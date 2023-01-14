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    Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle yakalandı! Bu kez aşkını ilan etti! Metin Hara'dan sonra gönlünü bakın kime kaptırdı...

    Metin Hara ile ilişkisini bitiren Hilal Altınbilek, geçtiğimiz haftalarda Metin Can Uzun’la yakalanınca kaçacak yer aramıştı. Önceki gün yine Uzun’la gecelerde boy gösteren Altınbilek, bu kez aşkını ilan etti.

    Doğan Savaş
    Hilal’ın uzun aşkı!

    Hilal Altınbilek, Metin Hara ile ilişkisini noktaladıktan sonra sessizliğe bürünmüştü. Evlenecekleri beklenen çift, sürpriz bir kararla ayrılınca hayranlarını üzmüştü.

    Altınbilek ayrılıkla ilgili, "Konuşup anlaşarak ayrılma kararı almıştık" demişti. Ama bazı iddialara göre yazın ayrılan ikilinin arasına kara kedi girmişti.

    Hatta bu ismin geçen ay Altınbilek'le beraber görüntü veren ve kaçacak yer arayan Metin Can Uzun olduğu yönündeydi. Güzel oyuncunun yaz aylarında Uzun'la tanışması da oldukça manidardı.

        BU KEZ KAÇMADILAR
        Hilal Altınbilek geçtiğimiz ay muhabirlere köşe kapmaca oynattığı sevgilisi Metin Can Uzun'u bu kez saklamadı. Sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülenen güzel oyuncunun bu kez ağzı kulaklarındaydı.

        32 dişinin sürekli görüldüğü Altınbilek'in mutluluğu da gözlerinden okundu. "Hayırlı olsun" diyen magazin ekiplerine tebessümle "İyi akşamlar" diyen aşıklar, daha sonra mekana girerek gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

        Geçtiğimiz ay ilk kez görüntülenen sevgililer, İstanbul sokaklarında kaçacak yer aramıştı.
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