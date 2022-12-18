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    Burak Törer eski sevgilisi Gülben Ergen’i sahnenin en önünden izledi | Saklambaç haberleri

    Burak Törer eski sevgilisi Gülben Ergen’in sahnesini en önden izledi. Güzel oyuncunun sahnesini sosyal medyadan paylaşan Törer’in bu hareketi “Eski sevgililer barışıyor mu?” sorularını akıllara getirdi.

    Sahne onların

    Gülben Ergen 2018 yılında aşk yaşadığı Burak Törer'le dün karşı karşıya geldi. Güzel şarkıcının sahnesine gelen Törer dakikalarca video çekti. Ergen'in şarkılarıyla kendinden geçen Törer'in bu hareketi merak uyandırdı. Gülben Ergen eski sevgilisinin kendini çektiğini fark etmiş olacak ki o tarafa doğru hiç bakmadı. İkilinin mutlu giden ilişkileri nazara gelmiş ve bir anda sona ermişti.



    HAYATIN AKIŞI
    Zeynep Bastık, önceki gün evinin merdivenlerinden kayarak iki tane omurga kemiğini kırdı. Sosyal medyadan paylaşım yapan şarkıcı, "Ameliyatlık değilim. Fakat bir süre korse takarak dolaşacağım. Kemiklerim kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı olarak sancılar çekiyorum" diye yazdı.



    Aynı saatlerde boşandığı eski eşi Tolga Akış da sevgilisi Gizem Kaya ile aşk fotoğrafını paylaştı. Zeynep Bastık'a benzerliği ile konuşulan Gizem Kaya'nın kalpli paylaşımını görenler ise, ''Zeynep cefada, Tolga sevgilisiyle sefada'' demekten kendilerini alamadı.



        ALBÜM MÜJDESİ
        Burcu Güneş'in uzun zamandır çalıştığı yeni albümü "Benim Yolum" müzikseverler ile buluştu. Hazırlıkları 4 senede tamamlanan albümdeki şarkı sayısını düşürmekte zorlandığını ifade eden Güneş, yüzlerce şarkı içerisinden 10 şarkıda karar kıldı. Modern soundlu şarkıların yanı sıra latin müziğinden ezgiler ile de harmanlanan albümde yeni bir Burcu Güneş ile karşılaşacağız.



        9 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
        Türk müziğinin önemli isimlerinden Melis Sökmen "Sonralar" isimli çalışması ile 9 yıl aradan sonra sevenleriyle tekrar buluştu. Parçanın sözü ve müziği Saadettin Dayıoğlu, aranjesi ise Aytaç Kart imzası taşıyor. Ünlü yönetmen Can Katipzade'nin yönetmenliğini üstlendiği klipte Melis Sökmen bilinçaltında sürreal bir yolculuğa çıkıyor.



        'ÜŞENGEÇLİK YASAKLANMALI'
        Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sakallıoğlu, kitabının film olacağı yönünde çıkan haberlere "Üşenmeden kitabı bitirsem olacak ama, tam bir boğa burcuyum üşengeçlik yasaklanmalı. Geceleri bazen evde kendi pizzamı yapıyorum yemek yemek için çalışıyorum" dedi.



            AYRILSAK DA BERABERİZ
            Geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir mekanda Stand Up gösterisi öncesinde kameralara konuşan Onur Ünlü, gösteri hakkında konuşmayıp konuyu diyerek Hazar Ergüçlü'ye getirdi. "Ne öğrenmek istiyorsanız, sorun ne soracaksanız cevap vereceğim" diyen Ünlü "Devamlı görüşüyoruz bugünde kendisiyle görüştük, olmayınca olmuyor bunun özel bir sebebi yok bir araya gelerek karar verdik" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            2022 MODEL GÖNDERME
            Geçtiğimiz aylarda Murat Dalkılıç ile birlikteliğini sonlandıran Sitare Akbaş, katıldığı bir gecede 2022 yılını değerlendirdi. Akbaş, "Çok güzeldi. Hayatımın en özel yıllarından birisiydi. Her şey yolunda" diyerek kahkaha attı. Akbaş bu cümleleriyle Dalkılıç'a gönderme yaptı.



            NEŞE SAÇTI
            Türk sana müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy önceki gün Bebek trafiğinde objektiflere yansıdı. Köpeği ile beraber trafikte görüntülenen ünlü sanatçı muhabirlere el sallamayı ihmal etmedi.



                DAVETE ÜNLÜ AKINI
                Önceki akşam Ortaköy'de bir otelde yapılan yeni yıl etkinliğine ünlüler yoğun ilgi gösterdi. Geceye katılanlardan Damla Colbay, 2022 yılını değerlendirdi; "2022 benim için çok güzeldi. Her şey çok yolundaydı. Sonlara doğru işin de başlamasıyla yoğun bir tempoya girdim. Ben yazcıyım ya. Kışın battaniyenin altında oturmayı tercih ediyorum" diye konuştu. Öte yandan geceye, Pelin Akil, Aslı Tandoğan, Engin Öztürk, Biran Damla Yılmaz, Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, Burcu Biricik ve Eşi Emre Yetkin gibi isimler katıldı. (Doğan SAVAŞ)



                CINDY RÜZGARI
                2023 yılında Miss World'te ülkemizi temsil edecek olan Nursena Say, Miss Universe'de mücadele edecek Aleyna Şirin ve Türkiye adına Miss Supranational'da yarışacak olan Selin Erberk Gurdikyan da ünlü top model Cindy Kimberly ile podyumda yer aldı. Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Dele Alli'nin sevgilisi de olan ve daha önce de Türkiye'ye gelen İspanyol Model Cindy Kimberly, düzenlediği basın toplantısına "Merhaba Türkiye" diyerek başladı. Cindy Kimberly, "Defilelerini izleyerek büyüdüğüm ünlü mankenler Adriana Lima, Miranda Kerr ve Irina Shayk gibi isimlerin yürüdüğü bir podyumda yer almak beni çok gururlandırdı" dedi. Defilenin kapanışını ise süpermodel Tülin Şahin, iddialı mayolu bir kombin ile gerçekleştirdi.



                TATİLE ZAMAN YOK
                Pınar Altuğ, önceki akşam kızı Su ve onun arkadaşı ile birlikte bir davete katıldı. Soruları yanıtlayan Altuğ, "Kış tatiliniz olcak mı?" sorusuna "Bu sene benim için çok zor. Tiyatromuz başlıyor. Haftasonları da kızımın okulu var. Zaman buldukça ara ara tatillere gideriz belki" diye konuştu.



                    'DÜNYA STARI OKUYACAK'
                    İş insanı ve yazar Muhammed Gömük, Levent'te kitabı için imza günü düzenledi. Gömük'ü yakın dostları oyuncu Metin Yıldız ve Bülent Fil yalnız bırakmadı. Kitaplarını imzaladıktan sonra ücretsiz dağıtan Gömük, "Bir şarkı yazıyorum. Şarkıyı herkesin tanıdığı bir dünya starı okuyacak" dedi.



                    HEM İŞ HEM ALIŞVERİŞ
                    Cemiyetin tanınan simalarından Şirin Yalçın, önceki gün görüntülendi. Çalışma arkadaşlarıyla kısa bir görüşme yapan Yalçın, sonrasında da mağazaları dolaşıp yaklaşan yeni yıl öncesinde alışveriş yaptı.

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                    Haberler Saklambaç Burak Törer eski sevgilisi Gülben Ergen’i sahnenin en önünden izledi | Saklambaç haberleri
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