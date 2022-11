Pelin Karahan'dan çok estetik yaptıran kadınlara tepki gösterdi: Çocukları kendilerine benzemiyor | Saklambaç haberleri

UYUMLU İKİLİ

Pınar Altuğ Atacan, önceki akşam eşi Yağmur Atacan ile bir filmin galasında boy gösterdi. Her zamanki gibi sportif şıklığıyla dikkat çeken güzel oyuncunun eşiyle sergilediği uyum dikkat çekti. Pınar Altuğ Atacan, kendisine birçok yeni proje teklifi geldiğini ve her an bir sürpriz yapabileceğini söyledi.

