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    Rachel Araz Kiresepi'nin kendisine gelen hediyeleri sattığı ortaya çıktı! Ürünler lekeli çıkınca tepki çekti | Saklambaç haberleri

    Lüks hayatıyla dikkat çeken Rachel Araz Kiresepi’nin kendisine gelen hediyeleri, internette sattığı ortaya çıktı. Sosyetik fenomenin satışa sunduğu bazı ürünler ise lekeli çıkınca alıcılar tepki gösterdi! İşte sizler için derlediğimiz 13 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Sosy’etik’ olmadı

    Sosyal medyanın son dönemdeki en dikkat çeken isimlerinden Rachel Araz Kiresepi, değeri 100 milyon TL'yi aşan malikanesi ve her biri on binlerce TL olan kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor. Yılbaşı gibi özel günlerde markaların hediye yağmuruna tuttuğu sosyetik fenomene gelen poşetler, bir odayı kaplıyor. Ara ara kendisine gelen dünyaca ünlü markalara ait ürünleri takipçilerine hediye eden Rachel Araz Kiresepi'nin bazı ürünleri ise ikinci el ürünler satan bir internet sitesinden sattığı ortaya çıktı. Rachel Araz Kiresepi, buradaki hesabına son olarak lüks bir markaya ait bluz yükleyip 4.200 TL fiyat biçti. Rachel Araz Kiresepi'nin aynı siteden sattığı bazı ürünlerin geç kargoya verilmesi ve hasarlı oluşu, tepki çekti. Örneğin bundan iki ay önce yine kendisine bedava gönderilen lüks bir markaya ait çantasını 35 bin TL'ye satan sosyetiğe alıcının tepkisi şöyleydi: "Çantayı açtığımda her yanı siyah pamukçuktu. Sapları lekeliydi ve yıkamama rağmen çıkmadı. Satıcı, bunları belirtmemişti."



    HANDE GÖRÜNDÜ
    Yeni albümü için stüdyoya kapanan Hande Yener, Antakya'da sahne aldı. Kırmızı ve sarı saçlarıyla olduğu kadar siyah mini elbisesiyle de dikkat çeken Yener, yine farkını konuşturdu.



    PAZAR NEŞESİ
    Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi, Etiler'de görüntülendi. Kahve keyfi sonrası objektiflere takılan ünlü çift, her zamanki gibi neşeli halleriyle dikkat çekti. (Aydın HAMZA)



        DANSA DAVET
        Türk pop müziğinin güçlü ismi Emre Altuğ, bir döneme damgasını vurmuş "Su Gibisin", "Hoşgeldin" ve "Sıcak" gibi şarkılarını "Dans İçin (Live)" albümünde topladı. Altuğ, şarkılarının yeni akustik versiyonlarıyla dinleyicilerini dans ettirmeye hazırlanıyor.



        HASAT ZAMANI
        Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, İzmir-Aliağa'da olan çiftliğinden bu yıl ilk zeytin hasadını aldı. Çok yakında doğal zeytin yağ üretimine başlayacak olan ünlü oyuncu, tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması ve kadınların tarımsal üretimdeki payının yükselmesi konusunda mutlu olduğu söyledi...



        MEMLEKET KONSERİ
        Pop müziğinin ünlü ismi Tuğba Özerk, önceki akşam memleketi İzmir'de sahne aldı... Sahnede Hasan Altın imzalı kıyafetiyle göz kamaştıran Özerk, sahne performansı ile yine tam not aldı. Mekanı tıka basa dolduran Tuğba Özerk, "Hemşehrilerimle buluşmak ayrı bir keyif" dedi.



            DURU GÜZEL
            Yaklaşık altı ay aşk yaşadığı Berkin Gökbudak'la evlenen ve nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenen Aslı Enver, sırt dekolteli paylaşımlar yaptı. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda karnını saklaması dikkat çekti. Güzelliyle ilgi odağı olan 38 yaşındaki oyuncuya hem beğeni hem de yorum yağdı.



            BEBEĞİ İLE İLK KARE
            İkinci çocuğunu geçtiğimiz gün dünyaya getiren Burcu Kara bebeği Can'la ilk paylaşımını yaptı. 42 yaşındaki ünlü oyuncu bebeğiyle çekildiği karesini "Bir küçük süt meselesi. Bizi merak eden tüm sevenlerimiz için, dokuz günümüzün özeti bu" notuyla paylaştı.



            TAŞTI AĞAÇ OLDU!
            Sosyetik güzel Eda Taşpınar kıyafetleriyle gündem olmaya devam ediyor. Şu sıralar Fransa'da bulunan ikoncan giydiği kıyafetiyle adeta kamufle oldu. Ağaca benzeyen montuyla Paris sokaklarını altüst eden Taşpınar yine farklı tarzıyla dikkat çekti. Instagram'dan yayınladığı fotoğrafa ilk bakıştı sokak resmi görenler daha sonra sosyetik güzeli fark etti. Moda konusunda her giydiği çok konuşulan Taşpınar'ın bu hali hem şaşırttı hem de güldürdü.



                FIRSATÇILARA İSYAN ETTİ!
                Muazzez Ersoy sosyal medyadan isyan etti. Ersoy: "İnsanların bu derece kötü düşünceli olduğu beni şaşırtmıyor sadece üzüyor. Yardım için sembolik fiyata sattığımız kostümü satın alıp satışa koymanın adı nedir" diyerek fırsatçılara veryansın etti.



                ÖDÜL SPAGETTİ
                Kaan Urgancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cüzdanını kaybettiğini duyurdu. Urgancıoğlu, cüzdanını bulana ise kendi elleriyle spagetti yapacağını söyledi. Bunu duyan hayranları ise "Bulursam whatsapptan atarım, numaranı yazar mısın?", "Dersten çıkıp cüzdanı aramaya başladım", "Ben bulsam anı olarak saklardım" gibi komik yorumlar yapıldı.



                KAN DONDURAN DETAYLAR
                Model Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu geçtiğimiz hafta hayata veda etmişti. 73 yaşındaki babasının ani ölümünün acısıyla sarsılan Ulusoy, önceki gün de kazaya neden olan sürücünün çok hızlı bir şekilde araç kullandığı iddiasını yeniledi. Kazanın meydana geldiği yerde fren izi dahi olmadığını öne sürüp "Bunu düşününce kanım donuyor" Özge Ulusoy, ekledi: "Konu yargıda ancak daha birçok kan donduran detaylar var."



                    SPORTİF AŞIKLAR
                    Can Yaman'ın eski aşkı Diletta Leotta ile bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius'un ilişkisi tam gaz sürüyor. Önceki gün güzel spikerin memleketi İtalya'da beraber alışverişe çıkan ünlü çift, Milano sokaklarında renkli görüntüler sergiledi. Eski yenge ile eski Beşiktaşlı'nın kareleri, İtalyan basınında geniş yer buldu.



                    İNTİKAM PEŞİNDE
                    ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana geliyor. Dizinin bu akşamki bölüm konusu kısaca şöyle: Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledikten sonra onu vuran kişiyi ekranda görür ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında bulur. Cezayir'in ekranda gördüğü kişi Fransız Jean Luc'tur. Leyla, Dumrul için Firuze'nin evine taziyeye gelince Leyla ve Firuze karşı karşıya gelir. İki kadın sert bir yüzleşme yaşar.

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                    Haberler Saklambaç Rachel Araz Kiresepi'nin kendisine gelen hediyeleri sattığı ortaya çıktı! Ürünler lekeli çıkınca tepki çekti | Saklambaç haberleri
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