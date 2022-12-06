Uğruna 24 yıllık evliliğini bitirip milyonlarca lira tazminat ödemişti! Cem Hakko ve Ronit Gülcan ayrılıyor

Sosyete son dönemde Cem Hakko ve Ronit Gülcan'ı konuşuyor.
Bir döneme damga vuran Cem Hakko ve Bettina Manchler'in boşanmasına sebep olduğu iddia edilen Ronit Gülcan olaydan yaklaşık 11 yıl sonra yani 2017 yılında Cem Hakko ile evlenmişti. 2006 yılında aldatma iddialarıyla gündemde olan Hakko, Manchler'den tam 17 Milyon TL tazminat ödeyerek boşanmıştı. Bu boşanma belki de Türkiye tarihinin en pahalı boşanmasıydı.
Uğruna 24 yıllık evliliğini bitirdiği Ronit Gülcan ile evlenen Cem Hakko'nun bu evliliğinde de sallantılar olduğu iddia edildi. Sosyeteye göre aralarındaki ilk pürüz ağustos ayında Cem Hakko ve Bettina Machler'in oğlu Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'ın düğününde yaşandı.