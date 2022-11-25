23 kasım çarşamba günkü yayınlarıyla ATV en çok izlenen kanal oldu

Türkiye'nin kanalı atv, 23 Kasım Çarşamba günü yine en çok izlenen kanal oldu. Kuruluş Osman 1'inci, gündem oluşturan Esra Erol'da programı 2'inci ve Kuruluş Osman özeti ise 3'üncü olarak Tüm Kişiler kategorisinin ilk 3 sırasına atv yerleşti. Kuruluş Osman, 105. bölümüyle Tüm Kişiler'de %9,35 izlenme oranı ve %24,01 izlenme payı, AB'de %6,87 izlenme oranı ve %17,58 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,98 izlenme oranı ve %21,20 izlenme payı elde etti ve tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. "Esra Erol'da" programı dün Tüm Kişiler'de aldığı %6,49 izlenme oranı ve %25,75 izlenme payıyla en çok izlenen ikinci yapım oldu.
İDO 'MAVİŞİM' DİYOR
İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi başarılı oğlu İdo, bugün yeni şarkısı 'Mavişim'i dinleyicileriyle buluşuyor. İdo, İmparator'un sevilen şarkısı 'Mavişim'i yeniden okuyarak ilk kez babasının bir şarkısını yeniden yorumlamış oldu.
UTANÇ İÇİNDEYİM
Pop müziğin başarılı ismi Yonca Lodi, "Enes Hergüneş Show" adlı programda samimi açıklamalar yaptı. "Dinlemekten utandığın bir şarkı var mı?" sorusuna ünlü sanatçıdan şu yanıt geldi: "Son dönemde utanç içindeyim. Çok kötü işler var. Müzik mi bu! Müzik adına mı yapılmış bu diye dehşet içinde denk geldiğim şeyler var."