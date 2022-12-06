Uğruna 24 yıllık evliliğini bitirip milyonlarca lira tazminat ödemişti! Cem Hakko ve Ronit Gülcan ayrılıyor





Bir döneme damga vuran Cem Hakko ve Bettina Manchler'in boşanmasına sebep olduğu iddia edilen Ronit Gülcan olaydan yaklaşık 11 yıl sonra yani 2017 yılında Cem Hakko ile evlenmişti. 2006 yılında aldatma iddialarıyla gündemde olan Hakko, Manchler'den tam 17 Milyon TL tazminat ödeyerek boşanmıştı. Bu boşanma belki de Türkiye tarihinin en pahalı boşanmasıydı.