Can Yaman öyle bir şey yaptı ki İtalyan yetkililer övgü yağdırdı: Can’dan örnek alsın

YETKİLİLER MİNNETKAR
Son olarak yılbaşı için ayrı bir kampanya düzenleyen Can Yaman, 98 Euro'dan parfüm paketleri satışa sundu.
YETKİLİLER MİNNETKAR
Son olarak yılbaşı için ayrı bir kampanya düzenleyen Can Yaman, 98 Euro'dan parfüm paketleri satışa sundu.
Ünlü oyuncunun gelirinin tamamını Roma'daki bir bebek hastanesi için bağışlayacağını söylediği Noel paketleri tükendi.
Hastane yetkilileri ise "Birçok İtalyan yıldız, ülkemizdeki sağlık kriziyle ilgili tek bir adım atmazken Can Yaman'ın bu yaptığı bize Türkler'in yardımseverliğini bir kez daha gösterdi" dedi.