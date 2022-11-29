Engin Akyürek ile aşk yaşadığı konuşulan Tuba Büyüküstün'den ilk açıklama geldi! “Evet çok güzel bir aşk hikayesiydi" Net konuştu...
Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrolü paylaşan Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün, aşk yaşadıkları yönündeki iddialarla gündem oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından ilk açıklama Tuba Büyüküstün'den geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla aşk haberlerine son noktayı koydu. "Evet çok güzel bir aşk hikayesiydi" diyen Tuba Büyüküstün'ün açıklaması, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte aşk iddialarını alevlendiren o fotoğraf ve Tuba Büyüküstün'ün açıklaması...
29.11.2022 20:38 - Son Güncelleme: 29.11.2022 20:38
Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek, yıllar önce yayınlanan Kara Para Aşk dizisinde başrolü üstlenmiş ve aralarındaki uyumla çok konuşulmuştu.
Son olarak Sefirin Kızı dizisinde partner olan Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.
Arkadaşları varken baş başa yürüyen ikilinin aşk yaşadığı iddia edilirken Akyürek'in bir hamlesi de dikkatlerden kaçmadı.
Yakışıklı oyuncu, Tuba Büyüküstün'ün sık sık taktığı bandanasını bileğine bağlayarak aşk iddiasını güçlendirdi.
Söz konusu iddianın ardından ilk açıklama ise Tuba Büyüküstün'den geldi. İki çocuk annesi ünlü oyuncu, Instagram'da bir açıklamada bulunarak iddialara son noktayı koydu.