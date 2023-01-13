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    Büyük gün geldi! ‘Ateş Kuşları, bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelecek

    ATV’nin merakla beklenen dizisi ‘Ateş Kuşları, bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelecek. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Büyük gün geldi

    Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla beklediği "Ateş Kuşları" ilk bölümüyle bu akşam seyirciyle buluşuyor. İlayda Alişan, Hande Soral , Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Nizam Namidar gibi başarılı isimlerle kurulu bir kadroya sahip dizinin ilk bölüm konusu şöyle: 2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara... Kendilerine 'köksüzler' diyen çocukların kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır.



    'ŞEFKAT' ÖĞRENDİ
    Son dönemde kişisel gelişim üzerine birçok eğitim alıp kitaplar okuyan Çağla Şıkel, önceki gün de yine online olarak düzenlenen bir eğitime katıldı. 44 yaşındaki ünlü model, bir süredir Türkiye'de de popüler olan şefkat eğitimi aldı. Son günlerde geçmişteki acılarıyla yüzleşmeye başladığını ve güçlü durmaktan yorulduğunu söyleyen Çağla Şıkel'in katıldığı 'şefkat yaklaşımı', ortada dindirilebilir bir acı varsa bunların hakkında bir şeyler yapmayı; dindirilemez ve engellenemez acıların varlığında ise onlarla cesaretle kalmayı öğretiyor.



    AŞK TATİLİ
    Evlilikleriyle herkese örnek olan Mustafa Ceceli ve Selin İmer çifti tatile çıktı. Miami'ye giden ünlü çift, ayak basar basmaz fotoğraflarını paylaştı. Ceceli eşi İmer'le Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafa "Welcome to Miami" notunu düştü. Birbirlerine her fırsatta aşk dolu sözler sarf eden çiftin, bu karesi de yine aşk koktu.



        İNCECİK KALDI
        2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren iki çocuk annesi Sinem Kobal doğum sonrası kısa sürede eski fit haline geri döndü. Son halini Instagram'dan paylaşan Sinem Kobal'ın incecik olduğu görüldü. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.



        BİR HOŞ SEDA
        Güzel oyuncu Seda Bakan, kısa süre önce yaptığı ikinci doğum sonrası kendisini ödüllendirdi. Şimdilerde Maldivler'de olan Bakan, deniz kenarından yaptığı tatil paylaşımlarıyla herkesi kıskandırırken doğal haliyle de beğeni topladı.



        ZAMAN YOLCULUĞU
        Alpay, kariyerinin 55. yılını albümle taçlandırıyor. Çıkacak bu efsane albüm için farklı tarzdaki 11 sanatçı bir araya geldi. Fuat Güner, Kubat, Gökhan Tepe, Emre Altuğ, Mirkelam, Demet Sağıroğlu gibi isimler efsane Alpay şarkılarını yeniden yorumladı.



            BEBEK GÖRÜNDÜ
            Aslı Enver, geçtiğimiz gece kendinin de oynadığı "Sırça" tiyatrosu çıkışı görüntülendi. Karnının büyüdüğü görülen Enver, muhabirlerin "Hamilelik nasıl gidiyor? Cinsiyeti belli oldu mu? Aşerme durumları arttı mı?" soruları karşısında "Hamilelik güzel gidiyor. Cinsiyeti henüz belli değil. Aşerme durumum da şuan için hiç olmadı" diyerek evin yolunu tuttu.(Doğan SAVAŞ)



            FİLTRE KURBANI
            Eltisi Katre Turan ile birlikte Dubai tatiline çıkan Aslıhan Doğan Turan fotoğrafına uyguladığı filtrenin kurbanı oldu. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası fotoğrafına filtre uyguladığını itiraf eden Turan, aynı karesini Instagram'dan tekrar paylaşarak ''Yine kaliteli bir photoshopla gündemi belirledim'' notunu düştü.



            MİSS GİBİ ÇAĞRI
            Aleyna Şirin, Miss Universe için Amerika'ya gitti. Yarın yapılacak yarışmada "Kainat Güzeli" seçilebilmek için Türkiye'yi temsil edecek olan Şirin, kampa girdi. Türkiye'ye selam gönderen ve destek beklediğini ileten Aleyna Şirin'e cep telefonlarına indirilecek "Miss Universe" uygulamasından destek verilebiliyor.



                KADINLAR DUYMASIN!
                Gurur Aydoğan, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Kendisi gibi oyuncu Aybüke Pusat'ın "Erkekler daha dedikoducu" sözleri hatırlatılan ünlü oyuncu, şöyle dedi: "Erkekler de dedikodu yapıyor tabii ama kadınların ellerine su dahi dökemeyiz"

                GÖRSEL ŞÖLEN
                Türk tarihinin en büyük okçusu Tozkoparan İskender'in maceralarını anlatan müzikal; Poll Production iş birliği ile tiyatro sahnesinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Anadolu Ateşi Kıvılcım'ın da danslarıyla renklendirdiği müzikal, sömestr tatili boyunca sevenleri ile buluşacak.

                HİNT İŞİTANYELİ
                Dans konusunda Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olan ve dünyanın birçok ülkesinde binlerce öğrencisi olan Tanyeli, Bollywood için tanıtım fotoğrafları çektirdi. Fotoğraflarıyla Hindistan caddelerindeki tüm billboardları süsleyecek olan başarılı dansçı, dünyaca ünlü Hint oyuncu Shahrukh Khan ve Hint sosyetesiyle yakın dostluğuyla da biliniyor.

                HER DAİM ŞIK
                Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Burcu Şendir, geride bıraktığımız gün bir AVM'de görüntülendi. Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan sosyetik güzel, her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla göz kamaştırdı.

                YENİ FİLM HEYECANI
                İbrahim                 Büyükak, geçtiğimiz gün bir AVM'deydi. Yeni filminin yayın tarihi için gün sayan ünlü komedyen; "Filmi teslim ettik fakat yayın tarihi ile ilgili tam netleşen bir durum olmadığı için şu tarihte yayınlanacak diyemiyoruz" dedi.

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                Haberler Saklambaç Büyük gün geldi! ‘Ateş Kuşları, bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelecek
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