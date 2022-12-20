Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kim Milyoner Olmak İster’in 1000. bölümüne Brezilyalı Jessica May damga vurdu

    ATV’nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in 1000. bölümüne Brezilyalı Jessica May damga vurdu. İşte sizler için derlediğimiz 20 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Bir dizi başarı

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster"in önceki akşam ekrana gelen 1000'inci bölümünün konukları, ATV'nin başarılı dizilerinin oyuncuları oldu. "Kardeşlerim"in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran'ın yanı sıra 'Yalnız Kurt' dizisinin iki yıldızı Jessica May ve Hasan Denizyaran da büyük ödül için mücadele etti. Yalnız Kurt'un iki yıldızı, usta yönetmen Osman Sınav'a da telefon joker hakkını kullanıp kritik bir soru yöneltti. Sınav'ın soruyu doğru bilmesiyle 400.000 TL'lik soruya kadar ulaşan iki yıldız, büyük ödüle iki adım kala çekilme kararı aldı ve 200 bin TL'nin sahibi oldu. Özellikle kısa süre önce Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, başarısıyla alkışları topladı.



    'ÜN'LÜ ANNE
    Sevilen oyuncu Yağmur Ün geçen yıl Doktor Doğaç Ergezer ile dünya evine girmişti. Hamileliği boyunca gözlerden biraz uzak kalan oyuncu kızını kucağına aldı. Ünlü oyuncu yeni doğan bebeğinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



    KURAL BOZMADI
    Alina Boz, önceki gün İstinye'deydi. 24 yaşındaki oyuncu, her zamanki gibi makyajsız haliyle dikkat çekti. Birçok genç meslektaşının aksine abartıdan uzak duran Boz, bu görüntüsüyle de bir kez daha takdir topladı.



        GÜZEL ATILIM!
        Güzel oyuncu Eylül Öztürk, oyunculuktaki başarısını ticarette de devam ettiriyor. Önceki gün güzellik merkezinin 15. şubesini Gebze'de açan Öztürk'ü eşi Kenan Özkan da yalnız bırakmadı. Bu arada ünlü çift, yakın bir zaman içerisinde Avrupa ve Amerika'da da açılacak yeni şubelerinin odalarının her birine Türkiye'de başarı elde etmiş Türk kadınlarının ismini verecek.



        ESKİMEYEN ŞARKI
        Rafet El Roman, daha önceden seslendirmiş olduğu; önemli hit şarkılarından biri olan "Bana Sen Lazımsın" isimli şarkının, günümüz sound'u ile yeniden aranje edilmiş versiyonunun klibi için kamera karşısına geçti. 300 kişilik dev bir ekibin sahne aldığı çekimler, Merter'de gerçekleşti.



        ANTEP COŞKUSU
        Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un önceki gece Gaziantep'te verdiği konserde yine izdiham yaşandı. İkili yaklaşık 2.5 saat sahnede unutulmaz bir performans sergiledi. Burak Bulut'un "Aşka inanmıyoruz" diyen seyirci için söylediği 'Beni Aşka İnandır' şarkısı ise büyük alkış aldı.



            58'LİK GENÇ KIZ!
            Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, modacı Yağmur Özer'in Paris Fashion Week'te tanıttığı deri tasarımlarla objektiflere poz verdi. Pozlarıyla gençlere taş çıkartan Taçbaş, "Gencim henüz 58 yaşındayım, ne olmuş yani! diyerek espri yaptı. Bu arada Filiz Taçbaş, İzmir'in Aliağa İlçesi'nde çiftlik alıp zeytinyağı üreticiliğine başlamıştı.



            ELDE VAR AŞK
            Şükrü Özyıldız, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda Büşra Cebe ile aşk yaşamaya başlayan Özyıldız, yine sevgilisiyle beraberdi. Objektifleri görünce "Teşekkür ederim" demekle yetinen yakışıklı oyuncu, sorulara yanıt vermek istemediğini söyledi. Doğan SAVAŞ



            KURŞUN DÖKTÜRDÜ
            Son dönemde hızlı bir çıkış yakalayan Zeynep Bastık nazara gelmişti. Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran Bastık istirahate çekilmişti. Evinden paylaşımlar yapan güzel şarkıcı kurşun döktürdü. Bir an önce sahnelere dönmek isteyen sanatçı, her gün kemik suyu çorbası da içiyor.



                GÖRÜNTÜ VAR SES YOK
                Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Deniz Can Aktaş ile ayrıldığına dair çıkan haberler hakkında konuşmak istemediğini dile getiren güzel oyuncu, objektiflere poz verdi ama sorulara yanıt vermek istemedi. Doğan SAVAŞ



                KUĞU GİBİ
                Güzel oyuncu Tuba Ünsal, önceki akşam ünlü tasarımcı Mirela Cerica'nın yeni koleksiyonu için verdiği özel partiye katıldı. Partiye katılan Tuba Ünsal, bej renkli kıyafetiyle göz kamaştırırken güzel oyuncu, parti için özel olarak Londra'dan gelen ünlü DJ Licth'in performansıyla eğlendi.



                ANLI ŞANLI 3000 BÖLÜM
                Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün 3000. programıyla ekrana geldi. Anlı, 15 sezon boyunca ekranda 4 bin 91 kayıp buldu, ayrı düşmüş 993 aileyi birbirileriyle kavuşturdu. 206 tane cinayet dosyası aydınlattı, Cumhurbaşkanı ve eşinin desteği ile başlattığı okumayazma seferberliğinde 1 milyon 500 bin vatandaş okuryazar olarak belgelerini aldı ve bu rakamla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.



                    UMUT KONSERİ
                    "Cenetten Çiçek" ve "Bal" şarkılarıyla adından söz ettiren Zehra, geçtiğimiz günlerde Bayburt'ta verdiği konserle SMA'lı Yunus Emre bebeğe umut oldu. İyileşmeyi bekleyen bebek için düzenlenen yardım konserinde sahneye çıkan Zehra'yla birlikte, alanda bulunan yaklaşık 10.000 kişi yoğun SMS ve toplu bağışlarla büyük bir yardım bütçesi oluşturuldu.



                    MFÖ'DEN EFSANE GECE
                    Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan Türkiye'nin en efsane müzik gruplarından MFÖ, "Atlantis Yapım Kış Konserleri" kapsamında önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Çok yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde binlerce hayranı grubu her konserde olduğu gibi bu konserlerinde de yalnız bırakmadı.



                    HAYALİ GERÇEK OLDU
                    Almanya'da doğup büyüyen Özgürcan Bekler, yeni single çalışması 'Yarım Kalmalı' adlı şarkısı ile müzikseverlere merhaba dedi. Bilgisayar Mühendisi olan ve dünyaca ünlü şirket Microsoft'ta çalışan Özgürcan Bekler, çocukluk hayalim dediği müziğin ağır bastığını belirtti.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Vakıf katılım
                    Haberler Saklambaç Kim Milyoner Olmak İster’in 1000. bölümüne Brezilyalı Jessica May damga vurdu
                        SON DAKİKA