Burak Törer eski sevgilisi Gülben Ergen’i sahnenin en önünden izledi | Saklambaç haberleri





CINDY RÜZGARI

2023 yılında Miss World'te ülkemizi temsil edecek olan Nursena Say, Miss Universe'de mücadele edecek Aleyna Şirin ve Türkiye adına Miss Supranational'da yarışacak olan Selin Erberk Gurdikyan da ünlü top model Cindy Kimberly ile podyumda yer aldı. Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Dele Alli'nin sevgilisi de olan ve daha önce de Türkiye'ye gelen İspanyol Model Cindy Kimberly, düzenlediği basın toplantısına "Merhaba Türkiye" diyerek başladı. Cindy Kimberly, "Defilelerini izleyerek büyüdüğüm ünlü mankenler Adriana Lima, Miranda Kerr ve Irina Shayk gibi isimlerin yürüdüğü bir podyumda yer almak beni çok gururlandırdı" dedi. Defilenin kapanışını ise süpermodel Tülin Şahin, iddialı mayolu bir kombin ile gerçekleştirdi.