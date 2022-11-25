Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    23 kasım çarşamba günkü yayınlarıyla ATV en çok izlenen kanal oldu

    Türkiye'nin kanalı ATV, 23 Kasım Çarşamba günü yine en çok izlenen kanal oldu. İşte sizler için derlediğimiz 25 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi Saklambaç haberleri...

    Türkiye ATV izledi

    Türkiye'nin kanalı atv, 23 Kasım Çarşamba günü yine en çok izlenen kanal oldu. Kuruluş Osman 1'inci, gündem oluşturan Esra Erol'da programı 2'inci ve Kuruluş Osman özeti ise 3'üncü olarak Tüm Kişiler kategorisinin ilk 3 sırasına atv yerleşti. Kuruluş Osman, 105. bölümüyle Tüm Kişiler'de %9,35 izlenme oranı ve %24,01 izlenme payı, AB'de %6,87 izlenme oranı ve %17,58 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,98 izlenme oranı ve %21,20 izlenme payı elde etti ve tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. "Esra Erol'da" programı dün Tüm Kişiler'de aldığı %6,49 izlenme oranı ve %25,75 izlenme payıyla en çok izlenen ikinci yapım oldu.



    İDO 'MAVİŞİM' DİYOR
    İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi başarılı oğlu İdo, bugün yeni şarkısı 'Mavişim'i dinleyicileriyle buluşuyor. İdo, İmparator'un sevilen şarkısı 'Mavişim'i yeniden okuyarak ilk kez babasının bir şarkısını yeniden yorumlamış oldu.



    UTANÇ İÇİNDEYİM
    Pop müziğin başarılı ismi Yonca Lodi, "Enes Hergüneş Show" adlı programda samimi açıklamalar yaptı. "Dinlemekten utandığın bir şarkı var mı?" sorusuna ünlü sanatçıdan şu yanıt geldi: "Son dönemde utanç içindeyim. Çok kötü işler var. Müzik mi bu! Müzik adına mı yapılmış bu diye dehşet içinde denk geldiğim şeyler var."



        BAMBAŞKA ERKAN!
        Erkan Güleryüz'ün yeni şarkısı 'Aşktan Cezalı', bugün görücüye çıktı. "Beni genelde akustik veya slow şarkıları yorumlayan birisi olarak tanıyorsunuz" diyen Güleryuz, "Bu şarkı size yeni bir Erkan hissettirecek" sözleriyle iddialı konuştu.



        ÖRNEK İNSAN
        ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'deki bir restoran çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin "Kenan Bey afiyet olsun" sözlerine kahkaha atan başarılı oyuncu "Çok kalabalıksınız bugün, gala gibi olmuş" diyerek muhabirlerle şakalaştı. Aydın HAMZA



        İYİ Kİ DOĞDUN
        Dün 29 yaşına basan Hande Erçel'in yaş günü için dünya genelindeki tüm hayranları, yardım yarışına girdi. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar güzel oyuncu için dünyadaki birçok farklı dernek ve yardım kuruluşuna bağışlar yapıldı. Hande Erçel ise hayranları tarafından başta Kansersiz Yaşam Derneği olmak üzere birçok yardım kuruluşuna yapılan bağışlar karşısında oldukça duygulandı. Erçel'in Arjantinli hayranları da ülkelerindeki 'Fundacion Huellas' isimli derneğe güzel oyuncu adına bağışta bulundu. Erçel adına kendisinin de destek verdiği 'Kansersiz Yaşam Derneği'ne de bağış yapıldı.



            YOK ARTIK DEVE
            Gizem Karaca arkadaşlarıyla birlikte Mısır'da bir etkinliğe katıldı. Mısır'daki tatil pozlarını Instagramdan paylaşan Karaca, deveye de bindi. Deveyle tur atan güzel oyuncu "Devede de boy var" esprisi yapmayı da ihmal etmedi.



            BİR AFRİKA MASALI
            Buray, yoğun konser maratonuna ara vererek çıktığı Madagaskar ve Mauritius tatiline sayısız iyilik sığdırarak bir kez daha gönülleri fethetmeyi başardı. Madagaskar'ın Antsirabe kasabasında su kuyusu açılması için destek veren ünlü sanatçı, Mauritius'ta ise bölgenin sembolü haline gelen 220 kilogram ağırlığındaki Aldabra kaplumbağası Big Daddy ile son derece keyifli anlar yaşadı.



            VİNA 3 YAŞINDA
            Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile Haziran 2019'da dünyaevine girmişti. Çift, evlendikten kısa bir süre sonra ilk kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleriyle ilgi odağı olan Müge Boz ile Caner Erdeniz, üç yaşına basan kızları Vina'nın doğum gününü kutladı.



                AFRA TAFRA
                Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun eğlenceli evlilik teklifi paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü çiftin evlilik teklifi paylaşımlarını ti'ye alması takipçileri güldürdü. Yazıcıoğlu paylaşımında Saraçoğlu'nun elinin boş olması ve oyuncunun "She said no" ('hayır' dedi) yazması dikkat çekti.



                HABERİ YAZDI
                Emina Jahovic, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Çıkışta konuşmak istemediğini belirten Sırp şarkıcı, sorulara yanıt vermeyerek "Arkadaşları ile oturdu, sohbet etti yazarsınız" demekle yetindi. Doğan SAVAŞ



                ANA İSYAN!
                Sanatçı Günseli Kato'nun, "Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" açıklamasına Demet Şener ve Özge Ulusoy'dan tepki geldi. Önceki gün İzmir'de çıktıkları defile sonrası konuşan Şener, şunları söyledi: "Kadınlar üzerinden can acıtıcı söylemler yapılmasını kınıyorum. Ne doğuran kadınlar var doğru düzgün annelik yapmıyorlar. Ne anne olmayan kadınlar var; bir kediye, bir köpeğe bir canlıya sevgisini veriyor ya da bir çocuğu evlat ediniyor."



                    Özge Ulusoy ise "Cehalet desem cahil biri olmadığını biliyorum. Birinin yarım kalıp kalmadığı başka birini ilgilendirmez" sözleriyle tepkisini dile getirdi.



                    YÜZDE YÜZ İLGİ
                    Kerem Bürsin, önceki gün yüzü olduğu bir içecek markasıyla yaptığı iş birliği kapsamında TikTok'taki bir içerikte yer aldı. Yakışıklı oyuncunun Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Brezilya, Arjantin ve Makedonya gibi birçok farklı ülkeden hayranlarını heyecanlandıran bu içerik, TikTok'ta 100 milyondan fazla izlendi.



                    YALNIZ ALIŞVERİŞ
                    Ece Erken, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Tek başına alışveriş yapan güzel sunucu, muhabirlerden soru almazken "Kolay gelsin" demekle yetindi. Dünyaca ünlü markaları gezen Erken, daha sonra aracıyla AVM'den ayrıldı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    HangiKredi
                    Haberler Saklambaç 23 kasım çarşamba günkü yayınlarıyla ATV en çok izlenen kanal oldu
                        SON DAKİKA