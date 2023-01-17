Hülya Avşar'dan "Zehra'ya ne aldınız?" sorusuna güldüren cevap

Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz gün Yeniköy'de ailesi ve kuzenleriyle doğum gününü kutladı. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden anne Hülya Avşar "Zehra'ya ne aldınız?" sorusuna, "Ben hiçbir şey almadım. Zaten normalde de beni yeterince yoluyor" diyerek kahkaha attı. Son dönemdeki verdiği pozlarla ilgili de konuşan Avşar kızı, "Sosyal medyanın gereğini yapıyorum. Yaşıma uygun olduğunu düşünüyorum dedi. Yeniköy'de ailesiyle doğum gününü kutlayan Zehra Çilingiroğlu, daha sonra Etiler'e sevgilisi Mürsel Kaya'nın yanına koştu. Sevgilisiyle baş başa yemek yiyen Çilingiroğlu yeni yaşını bir de sevgilisiyle kutladı.Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakan Zehra, ''Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor'' diyerek sevgilisiyle oradan ayrıldı.
'KOÇ'UM BENİM
Oğuzhan Koç, önceki akşam Etiler'deydi. Stüdyo çıkışı görüntülenen Koç, yılbaşında eşi Demet Özdemir ile vakit geçirmek için sahne tekliflerini reddetmesi hakkında, "Özel günlerde hayatımdaki özel insanlara vakit ayırmak istedim" dedi. Ünlü şarkıcı, sözleri kendisine ait olan "Yalanı Bırak" şarkısını Sakiler'e vererek onlarla birlikte seslendirmişti. Koç'un bu şarkıyı eşi Demet Özdemir'e yazdığı iddiaları gündeme düşmüştü. Oğuzhan Koç, bu sorular üzerine "Benim yazdığım bütün şarkılar Demet'e" yanıtını verdi. Doğan SAVAŞ
YENİ YAŞINI KUTLADI
Miray Daner, önceki gece Armutlu'daki bir mekanda sevgilisi Oğulcan Engin ve dostları ile birlikte doğum gününü kutladı. Çıkışta sorulara yanıt veren Daner, "Dostlarımız ile birlikte kutlamaya geldik. Her şey çok güzel gidiyor her şey. Keyfimiz çok yerinde" dedi. Doğan SAVAŞ