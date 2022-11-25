23 kasım çarşamba günkü yayınlarıyla ATV en çok izlenen kanal oldu

Türkiye'nin kanalı atv, 23 Kasım Çarşamba günü yine en çok izlenen kanal oldu. Kuruluş Osman 1'inci, gündem oluşturan Esra Erol'da programı 2'inci ve Kuruluş Osman özeti ise 3'üncü olarak Tüm Kişiler kategorisinin ilk 3 sırasına atv yerleşti. Kuruluş Osman, 105. bölümüyle Tüm Kişiler'de %9,35 izlenme oranı ve %24,01 izlenme payı, AB'de %6,87 izlenme oranı ve %17,58 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,98 izlenme oranı ve %21,20 izlenme payı elde etti ve tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. "Esra Erol'da" programı dün Tüm Kişiler'de aldığı %6,49 izlenme oranı ve %25,75 izlenme payıyla en çok izlenen ikinci yapım oldu.