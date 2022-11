23 kasım çarşamba günkü yayınlarıyla ATV en çok izlenen kanal oldu

AFRA TAFRA

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun eğlenceli evlilik teklifi paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü çiftin evlilik teklifi paylaşımlarını ti'ye alması takipçileri güldürdü. Yazıcıoğlu paylaşımında Saraçoğlu'nun elinin boş olması ve oyuncunun "She said no" ('hayır' dedi) yazması dikkat çekti.