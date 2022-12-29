Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Can Yaman öyle bir şey yaptı ki İtalyan yetkililer övgü yağdırdı: Can’dan örnek alsın

    Can Yaman, İtalya’da çocuk hastaneleri için yılbaşı paketi satışa sundu. 98 Euro’luk parfümler anında tükendi. Yetkililer övgü yağdırdı: İtalyan yıldızlar, Can’dan örnek alsın!

    ’Can’dan övgü

    Türkiye'de yakaladığı şöhretin ardından kariyerini İtalya'da sürdürme kararı alan Can Yaman, ülkede milyonların sevgilisi oldu.



    Yakışıklılığının yanı sıra iyi kalbiyle de gönülleri fetheden Yaman, 'Can Yaman For Children' isimli bir yardım derneği kurmuştu. Bu dernek aracılığıyla bebek ve çocuklara yardım eli uzatacağını duyuran Can Yaman, geçtiğimiz aylarda Roma'daki bazı hastanelere kuvöz temin etmişti.



    YETKİLİLER MİNNETKAR
    Son olarak yılbaşı için ayrı bir kampanya düzenleyen Can Yaman, 98 Euro'dan parfüm paketleri satışa sundu.



        Ünlü oyuncunun gelirinin tamamını Roma'daki bir bebek hastanesi için bağışlayacağını söylediği Noel paketleri tükendi.



        Hastane yetkilileri ise "Birçok İtalyan yıldız, ülkemizdeki sağlık kriziyle ilgili tek bir adım atmazken Can Yaman'ın bu yaptığı bize Türkler'in yardımseverliğini bir kez daha gösterdi" dedi.



        Türk oyuncu, yardım yaptığı hastanelerdeki bebekleri de sık sık ziyaret ediyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mehmet Sevigen’den 6’lı masaya ’döviz’ mühleti
        Haberler Saklambaç Can Yaman öyle bir şey yaptı ki İtalyan yetkililer övgü yağdırdı: Can’dan örnek alsın
            SON DAKİKA