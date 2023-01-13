Büyük gün geldi! ‘Ateş Kuşları, bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelecek





KADINLAR DUYMASIN!

Gurur Aydoğan, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Kendisi gibi oyuncu Aybüke Pusat'ın "Erkekler daha dedikoducu" sözleri hatırlatılan ünlü oyuncu, şöyle dedi: "Erkekler de dedikodu yapıyor tabii ama kadınların ellerine su dahi dökemeyiz"



GÖRSEL ŞÖLEN

Türk tarihinin en büyük okçusu Tozkoparan İskender'in maceralarını anlatan müzikal; Poll Production iş birliği ile tiyatro sahnesinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Anadolu Ateşi Kıvılcım'ın da danslarıyla renklendirdiği müzikal, sömestr tatili boyunca sevenleri ile buluşacak.



HİNT İŞİTANYELİ

Dans konusunda Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olan ve dünyanın birçok ülkesinde binlerce öğrencisi olan Tanyeli, Bollywood için tanıtım fotoğrafları çektirdi. Fotoğraflarıyla Hindistan caddelerindeki tüm billboardları süsleyecek olan başarılı dansçı, dünyaca ünlü Hint oyuncu Shahrukh Khan ve Hint sosyetesiyle yakın dostluğuyla da biliniyor.



HER DAİM ŞIK

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Burcu Şendir, geride bıraktığımız gün bir AVM'de görüntülendi. Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan sosyetik güzel, her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla göz kamaştırdı.



YENİ FİLM HEYECANI

İbrahim Büyükak, geçtiğimiz gün bir AVM'deydi. Yeni filminin yayın tarihi için gün sayan ünlü komedyen; "Filmi teslim ettik fakat yayın tarihi ile ilgili tam netleşen bir durum olmadığı için şu tarihte yayınlanacak diyemiyoruz" dedi.

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