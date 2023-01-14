Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle yakalandı! Bu kez aşkını ilan etti! Metin Hara'dan sonra gönlünü bakın kime kaptırdı...

BU KEZ KAÇMADILAR

Hilal Altınbilek geçtiğimiz ay muhabirlere köşe kapmaca oynattığı sevgilisi Metin Can Uzun'u bu kez saklamadı. Sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülenen güzel oyuncunun bu kez ağzı kulaklarındaydı.