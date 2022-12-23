Olay gönderme! Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki sular durulmuyor

Güzel giden evlilikleri ortaya atılan iddialar sonrasında biten Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında bu kez laf atmalar başladı. Boşanmanın ardından kendini yenileyen Hadise, çıktığı bir konserde "Çok safmışım" diyerek adeta eski eşini hedef aldı. Dinçerler ise Twitter'dan 2011 yılında attığı "Lay lay lom galiba sana göre sevmeler hopa şinanay galiba sana göre sevilmeler" tweetini paylaşarak "2011 senesinde attığım en seviyeli tweeti buldum" yazdı.
ZARİFZADE
Tarzıyla birçok kadına ilham olan Nesrin Cavadzade yine kıyafetiyle ortalığı yıktı. Güzel oyuncu, Instagram'dan paylaştığı transparan elbisesiyle binlerce beğeni ve yorum aldı.
YARDIM 'EZGİ'Sİ
Üniversite öğrencilerine destek olan "Askıda Ne Var?" için kamera karşısına geçen Ezgi Mola, üniversite yıllarında kendisine de kimliğini bilmediği biri tarafından burs verildiğini söyledi. Mola "Bence iyiliği ve sevgiyi paylaşmak gerek" dedi.