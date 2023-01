Büyük gün geldi! ‘Ateş Kuşları, bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelecek

AŞK TATİLİ

Evlilikleriyle herkese örnek olan Mustafa Ceceli ve Selin İmer çifti tatile çıktı. Miami'ye giden ünlü çift, ayak basar basmaz fotoğraflarını paylaştı. Ceceli eşi İmer'le Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafa "Welcome to Miami" notunu düştü. Birbirlerine her fırsatta aşk dolu sözler sarf eden çiftin, bu karesi de yine aşk koktu.