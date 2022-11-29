Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler: "Vay be ne aşkmış"
Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler, "Vay be ne aşkmış" yorumları yaptı. Yıllar önce yayınlanan ve reyting rekorları kıran ATV dizisi Kara Para Aşk dizisiyle hafızalara kazanan, son olarak Sefirin Kızı dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek, uyumlarıyla ekrana damga vurmuşlardı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia gündeme geldi. Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? İşte kafaları karıştıran o kareler ve detaylar...
29.11.2022 12:35 - Son Güncelleme: 29.11.2022 12:41
"VAY BE NE AŞKMIŞ"
Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşkı ifşalandı görüntüleri ortaya çıktı! Dizi aşkı yıllar sonra gerçek oldu o detayı görenler, Vay be ne aşkmış" yorumları yaptı.
Kara Para Aşk dizisinde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yıllar önce aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili hakkında yeni bir iddia daha gündeme geldi.
BANDANASINI BİLEĞİNE TAKMIŞ!
Tuba Büyüküstün'ün bandanasını, Engin Akyürek'in bileğine takması aşk iddialarını güçlendirdi.