Nurgül Yeşilçay umduğunu bulamadı! Restoran macerası hüsranla sonuçlandı

Yeşilçay, porsiyonların küçük olmasından ve yemeklerin sıradan ve hiç lezzetli olmamasından yakındı. Michelin Yıldızı aldıktan sonra ünlüler tarafından çok fazla rağbet gören ve fiyatlarını iki katına çıkaran Fatih Tutak, restoranındaki "Tadım Menüsü"nün fiyatını ise 3.200 TL'ye yükseltmişti.