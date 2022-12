Rachel Araz Kiresepi'nin kendisine gelen hediyeleri sattığı ortaya çıktı! Ürünler lekeli çıkınca tepki çekti | Saklambaç haberleri

Sosyal medyanın son dönemdeki en dikkat çeken isimlerinden Rachel Araz Kiresepi, değeri 100 milyon TL'yi aşan malikanesi ve her biri on binlerce TL olan kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor. Yılbaşı gibi özel günlerde markaların hediye yağmuruna tuttuğu sosyetik fenomene gelen poşetler, bir odayı kaplıyor. Ara ara kendisine gelen dünyaca ünlü markalara ait ürünleri takipçilerine hediye eden Rachel Araz Kiresepi'nin bazı ürünleri ise ikinci el ürünler satan bir internet sitesinden sattığı ortaya çıktı. Rachel Araz Kiresepi, buradaki hesabına son olarak lüks bir markaya ait bluz yükleyip 4.200 TL fiyat biçti. Rachel Araz Kiresepi'nin aynı siteden sattığı bazı ürünlerin geç kargoya verilmesi ve hasarlı oluşu, tepki çekti. Örneğin bundan iki ay önce yine kendisine bedava gönderilen lüks bir markaya ait çantasını 35 bin TL'ye satan sosyetiğe alıcının tepkisi şöyleydi: "Çantayı açtığımda her yanı siyah pamukçuktu. Sapları lekeliydi ve yıkamama rağmen çıkmadı. Satıcı, bunları belirtmemişti."