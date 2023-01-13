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    Melis Sandal'dan Mustafa Sandal'a 85 bin dolarlık özel hediye!

    11 Ocak'ta 53 yaşına giren Mustafa Sandal için eşi Melis Sandal'dan pahalı jest... Saat koleksiyonu olan ünlü popçu, sosyetik eşinin aldığı 85 bin dolarlık Patek Philippe marka saat karşısında mest oldu...

    Jest oldu!

    Önceki gün 53 yaşına giren Mustafa Sandal için geçtiğimiz yaz evlendiği Melis Sandal, kesenin ağzını açtı. Tıpkı Musti gibi saatlere hayli düşkün olan sosyetik güzel, ünlü popçu için siparişini aylar öncesinden verdi. Melis Sandal, eşine bu özel günde değeri yaklaşık 85 bin dolar olan Patek Philippe marka bir saat hediye etti.


    DUYGUSAL KUTLAMA
    Koleksiyonuna bir saat daha ekleyen Mustafa Sandal, değeri 1 milyon 600 bin TL'lik jest karşısında mest oldu.

    Bu arada sosyetik güzel, eşiyle paylaştığı romantik karelere düştüğü "Doğduğun güne şükürler olsun canım kocam. Sen çok özel bir adamsın. İyi ki sensin yol arkadaşım. İyi ki doğdun" notuyla da Musti'nin yaş gününü kutladı.


        MANEVİ DEĞERİ BÜYÜK MELİS
        Sandal, "Hiçbir zaman bir Patek sahibi olamazsınız, en fazla bir sonraki nesil için ona göz kulak olursunuz" mesajıyla baba oğul ilişkisine göz kırpan Patek Philippe markasını özellikle tercih etti. Musti'nin önceki evliliğinden iki, Melis Sandal'ın da yine önceki evliliğinden bir oğlu bulunuyor.

        11 YAŞINDA ROLEX'İ VARDI
        Dokuz yaşındayken taktığı ilk saati hesap makineli bir Casio olan Mustafa Sandal, 11 yaşında ise annesinin hediye ettiği ve şimdiki değeri ortalama 300 bin TL olan Rolex Datejust bir saate sahipti. Musti, yıllar içerisinde tutkunu olduğu saatlerden hatırı sayılır bir koleksiyon oluşturdu. Ünlü popçunun koleksiyonunda Bell & Ross, Rolex, Casio, Apple Watch, Skagen, Seiko ve Patek Philippe marka saatler var.

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        Haberler Saklambaç Melis Sandal'dan Mustafa Sandal'a 85 bin dolarlık özel hediye!
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