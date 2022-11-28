İbrahim Çelikkol ile beş yıllık evliliğini noktalayan Mihre Mutu yeni bir sayfa açtı

İbrahim Çelikkol, 2017'de evlendiği Mihre Mutlu ile Mayıs ayında boşandı. Yakışıklı oyuncu, kısa süre önce de gönlünü sosyetik Natali Yarcan'a kaptardı. Boşanmanın ardından sıkıntılı günler geçiren Mihre Mutlu da hayatında yeni bir sayfa açtı. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Mutlu'nun bir süredir sosyetenin genç isimlerinden Erdoğan Emre Erdoğan ile flört ettiği konuşuluyor.
TAKİBE TAKİP BAŞLADI
Birbirlerini sosyal medyada da takipe alan çiçeği burnunda ikiliden Mihre Mutlu, aynı zamanda genç adamın kardeşiyle de takipleşiyor. 32 yaşındaki genç sosyetik, Hakan ve Kerim Sabancı kardeşlerle yakın dostluğuyla biliniyor.
KALPLERİ ISITTI
Hayatını eşi Buğra Toplusoy ve kızıyla ABD'de sürdüren Ceyda Ateş, paylaştığı bu kareyle Instagram'ı renklendirdi. Minik kızıyla Disneyland'e giden güzel oyuncunun bu paylaşımında, Talia'nın etrafa hayran hayran bakması kalpleri ısıttı.