"Kara Para Aşk” dizisinde yaşadıkları aşkla izleyicilerin sevgisini kazanmışlardı! Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek iddialarını yalanladı





Sosyal medyadan paylaşım yapan güzel oyuncu "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz, Elif ve Ömer'di. Ve çok güzle bir aşk hikayesiydi" diyerek aşkın dizide kaldığını ve gerçek hayatta olmadığını dile getirdi. Sözlerine devam eden ünlü oyuncu "Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek" dedi.