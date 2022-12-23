Olay gönderme! Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki sular durulmuyor





5'İ BİR YERDE!

ATV, 21 Aralık'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 5'ine yerleşti. Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorisinde birinci oldu.



HABERİN ADRESİ

Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %8,21 izlenme oranı ve %31,89 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %6,28 izlenme oranı ve %26,86 izlenme payıyla her iki kategoride de ikinci oldu. atv Ana Haber Bülteni ise Tüm Kişiler kategorisinde beşinciydi.