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    İbrahim Çelikkol ile beş yıllık evliliğini noktalayan Mihre Mutu yeni bir sayfa açtı

    İbrahim Çelikkol ile beş yıllık evliliğini Mayıs’ta noktalayan Mihre Mutlu, yeni bir sayfa açtı. Genç güzel, sosyetik Erdoğan Emre Erdoğan ile bir süredir flört ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 28 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi Saklambaç haberleri...

    Mihre de mutlu

    İbrahim Çelikkol, 2017'de evlendiği Mihre Mutlu ile Mayıs ayında boşandı. Yakışıklı oyuncu, kısa süre önce de gönlünü sosyetik Natali Yarcan'a kaptardı. Boşanmanın ardından sıkıntılı günler geçiren Mihre Mutlu da hayatında yeni bir sayfa açtı. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Mutlu'nun bir süredir sosyetenin genç isimlerinden Erdoğan Emre Erdoğan ile flört ettiği konuşuluyor.



    TAKİBE TAKİP BAŞLADI
    Birbirlerini sosyal medyada da takipe alan çiçeği burnunda ikiliden Mihre Mutlu, aynı zamanda genç adamın kardeşiyle de takipleşiyor. 32 yaşındaki genç sosyetik, Hakan ve Kerim Sabancı kardeşlerle yakın dostluğuyla biliniyor.



    KALPLERİ ISITTI
    Hayatını eşi Buğra Toplusoy ve kızıyla ABD'de sürdüren Ceyda Ateş, paylaştığı bu kareyle Instagram'ı renklendirdi. Minik kızıyla Disneyland'e giden güzel oyuncunun bu paylaşımında, Talia'nın etrafa hayran hayran bakması kalpleri ısıttı.



        GRUP BEKARLAR
        Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Hülya Avşar'ın birçok ünlü isim de dinledi. Avşar sahneye davet ettiği Saba Tümer ve Deniz Akkaya ile "Bu Gece Uzun Olacak" şarkısını söyleyerek neşeli dans figürleri yaptı. Hepsi bekar olan üçlünün sahnedeki eğlenceli halleri, "Bekarlık sultanlıktır" esprileri yaptırdı.



        JR. SELİM ANKETİ
        Pop müziğin ünlü ismi Bengü, geçtiğimiz gün böyle mutluluk pozu paylaştı. Babası Selim Selimoğlu'nun adını taşıyan minik oğluyla bu fotoğrafını yayınlayan ünlü popçu, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları minik Selim'i annesine, bazıları ise babasına benzetti. Bazı siteler, bu konuyla ilgili anketler dahi yaptı.



        KALBİ DE GÜZEL
        ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un güzel oyuncusu Jessica May, hayvanlara olan sevgisini yine konuşturdu. Ünlü oyuncu, önceki gün paylaştığı bu gülümseten kareye şöyle not düştü: "Bir gün yolunuz Beşiktaş'ta Abbasağa Parkı'na düşerse, Demir'i sevmeden geçmeyin."



            SPORSUZ ASLA
            Şimdilerde yeni projesine hazırlanan Demet Özdemir, adeta kampa girdi. Neredeyse her gününü spora ayıran güzel oyuncu, dün de soluğu pilates eğitmeninin yanında aldı. Demet Özdemir'in fotoğrafı da her zamanki gibi beğeni rekoru kırdı.



            KLASİK MERVE
            Mert Aydın'la 53 gün süren evliliğini geçtiğimiz Çarşamba günü noktalayan Merve Boluğur'un dünya umrunda değil! Sosyal medyadaki ilginç pozları nedeniyle sürekli eleştirilen güzel oyuncu, dün de bu selfie pozunu yayınlayarak adeta "Umurumda mı dünya!" der gibiydi.



            'ELLERİ KIRILSIN'
            Şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Bahçeşehir'daki bir mekanda sahne aldı. Konya'da yaşanan hayvan hakları ihlalini eleştiren "Herhangi bir canlıya dokunanların elleri kırılsın" diyerek tepkisini ortaya koydu.



                YAHŞİ KONSER
                Öykü Gürman, geçtiğimiz akşam Bakü'de sevenleri ile buluştu. "Bu toprakları, halkını, kültürünü ve müziğini çok seviyorum. Kendimden bir parça buluyorum" dedikten sonra bestesi Azeri olan Düşün Beni şarkısını söyleyen güzel sanatçı, büyük alkış aldı.



                ANLAMLI DEFİLE
                İzmir'de düzenlenen defilede Türkiye'nin en önemli modelleri, cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için frag giyip podyuma çıktı. Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer ve Şevval Şahin, şık fragların içinde kendilerini çok farklı hissettiklerini söyledi. Cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için yapılan defilede frag giyen ünlü modeller güzellikleriyle baş döndürdü.



                TÜKENDİM VALLA!
                Başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bir fotoğrafının açıklamasına "Tükenmişlik sendromuna girdim" yazması hatırlatılan ünlü oyuncu, şöyle dedi: Tükeniyoruz tabii ki arkadaşlar, insanız. Sizler de tükenmiyor musunuz?"
                Doğan SAVAŞ



                    MİSS GİBİ HABER
                    Miss World Next Top Model 2022 güzeli Dilara Kırmıt, hayali olan Milan Fashion Week'te mesleğinin en iyileriyle birlikte olmaya hazırlanıyor. Milan Fashion Week'te tek Türk olarak podyuma çıkacak olan güzel model, 24 Şubat'taki moda haftası için yoğun bir kamp sürecine girdi.



                    FALCIYA TÖVBE ETTİ
                    Pop müziğin yıldız ismi Buray, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Geçtiğimiz yaz yıldız falında aşk çıkan ancak özel hayatında yine yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı, "Fala da falcılara da tövbeliyim" dedi. Buray, sahneden de sevenlerine yeni albüm müjdesi verdi.



                    SU GİBİ
                    Alternatif müziğin güçlü kadın vokallerinden Su Soley, son albümü Kabuk'un fotoğraf çekiminden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Soley, mini eteği ile ekoseli kısa gömleğini kombinlediği stili ile beğeni topladı.



                        SINIR AŞAN BAŞARI
                        Gökhan Çalbay'ın 2 Aralık Cuma gecesi yayınlanacak olan şarkısı "Down Low", dünyanın en büyük müzik sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Şarkı, Malbec Records'un New Releases çalma listesinde pek çok global sanatçının yanındaki yerini alacak. Gökhan Çalbay'ın bir sonraki single çalışması "Dark World" de dünyaca ünlü prodüktör Buğra Atmaca ile ortak bir proje olacak.



                        ELEŞTİRİ 'YAĞMUR'U
                        Felsefe alanında doktora yapan 'Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni' Yağmur Ayaz, önceki gün çıktığı defile sonrasında son dönemde gündem olan "Doğurmayan kadın eksiktir" tartışması hakkında konuştu. "Varlığını bilmediğin bir kavramın yokluğu seni çok acıtmıyor" diyen ünlü model, "Sadece anne olan bir kadın için çocuğunun olmamış olması bir eksikliktir" dedi.

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                        Bakanlık 42 bin 500 işçi ve personel alacak!
                        Haberler Saklambaç İbrahim Çelikkol ile beş yıllık evliliğini noktalayan Mihre Mutu yeni bir sayfa açtı
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