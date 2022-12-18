Burak Törer eski sevgilisi Gülben Ergen’i sahnenin en önünden izledi | Saklambaç haberleri

Gülben Ergen 2018 yılında aşk yaşadığı Burak Törer'le dün karşı karşıya geldi. Güzel şarkıcının sahnesine gelen Törer dakikalarca video çekti. Ergen'in şarkılarıyla kendinden geçen Törer'in bu hareketi merak uyandırdı. Gülben Ergen eski sevgilisinin kendini çektiğini fark etmiş olacak ki o tarafa doğru hiç bakmadı. İkilinin mutlu giden ilişkileri nazara gelmiş ve bir anda sona ermişti.
HAYATIN AKIŞI
Zeynep Bastık, önceki gün evinin merdivenlerinden kayarak iki tane omurga kemiğini kırdı. Sosyal medyadan paylaşım yapan şarkıcı, "Ameliyatlık değilim. Fakat bir süre korse takarak dolaşacağım. Kemiklerim kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı olarak sancılar çekiyorum" diye yazdı.
Aynı saatlerde boşandığı eski eşi Tolga Akış da sevgilisi Gizem Kaya ile aşk fotoğrafını paylaştı. Zeynep Bastık'a benzerliği ile konuşulan Gizem Kaya'nın kalpli paylaşımını görenler ise, ''Zeynep cefada, Tolga sevgilisiyle sefada'' demekten kendilerini alamadı.