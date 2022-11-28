İbrahim Çelikkol ile beş yıllık evliliğini noktalayan Mihre Mutu yeni bir sayfa açtı





GRUP BEKARLAR

Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Hülya Avşar'ın birçok ünlü isim de dinledi. Avşar sahneye davet ettiği Saba Tümer ve Deniz Akkaya ile "Bu Gece Uzun Olacak" şarkısını söyleyerek neşeli dans figürleri yaptı. Hepsi bekar olan üçlünün sahnedeki eğlenceli halleri, "Bekarlık sultanlıktır" esprileri yaptırdı.