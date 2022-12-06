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    Uğruna 24 yıllık evliliğini bitirip milyonlarca lira tazminat ödemişti! Cem Hakko ve Ronit Gülcan ayrılıyor

    Uğruna 24 yıllık evliliğini bitiren ve eski eşi Bettina Machler’e milyonlarca lira tazminat ödeyen Cem Hakko ve şimdiki eşi Ronit Gülcan’ın ayrılacakları iddia edildi.

    Evlilikte karabulut!

    Sosyete son dönemde Cem Hakko ve Ronit Gülcan'ı konuşuyor.



    Bir döneme damga vuran Cem Hakko ve Bettina Manchler'in boşanmasına sebep olduğu iddia edilen Ronit Gülcan olaydan yaklaşık 11 yıl sonra yani 2017 yılında Cem Hakko ile evlenmişti. 2006 yılında aldatma iddialarıyla gündemde olan Hakko, Manchler'den tam 17 Milyon TL tazminat ödeyerek boşanmıştı. Bu boşanma belki de Türkiye tarihinin en pahalı boşanmasıydı.



    Uğruna 24 yıllık evliliğini bitirdiği Ronit Gülcan ile evlenen Cem Hakko'nun bu evliliğinde de sallantılar olduğu iddia edildi. Sosyeteye göre aralarındaki ilk pürüz ağustos ayında Cem Hakko ve Bettina Machler'in oğlu Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'ın düğününde yaşandı.



        İddialara göre Bettina Machler, Ronit Gülcan'ın düğüne gelmesini istemedi ve olay burada koptu. Cem Hakko ile bu konu hakkında tartıştıkları iddia edilen Ronit Gülcan'ın o günden sonra tavrı tamamen değişti. Bir süredir beraberde gözükmeyen çiftin ayrılacakları da iddialar arasında.

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