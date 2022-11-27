Son çırpınışları! Ayrılık sonrası sosyal medyadan fotoğrafları silmeyen Thor'a Dilan Çiçek Deniz'den uyarı: Mahkemeye veririm

Aşkın zirveye çıktığı, her şeyin çok güzel başladığı Dilan Çiçek Deniz ve Thor ilişkisi geçtiğimiz dönemde bitmişti. Yabancı damat adayı Thor, Deniz'i mutlu etmeyi başarmış ve nişan yüzüğünü takmıştı. Tam evlenecekken "Vakit bulamıyoruz" diyen ikili vuslata eremeden kıskançlık yüzünden ayrılmıştı. Güzel oyuncunun, Burak Deniz'le filmde olan samimi sahneleri Thor'u çileden çıkarmış ve aralarında ilk çatlak burada oluşmuştu. Daha sonra bir mekanda birbirlerine "Küllük atma" iddiası ortalığı iyice germiş ve ünlü oyuncu İzlandalı aşkına adeta "Sen yoluna ben yoluma" diyerek nişan atmıştı.