Aşk üçgeni! Burak Deniz'le ayrıldığı iddia edilen Didem Soydan Serenay Sarıkaya iddiasına son noktayı koydu: İzleyici kitlesi uydurdu





AYRILMADIK!

Bütün bunların ardından gözlerin çevrildiği Didem Soydan Beşiktaş'ta bir restorant çıkışı görüntülendi. Burak Deniz'le ayrılık haberlerini cevaplayan ünlü manken "Her şey yolunda ayrılmadık aramızda hiç bir sorun yok olmadı tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan" diyerek yoluna devam etti.