Kim Milyoner Olmak İster’in 1000. bölümüne Brezilyalı Jessica May damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster"in önceki akşam ekrana gelen 1000'inci bölümünün konukları, ATV'nin başarılı dizilerinin oyuncuları oldu. "Kardeşlerim"in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran'ın yanı sıra 'Yalnız Kurt' dizisinin iki yıldızı Jessica May ve Hasan Denizyaran da büyük ödül için mücadele etti. Yalnız Kurt'un iki yıldızı, usta yönetmen Osman Sınav'a da telefon joker hakkını kullanıp kritik bir soru yöneltti. Sınav'ın soruyu doğru bilmesiyle 400.000 TL'lik soruya kadar ulaşan iki yıldız, büyük ödüle iki adım kala çekilme kararı aldı ve 200 bin TL'nin sahibi oldu. Özellikle kısa süre önce Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, başarısıyla alkışları topladı.