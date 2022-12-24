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    Kıvanç Tatlıtuğ körkütük aşık! Eşi Başak Dizer'e öyle bir yorum yaptı ki! "Kıvanç da hanımcılığın kazanacağını anlamış"

    Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanı eşi Başak Dizer’e sosyal medyadan yaptığı “Durmadan seni konuşabilirim” yorumu olay yarattı. İşte haberin detayları...

    Hanımcılık kazanacak!

    Nisan'da dünyaya gelen oğullarıyla geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giden Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, her sosyal medya paylaşımlarıyla olay oluyor.

    Önceki akşam da güzel stil danışmanı, Milano'da kaldıkları otelden cep telefonuyla konuşurken eşine poz verdi.

    Bu karesini de Instagram hesabından paylaşan Başak Dizer'e yakışıklı oyuncudan "Durmadan seni konuşabilirim" yorumu gelince sosyal medya sallandı.

    DERS OLARAK OKUTULMALI
    Kıvanç Tatlıtuğ'un romantik paylaşımı için şöyle yorumlar yapıldı: "Adam, her geçen gün çıtayı yükseltiyor", "Kıvanç da hanımcılığın kazanacağını anlamış", "Kıvanç Tatlıtuğ, Türk erkeklerine ders olarak okutulmalı", "Her güzelin bir kusuru var sözü Kıvanç'la beraber tarih oldu".

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    Haberler Saklambaç Kıvanç Tatlıtuğ körkütük aşık! Eşi Başak Dizer'e öyle bir yorum yaptı ki! "Kıvanç da hanımcılığın kazanacağını anlamış"
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