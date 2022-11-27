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    Son çırpınışları! Ayrılık sonrası sosyal medyadan fotoğrafları silmeyen Thor'a Dilan Çiçek Deniz'den uyarı: Mahkemeye veririm

    Nişanlısı Thor’un kıskançlıklarından bunalıp yüzük atan Dilan Deniz, sosyal medyadan fotoğraflarını kaldırmayan İzlandalı’yı yakınları aracıyla uyardı. ”Fotoğraflarımı sil” diye haber yollayan Dilan Deniz’in soluğu mahkemede alacağı iddia edildi.

    ’Foto’finish

    Aşkın zirveye çıktığı, her şeyin çok güzel başladığı Dilan Çiçek Deniz ve Thor ilişkisi geçtiğimiz dönemde bitmişti. Yabancı damat adayı Thor, Deniz'i mutlu etmeyi başarmış ve nişan yüzüğünü takmıştı. Tam evlenecekken "Vakit bulamıyoruz" diyen ikili vuslata eremeden kıskançlık yüzünden ayrılmıştı. Güzel oyuncunun, Burak Deniz'le filmde olan samimi sahneleri Thor'u çileden çıkarmış ve aralarında ilk çatlak burada oluşmuştu. Daha sonra bir mekanda birbirlerine "Küllük atma" iddiası ortalığı iyice germiş ve ünlü oyuncu İzlandalı aşkına adeta "Sen yoluna ben yoluma" diyerek nişan atmıştı.



    THOR UNUTAMADI
    Bütün bu olayların ardından İzlandalı'yı takipten çıkan ve bütün fotoğrafları silen Dilan Deniz bağları tamamen kopardı. Fakat Thor, ne takipten çıktı ne de aşk dolu fotoğraflarını sosyal medyadan sildi.



    "FOTOĞRAFLARIMI SİL"
    Mutlu giden ilişkisini kıskançlık krizleri yüzünden bitiren güzel oyuncu, Thor'la ilgili hiçbir şey duymak istemiyor. İzlandalı'dan arkadaşları aracığıyla sosyal medyadan fotoğrafların silinmesi için haber yolladığı iddia edilen Dilan Deniz'in fotoğrafların kaldırılmaması halinde mahkeme başvuracağı da öne sürüldü.



        İŞ YARGIYA TAŞINABİLİRİŞ
        Daha önce verilen emsal kararlara baktığımızda, Dilan Deniz konuyu yargıya taşıdığı takdirde, kendisinden talep edilmesine rağmen eski sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medyadan silmeyen Thor, "Verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan 2 ile 4 yıl arası hapisle yargılanabilir.

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        Haberler Saklambaç Son çırpınışları! Ayrılık sonrası sosyal medyadan fotoğrafları silmeyen Thor'a Dilan Çiçek Deniz'den uyarı: Mahkemeye veririm
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