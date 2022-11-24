Pelin Karahan'dan çok estetik yaptıran kadınlara tepki gösterdi: Çocukları kendilerine benzemiyor | Saklambaç haberleri

Son dönemdeki değişimiyle sık sık gündem olan Pelin Karahan, magazin dünyasında polemik yaratacak sözler sarf etti. "Ufak dokunuşlarla estetiğe karşı değilim ama estetiğin aşırısını oyunculara da yakıştıramıyorum. Küçük dokunuşlarla güzel yaşamak, güzel yaşlanma taraftarıyım" diyen iki çocuk annesi Pelin Karahan, olay yaratacak şu sözleri sarf etti:



'KİMİN ÇOCUĞU BU!'

"Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor. Yani haksız mıyım! Bakıyorsunuz çocuk bambaşka! Bu çocuk kimin çocuğu! Başka bir kadın olmak çok doğru gelmiyor."