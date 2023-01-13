Melis Sandal'dan Mustafa Sandal'a 85 bin dolarlık özel hediye!

Önceki gün 53 yaşına giren Mustafa Sandal için geçtiğimiz yaz evlendiği Melis Sandal, kesenin ağzını açtı. Tıpkı Musti gibi saatlere hayli düşkün olan sosyetik güzel, ünlü popçu için siparişini aylar öncesinden verdi. Melis Sandal, eşine bu özel günde değeri yaklaşık 85 bin dolar olan Patek Philippe marka bir saat hediye etti.
DUYGUSAL KUTLAMA
Koleksiyonuna bir saat daha ekleyen Mustafa Sandal, değeri 1 milyon 600 bin TL'lik jest karşısında mest oldu.
Bu arada sosyetik güzel, eşiyle paylaştığı romantik karelere düştüğü "Doğduğun güne şükürler olsun canım kocam. Sen çok özel bir adamsın. İyi ki sensin yol arkadaşım. İyi ki doğdun" notuyla da Musti'nin yaş gününü kutladı.