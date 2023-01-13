Büyük gün geldi! ‘Ateş Kuşları, bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelecek

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla beklediği "Ateş Kuşları" ilk bölümüyle bu akşam seyirciyle buluşuyor. İlayda Alişan, Hande Soral , Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Nizam Namidar gibi başarılı isimlerle kurulu bir kadroya sahip dizinin ilk bölüm konusu şöyle: 2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara... Kendilerine 'köksüzler' diyen çocukların kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır.
'ŞEFKAT' ÖĞRENDİ
Son dönemde kişisel gelişim üzerine birçok eğitim alıp kitaplar okuyan Çağla Şıkel, önceki gün de yine online olarak düzenlenen bir eğitime katıldı. 44 yaşındaki ünlü model, bir süredir Türkiye'de de popüler olan şefkat eğitimi aldı. Son günlerde geçmişteki acılarıyla yüzleşmeye başladığını ve güçlü durmaktan yorulduğunu söyleyen Çağla Şıkel'in katıldığı 'şefkat yaklaşımı', ortada dindirilebilir bir acı varsa bunların hakkında bir şeyler yapmayı; dindirilemez ve engellenemez acıların varlığında ise onlarla cesaretle kalmayı öğretiyor.
AŞK TATİLİ
Evlilikleriyle herkese örnek olan Mustafa Ceceli ve Selin İmer çifti tatile çıktı. Miami'ye giden ünlü çift, ayak basar basmaz fotoğraflarını paylaştı. Ceceli eşi İmer'le Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafa "Welcome to Miami" notunu düştü. Birbirlerine her fırsatta aşk dolu sözler sarf eden çiftin, bu karesi de yine aşk koktu.