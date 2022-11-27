Aşk üçgeni! Burak Deniz'le ayrıldığı iddia edilen Didem Soydan Serenay Sarıkaya iddiasına son noktayı koydu: İzleyici kitlesi uydurdu

Didem Soydan ile ayrıldığı iddia edilen Burak Deniz'in Adana'daki çekimler esnasında Serenay Sarıkaya'yla yakınlaştığı doğrultusunda söylentiler ortaya çıkmış fakat yalanlama gelmişti. Geçtiğimiz gün Burak Deniz'in, Serenay Sarıkaya'nın sokağında magazincilere yakalanmasıyla bambaşka bir boyuta geçmişti.
AYRILMADIK!
Bütün bunların ardından gözlerin çevrildiği Didem Soydan Beşiktaş'ta bir restorant çıkışı görüntülendi. Burak Deniz'le ayrılık haberlerini cevaplayan ünlü manken "Her şey yolunda ayrılmadık aramızda hiç bir sorun yok olmadı tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan" diyerek yoluna devam etti.