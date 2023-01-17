Hafsanur Sancaktutan intihar iddialarına yanıt verdi: Sadece zehirlenme yaşadım

Magazin dünyasının dün gündemindeki isim son dönemin parlayan yıldızlarından Hafsanur Sancaktutan'dı... Olay; Cumartesi günü sunucu Bircan Bali'nin yaptığı şu açıklamayla başladı: "Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi."
BİLEKLERİNİ GÖSTERDİ
Herkes bu ismin kim olduğunu merak ederken önceki akşam da Hafsanur Sancaktutan'ın Cuma günü ailesiyle çıktığı yemekte zehirlendiği haberleri çıktı. Bali de dün yaptığı canlı yayında intihara teşebbüs eden oyuncunun Sancaktutan olduğunu iddia edince ortalık karıştı. Sosyal medyadan bu üzücü iddiayı bileklerini gösteren bir fotoğrafıyla yayınlayan 22 yaşındaki güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak, yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim; 22 yaşında, ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm."
'TEDAVİ OLUP ÇIKTIM'
Hafsanur Sancaktutan'ın bu açıklamasından sonra bile Bircan Bali, iddiasının doğru olduğunu ve mahkeme yoluyla tüm iddialarını ispat edeceğini söyledi. Bunun üzerine güzel oyuncu, bu kez dün basının karşısına çıktı. Emirgan'daki bir mekan çıkışı görüntülenen Hafsanur Sancaktutan, şu sözleriyle bir kez daha iddiayı yalanladı: "Ağır bir zehirlenme yaşadığım için bir yakınıma haber verdim. Bayıldığım için yakınım beni ambulans ile hastaneye götürdü. Ve tedavimi olup çıktım. Gördüğünüz gibi şimdi de gayet iyiyim. Keyfim de yerinde."
İSTİSMAR İTİRAFI
Hafsanur Sancaktutan, 2021 yılında yaptığı şu itirafla da herkesi derinden sarsmıştı: "Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum. Kızlar susmayın. Artık susmak yok. Çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz. Çünkü sizi çok seviyorum."