınız?" sorusuna, "Ben hiçbir şey almadım. Zaten normalde de beni yeterince yoluyor" diyerek kahkaha attı. Son dönemdeki verdiği pozlarla ilgili de konuşan Avşar kızı, "Sosyal medyanın gereğini yapıyorum. Yaşıma uygun olduğunu düşünüyorum dedi. Yeniköy'de ailesiyle doğum gününü kutlayan Zehra Çilingiroğlu, daha sonra Etiler'e sevgilisi Mürsel Kaya'nın yanına koştu. Sevgilisiyle baş başa yemek yiyen Çilingiroğlu yeni yaşını bir de sevgilisiyle kutladı.Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakan Zehra, ''Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor'' diyerek sevgilisiyle oradan ayrıldı.



    'KOÇ'UM BENİM
    Oğuzhan Koç, önceki akşam Etiler'deydi. Stüdyo çıkışı görüntülenen Koç, yılbaşında eşi Demet Özdemir ile vakit geçirmek için sahne tekliflerini reddetmesi hakkında, "Özel günlerde hayatımdaki özel insanlara vakit ayırmak istedim" dedi. Ünlü şarkıcı, sözleri kendisine ait olan "Yalanı Bırak" şarkısını Sakiler'e vererek onlarla birlikte seslendirmişti. Koç'un bu şarkıyı eşi Demet Özdemir'e yazdığı iddiaları gündeme düşmüştü. Oğuzhan Koç, bu sorular üzerine "Benim yazdığım bütün şarkılar Demet'e" yanıtını verdi. Doğan SAVAŞ



    YENİ YAŞINI KUTLADI
    Miray Daner, önceki gece Armutlu'daki bir mekanda sevgilisi Oğulcan Engin ve dostları ile birlikte doğum gününü kutladı. Çıkışta sorulara yanıt veren Daner, "Dostlarımız ile birlikte kutlamaya geldik. Her şey çok güzel gidiyor her şey. Keyfimiz çok yerinde" dedi. Doğan SAVAŞ



        YALNIZLIK İYİ GELDİ
        Alp Navruz, önceki akşam Armutlu'daki bir mekanda yeni yaşını kutladı. 33. yaş gününü dostlarının kendisine yaptığı sürpriz parti ile kutlayan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir partide İlayda Alişan ile yakınlaştığına dair iddialara ise "Ben birinci ağızdan söylemek istiyorum hayatımda kimse yok. Yalnızlık çok iyi geldi" dedi.



        MUTLULUK KARESİ
        Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evliliği olan Almeda Sayışman, geçtiğimiz günlerde çocukları ile birlikte bir alışveriş merkezindeydi. Sayışman, "Güzel havayı görünce çocuklarla birlikte oyun oynamaya geldik" dedi.



        NET BİR ŞEY YOK!
        Bestemsu Özdemir ve sevgilisi Serkan Mehmet Durdu geçtiğimiz gün Sarıyer'de bir partiye katıldı. Geçtiğimiz hafta evlilik teklifi alan Özdemir, "Düğün ne zaman?" sorularına, "Aslında tekliften sonra bir şey değişmedi. Evlilik tarihini ve yerini netleştirmeye çalışıyoruz " diyerek kahkaha attı.
        Doğan SAVAŞ



            80'LERE DÖNÜŞ
            Yeniköy'de seksenler konsepti eşliğinde doğum gününü kutlayan Hera ve Ozan Doğulu ikilisi, dillere destan bir parti düzenledi. Parti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftin, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette boy farkları çok konuşulmuştu. Muhabirlerin "Boy farkınızın çok konuşulması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Doğulu, "Geri zekalılar diye düşünüyorum. Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Ben minyon tipli biriyim ve uzun boylu birini buldum" diyerek güldürdü. Doğan SAVAŞ



            GÖZÜMÜZ 'AYDIN'
            Müzik öğretmenliği mezunu olan Şule Aydın, yeni projesini beğeniye sundu. "Sır" ve "Santim Santim" adındaki şarkıları görücüye çıkaran Aydın, sözlerini kendisi yazdı. Müzikler ise "Santim santim"de Önder Bilge & Şule Aydın, "Sır" da ise Cem Arslantunalı ve Şule Aydın olarak yer almakta.



            MÜZİK PİYASASINA 'HOŞ BULDUK'
            Serdar Bayrak, uzun süredir üzerinde çalıştığı "Hoş Bulduk" adlı ilk single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu. Sözü Hakkı Yalçın, müziği Aydın Kurtoğlu &Tarık İster imzası taşıyan şarkının aranjesi ise Barış Özesener tarafından yapıldı.



                AŞK LÜTFEN GEL
                Ece Sükan, önceki gün Etiler'deydi. Hayli keyifli olduğu görülen Sükan'a yakın arkadaşı Cansu Dere'nin sağlık durumu sorulunca, "Konuşuyoruz, gayet iyi. Yakında görüşeceğiz zaten" şeklinde cevapladı. Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Sükan, 2023 yılından aşk dilemeyi de ihmal etmedi.



                TERS KÖŞE
                Cem Yenel, Alt Tarafı Bir Ömür Özlerim isimli şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Yenel, şarkısının klibi için İskoçya'ya gitti. Yenel, klipte şarkıyı tersten okuma tekniğini kullanarak ters köşe yaptı.



                USTA İSİM KADRODA
                Pazartesi akşamları atv'de yayınlanan "Bir Küçük Gün Işığı"na Altan Erkekli katıldı. Alper'in varlıklı ve akademisyen babası Eşref rolü ile dizinin kadrosuna giren Erkekli'nin setten ilk kareleri de paylaşıldı. Eşref'in gelişiyle dizide yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.



                    CEZAYİR KARAR AŞAMASINDA
                    ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle yine soluksuz izlenecek. Dizinin yeni bölüm konusu şöyle: Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalır ve zor da olsa kararını verir. Firuze'nin Cezayir'e dair umutları, Cezayir'i Suna ve Leyla ile birlikte aile resminde görünce yıkılır. Firuze buna rağmen ikisinin de Cezayir'den evladı olduğu için Leyla'ya zeytin dalı uzatır.

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                    Haberler Saklambaç Hülya Avşar'dan "Zehra'ya ne aldınız?" sorusuna güldüren cevap
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