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Haberler Magazin Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler: "Vay be ne aşkmış"

Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler: "Vay be ne aşkmış"

Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler, "Vay be ne aşkmış" yorumları yaptı. Yıllar önce yayınlanan ve reyting rekorları kıran ATV dizisi Kara Para Aşk dizisiyle hafızalara kazanan, son olarak Sefirin Kızı dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek, uyumlarıyla ekrana damga vurmuşlardı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia gündeme geldi. Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? İşte kafaları karıştıran o kareler ve detaylar...

29.11.2022 12:35 - Son Güncelleme: 29.11.2022 12:41
Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler: Vay be ne aşkmış

"VAY BE NE AŞKMIŞ"

Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler, Vay be ne aşkmış" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler: Vay be ne aşkmış

Kara Para Aşk dizisinde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yıllar önce aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili hakkında yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler: Vay be ne aşkmış

Şu sıralar Paris'te olan Tuba Büyüküstün'ün yanında oyuncu Engin Akyürek de var...

Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler: Vay be ne aşkmış

İkilinin Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ortaya çıktı. Çiftin gittikleri arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürümesi kafaları karıştırdı.

Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler: Vay be ne aşkmış

BANDANASINI BİLEĞİNE TAKMIŞ!

Tuba Büyüküstün'ün bandanasını, Engin Akyürek'in bileğine takması aşk iddialarını güçlendirdi.

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