Nurgül Yeşilçay umduğunu bulamadı! Restoran macerası hüsranla sonuçlandı

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden olan "Michelin Rehberi"nden iki yıldız alan tek şef Fatih Tutak'ın restoranına giden Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımları "Yok artık" dedirtti.
Oğlu Osman Nejat'la beraber restorana doğru yola çıkan ve mekana adım atar atmaz paylaşımlarıyla herkesi heyecanlandıran Yeşilçay sonrasında ise adeta bir şok yaşadı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı İlk hikayesinde "Birazdan yemek fotoları paylaşırsam şimdiden özür dilerim. Kendimi tutamayabilirim, çünkü Fatih Tutak'ın dükkanına gidiyorum diyen" güzel oyuncu sonrasında ise yemekler karşısında umduğunu bulamayınca "Arkadaşlar kesin bilgi 'Gitmeye gerek yok" paylaşımı yapınca herkesi şoke etti.