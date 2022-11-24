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    Pelin Karahan'dan çok estetik yaptıran kadınlara tepki gösterdi: Çocukları kendilerine benzemiyor | Saklambaç haberleri

    Pelin Karahan, estetiğin dozunu kaçıran kadınlarla ilgili polemik yaratacak şu sözleri sarf etti: “Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor.” İşte sizler için derlediğimiz 24 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Estetik polemik

    Son dönemdeki değişimiyle sık sık gündem olan Pelin Karahan, magazin dünyasında polemik yaratacak sözler sarf etti. "Ufak dokunuşlarla estetiğe karşı değilim ama estetiğin aşırısını oyunculara da yakıştıramıyorum. Küçük dokunuşlarla güzel yaşamak, güzel yaşlanma taraftarıyım" diyen iki çocuk annesi Pelin Karahan, olay yaratacak şu sözleri sarf etti:

    'KİMİN ÇOCUĞU BU!'
    "Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor. Yani haksız mıyım! Bakıyorsunuz çocuk bambaşka! Bu çocuk kimin çocuğu! Başka bir kadın olmak çok doğru gelmiyor."



    SEVİMLİ KARE
    Selma Ergeç, önceki gün Etiler'deki bir kafede görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde 44 yaşına 'Merhaba' diyen oyuncuya arkadaşları minik bir pasta ile doğum günü sürprizi yaptı. Selma Ergeç, mekandan minik köpeği kucağında çıkarken objektiflere takıldı. (Aydın HAMZA)



    ALIŞVERİŞKOLİK!
    Burcu Esmersoy, önceki gün yine İstinye'deki bir AVM'de objektiflere takıldı. Her zamanki gibi dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkaran ünlü sunucunun siyahlar içerisindeki sade stili gözlerden kaçmadı.



        ŞOV BAŞLIYOR
        21 yıldır devam eden Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası başlıyor. Turnuva 26 Kasım- 4 Aralık arasında istanbul'da yapılacak. Elde edilen gelirin tamamının başarılı genç tenisçiler ve maddi durumu yetersiz başarılı üniversite öğrencilerine burs sağlamak için kullanıldığı turnuvada güzel sanatçı da korta çıkacak.



        GÜZEL DOSTLUK
        Ekranların iki güzel ismi Hande Erçel ile Bige Önal, önceki akşam Tarabya'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorular sorduğu Erçel, "Bu konuyla ilgili konuşmuyorum" derken iddialı kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti. (Doğan SAVAŞ)



        BEŞ DAKİKADA BİTTİ
        Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğini göz önünde yaşayan Boluğur, düğünden yaklaşık 40 gün sonra boşanma kararı alıp ailesinin evine döndü. Çift, dün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla 53 günlük evliliklerini sonlandırdı.



            AĞLATAN TÜRKÜ
            Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Öğretmenler Günü için anlamlı bir türkü seslendirdi. Kalın, 2017'de müzik öğretmenliği yaptığı Batman'da karne dağıttıktan sonra PKK kurşunuyla şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ve tüm şehitlerin anısına "Mağusa Limanı" türküsünü söyleyerek duygulandırdı.



            GÜZİDE'NİN YAŞAM SAVAŞI
            ATV'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak", bu akşam onuncu bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör gibi isimlerin yer aldığı dizinin bu akşamki bölüm konusu şöyle: Güzide geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir.

            ÖLÜMÜN SOĞUK YÜZÜ
            Tarık, Ozan ve Oylum, gelecek iyi haberi beklerken annelerine yaşattıklarının vicdan azabıyla yüzleşir. Sonunda annesine her şeyi itiraf etmeye hazırlanan Oylum, gelen haberle yıkılır. Ölümün soğuk yüzüyle tanışan Yenersoy Ailesi hayatlarını yoluna koymaya çalışırken yeni hataların pençesine düşecektir.



            TEMBELE TAHAMMÜLÜ YOK
            Podyumların en çalışkan isimlerinden Özge Ulusoy, önceki gün İzmir'deki bir defilede podyuma çıktı. Her zamanki gibi güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü model, gazetecilerin "Bu sektörde neye tahammül edemiyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "En çok tahammül edemediğim şey tembellik. Müşkülpesent ve tembel insanlardan hoşlanmıyorum."



                USTA ALIŞVERİŞ
                Usta oyuncu Cezmi Baskın, önceki gün eşi eşi Çisel Baskın ile Etiler'de görüntülendi. Mağazaları dolaşan usta oyuncu, "Hem biraz dolaşalım hem de alışveriş yapalım istedik" derken mütevazılığıyla da ustalığını konuşturdu. (Aydın HAMZA)



                UYUMLU İKİLİ
                Pınar Altuğ Atacan, önceki akşam eşi Yağmur Atacan ile bir filmin galasında boy gösterdi. Her zamanki gibi sportif şıklığıyla dikkat çeken güzel oyuncunun eşiyle sergilediği uyum dikkat çekti. Pınar Altuğ Atacan, kendisine birçok yeni proje teklifi geldiğini ve her an bir sürpriz yapabileceğini söyledi.

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                Haberler Saklambaç Pelin Karahan'dan çok estetik yaptıran kadınlara tepki gösterdi: Çocukları kendilerine benzemiyor | Saklambaç haberleri
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