Zeynep Bastık, Bakü’de vereceği konserle iki saatte 5.6 milyon TL kazanacak

Pop müziğin en başarılı isimlerinden Zeynep Bastık, uzun süredir belindeki rahatsızlık nedeniyle konserlerine ara vermişti.
Hatta yılbaşında bile sahneye çıkamayan ünlü popçunun bu süreçteki kaybı 5 milyon TL'yi aşmıştı. Sahnelerin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, bu ayın 21'inde Azeri hayranlarıyla buluşacak. "Baku Convention Center"daki konserine titizlikle hazırlanan 29 yaşındaki popçu, yaklaşık iki saat kalacağı gecede serveti bulacak.
14 ŞUBAT'TA SÜRPRİZİ VAR
Şimdiden biletleri kapışılan konserinden 300 bin Dolar alacağı söylenen Zeynep Bastık, böylece Azerbaycan'dan yaklaşık 5.6 milyon TL ile dönecek. Bu arada Zeynep Bastık, 14 Şubat'ta İstanbul'da vereceği konseri için de sahneye çok sürpriz bir isimle çıkıp unutulmaz bir düete imza atacak.