Hafsanur Sancaktutan intihar iddialarına yanıt verdi: Sadece zehirlenme yaşadım





'TEDAVİ OLUP ÇIKTIM'

Hafsanur Sancaktutan'ın bu açıklamasından sonra bile Bircan Bali, iddiasının doğru olduğunu ve mahkeme yoluyla tüm iddialarını ispat edeceğini söyledi. Bunun üzerine güzel oyuncu, bu kez dün basının karşısına çıktı. Emirgan'daki bir mekan çıkışı görüntülenen Hafsanur Sancaktutan, şu sözleriyle bir kez daha iddiayı yalanladı: "Ağır bir zehirlenme yaşadığım için bir yakınıma haber verdim. Bayıldığım için yakınım beni ambulans ile hastaneye götürdü. Ve tedavimi olup çıktım. Gördüğünüz gibi şimdi de gayet iyiyim. Keyfim de yerinde."



İSTİSMAR İTİRAFI

Hafsanur Sancaktutan, 2021 yılında yaptığı şu itirafla da herkesi derinden sarsmıştı: "Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum. Kızlar susmayın. Artık susmak yok. Çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz. Çünkü sizi çok seviyorum."

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