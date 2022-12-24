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    Nurgül Yeşilçay umduğunu bulamadı! Restoran macerası hüsranla sonuçlandı

    İki Michelin yıldızlı Fatih Tutak’ın restoranına giden Nurgül Yeşilçay önce heyecanlı şekilde “Çok yemek paylaşırsam özür dilerim” dedi. Umduğunu bulamayınca da “Gitmeye hiç gerek yok” diyerek herkesi şaşırttı.

    Yıldızlı hüsran!

    Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden olan "Michelin Rehberi"nden iki yıldız alan tek şef Fatih Tutak'ın restoranına giden Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımları "Yok artık" dedirtti.

    Oğlu Osman Nejat'la beraber restorana doğru yola çıkan ve mekana adım atar atmaz paylaşımlarıyla herkesi heyecanlandıran Yeşilçay sonrasında ise adeta bir şok yaşadı.

    Sosyal medya hesabından paylaştığı İlk hikayesinde "Birazdan yemek fotoları paylaşırsam şimdiden özür dilerim. Kendimi tutamayabilirim, çünkü Fatih Tutak'ın dükkanına gidiyorum diyen" güzel oyuncu sonrasında ise yemekler karşısında umduğunu bulamayınca "Arkadaşlar kesin bilgi 'Gitmeye gerek yok" paylaşımı yapınca herkesi şoke etti.

        Yeşilçay, porsiyonların küçük olmasından ve yemeklerin sıradan ve hiç lezzetli olmamasından yakındı. Michelin Yıldızı aldıktan sonra ünlüler tarafından çok fazla rağbet gören ve fiyatlarını iki katına çıkaran Fatih Tutak, restoranındaki "Tadım Menüsü"nün fiyatını ise 3.200 TL'ye yükseltmişti.

        Nurgül Yeşilçay, merakla gittiği restorandan hüsranla geri döndü. İki MICHELIN yıldızı 'Mükemmel mutfak, uğramaya değer' anlamına geliyor.
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