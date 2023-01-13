Melis Sandal'dan Mustafa Sandal'a 85 bin dolarlık özel hediye!

11 YAŞINDA ROLEX'İ VARDI

Dokuz yaşındayken taktığı ilk saati hesap makineli bir Casio olan Mustafa Sandal, 11 yaşında ise annesinin hediye ettiği ve şimdiki değeri ortalama 300 bin TL olan Rolex Datejust bir saate sahipti. Musti, yıllar içerisinde tutkunu olduğu saatlerden hatırı sayılır bir koleksiyon oluşturdu. Ünlü popçunun koleksiyonunda Bell & Ross, Rolex, Casio, Apple Watch, Skagen, Seiko ve Patek Philippe marka saatler var.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN