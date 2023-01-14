Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle yakalandı! Bu kez aşkını ilan etti! Metin Hara'dan sonra gönlünü bakın kime kaptırdı...

Hilal Altınbilek, Metin Hara ile ilişkisini noktaladıktan sonra sessizliğe bürünmüştü. Evlenecekleri beklenen çift, sürpriz bir kararla ayrılınca hayranlarını üzmüştü.
Altınbilek ayrılıkla ilgili, "Konuşup anlaşarak ayrılma kararı almıştık" demişti. Ama bazı iddialara göre yazın ayrılan ikilinin arasına kara kedi girmişti.
Hatta bu ismin geçen ay Altınbilek'le beraber görüntü veren ve kaçacak yer arayan Metin Can Uzun olduğu yönündeydi. Güzel oyuncunun yaz aylarında Uzun'la tanışması da oldukça manidardı.