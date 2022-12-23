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    Olay gönderme! Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki sular durulmuyor

    Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanmasının ardından sular bir türlü durulmuyor. Hadise “Çok safmışım” dedi. Dinçerler “Lay lay Lom galiba sana göre sevmeler” sözleriyle gönderme yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Olay gönderme!

    Güzel giden evlilikleri ortaya atılan iddialar sonrasında biten Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında bu kez laf atmalar başladı. Boşanmanın ardından kendini yenileyen Hadise, çıktığı bir konserde "Çok safmışım" diyerek adeta eski eşini hedef aldı. Dinçerler ise Twitter'dan 2011 yılında attığı "Lay lay lom galiba sana göre sevmeler hopa şinanay galiba sana göre sevilmeler" tweetini paylaşarak "2011 senesinde attığım en seviyeli tweeti buldum" yazdı.



    ZARİFZADE
    Tarzıyla birçok kadına ilham olan Nesrin Cavadzade yine kıyafetiyle ortalığı yıktı. Güzel oyuncu, Instagram'dan paylaştığı transparan elbisesiyle binlerce beğeni ve yorum aldı.



    YARDIM 'EZGİ'Sİ
    Üniversite öğrencilerine destek olan "Askıda Ne Var?" için kamera karşısına geçen Ezgi Mola, üniversite yıllarında kendisine de kimliğini bilmediği biri tarafından burs verildiğini söyledi. Mola "Bence iyiliği ve sevgiyi paylaşmak gerek" dedi.



        ALBÜM KADIN
        Funda Arar, 2023'ü yeni bir albümle karşılıyor. 2000 yılından bu yana kariyerine 13 albüm ve 9 single sığdıran başarılı sanatçı, 14'üncü albümüyle sevenleriyle yeniden buluştu. Albümün ilk klibi, aynı zamanda albümün adını veren Boşver'e çekildi.



        KARDEŞ İSTEĞİ
        2015'te Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın eşi Madeleine Sarıkabadayı, geçtiğimiz gün Antalya'daki bir defilede sahne almıştı. Defile için su diyeti yaparak 34 bedene düştüğünü söyleyen güzel yenge, 2 yaşına giren oğlu Hasan Matias'a da bir kardeş istediklerini açıkladı.



        AİLE SAADETİ
        Kısa süre önce ikinci kez anne olan Merve Özbey, önceki gün eşi Kenan Koçak ve büyük kızı Elif Özüm ile bir AVM'deydi. Oyun alanında ailesi ile birlikte objektiflere poz veren Özbey, makyajsız hali ve keyifli tavırlarıyla 'maşallah' dedirtti.



            YAVRU VATAN'A AKIN
            Gülben Ergen, Hadise, Özcan Deniz, Gökhan Tepe, Erol Evgin ve Aşkın Nur Yengi gibi yıldızların yılbaşı konserleri vereceği Kıbrıs'a akın var. Ünlü isimlerin sahne alacağı otellerde ise bu sene de en az 2 ya da 3 gece konaklama zorunluluğu bulunuyor. Otelin yanı sıra uçak bileti de eklendiğinde ünlü bir ismin konseriyle yılbaşına girmek isteyenler, Kıbrıs'a gittiklerinde en az 20 bin TL ödemek zorunda.



            'MERHABA' DERİM
            Yağmur Tanrısevsin, önceki gece Etiler'deki bir davet çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Kerem Bürsin'in eski aşkı Hande Erçel için "Gördüğüm yerde selam veririm" diyen güzel oyuncu, bu konu hatırlatılınca şu yorumu yaptı: "Tabii ki de kendisine bir 'merhaba' derim."
            Doğan SAVAŞ



            'BOMBA BİR İŞ'
            Kutsal Damacana serisinin son filmini çeken Şafak Sezer, önceki gün Florya'daydı. Ünlü oyuncu, "Filmimiz kısmetse 25 Ocak'ta sinemalarda olacak. Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. bomba bir iş geliyor" dedi.



                MORAL TATİLİ
                Kısa süre önce Deniz Can Aktaş ile 3,5 yıllık ilişkisini bitiren Hafsanur Sancaktutan, önceki akşam bir davetteydi. Ayrılıkla ilgili sorulara "Hepinizden anlayış istiyorum, konuşmayacağım" diyen oyuncu, ekledi: "Birkaç günlüğüne tek başıma bir yere kaçarak kafa dinleyeceğim"
                Doğan SAVAŞ



                'GİGİ'M AYLARI ÇABUK BİTTİ!
                Sevgililerini 25 yaşına gelince terk etmesiyle nam salan Leonardo DiCaprio, şaşırtmadı... Bir süredir 27 yaşındaki Gigi Hadid ile birlikte olan 48 yaşındaki aktör, kendisini şöhret yapan Titanic filminin vizyona girmesinden iki yıl sonra dünyaya gelen Victoria Lamas ile önceki gece New York'ta yakalandı. Leo'nun 23 yaşındaki güzelle samimiyeti, Gigi Hadid'e ihanet olarak yorumlandı. DiCaprio'nun huyunu bilenler Lamas'a "Senin de 2 senen var" dedi.



                5'İ BİR YERDE!
                ATV, 21 Aralık'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 5'ine yerleşti. Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorisinde birinci oldu.

                HABERİN ADRESİ
                Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %8,21 izlenme oranı ve %31,89 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %6,28 izlenme oranı ve %26,86 izlenme payıyla her iki kategoride de ikinci oldu. atv Ana Haber Bülteni ise Tüm Kişiler kategorisinde beşinciydi.



                    ÜSKÜP'TE BURAY FIRTINASI
                    Buray, önceki akşam Makedonya'da konser verdi. 21 Aralık'ın en uzun gece olduğunu söyleyen sanatçı, "Bu gece hiç bitmeyecek gibi eğleneceğiz. En uzun gecenin en eğlenceli konserindesiniz. Bence bu muhteşem gecenin tadını çıkarmalıyız'' dedi.



                    SON HATIRA
                    Bir dönem fırtınalar estiren Tüdanya'dan hayranlarına güzel bir haber var. Gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybeden Tüdanya'nın yeni albümü müzikseverlerle buluşuyor. Tüdanya'nın albümü 23 Aralık'tan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda...

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                    Haberler Saklambaç Olay gönderme! Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki sular durulmuyor
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