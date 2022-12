Can Yaman öyle bir şey yaptı ki İtalyan yetkililer övgü yağdırdı: Can’dan örnek alsın

Yakışıklılığının yanı sıra iyi kalbiyle de gönülleri fetheden Yaman, 'Can Yaman For Children' isimli bir yardım derneği kurmuştu. Bu dernek aracılığıyla bebek ve çocuklara yardım eli uzatacağını duyuran Can Yaman, geçtiğimiz aylarda Roma'daki bazı hastanelere kuvöz temin etmişti.