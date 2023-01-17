Zeynep Bastık, Bakü’de vereceği konserle iki saatte 5.6 milyon TL kazanacak





14 ŞUBAT'TA SÜRPRİZİ VAR

Şimdiden biletleri kapışılan konserinden 300 bin Dolar alacağı söylenen Zeynep Bastık, böylece Azerbaycan'dan yaklaşık 5.6 milyon TL ile dönecek. Bu arada Zeynep Bastık, 14 Şubat'ta İstanbul'da vereceği konseri için de sahneye çok sürpriz bir isimle çıkıp unutulmaz bir düete imza atacak.

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