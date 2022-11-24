Pelin Karahan'dan çok estetik yaptıran kadınlara tepki gösterdi: Çocukları kendilerine benzemiyor | Saklambaç haberleri

Son dönemdeki değişimiyle sık sık gündem olan Pelin Karahan, magazin dünyasında polemik yaratacak sözler sarf etti. "Ufak dokunuşlarla estetiğe karşı değilim ama estetiğin aşırısını oyunculara da yakıştıramıyorum. Küçük dokunuşlarla güzel yaşamak, güzel yaşlanma taraftarıyım" diyen iki çocuk annesi Pelin Karahan, olay yaratacak şu sözleri sarf etti:
'KİMİN ÇOCUĞU BU!'
"Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor. Yani haksız mıyım! Bakıyorsunuz çocuk bambaşka! Bu çocuk kimin çocuğu! Başka bir kadın olmak çok doğru gelmiyor."
SEVİMLİ KARE
Selma Ergeç, önceki gün Etiler'deki bir kafede görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde 44 yaşına 'Merhaba' diyen oyuncuya arkadaşları minik bir pasta ile doğum günü sürprizi yaptı. Selma Ergeç, mekandan minik köpeği kucağında çıkarken objektiflere takıldı. (Aydın HAMZA)
ALIŞVERİŞKOLİK!
Burcu Esmersoy, önceki gün yine İstinye'deki bir AVM'de objektiflere takıldı. Her zamanki gibi dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkaran ünlü sunucunun siyahlar içerisindeki sade stili gözlerden kaçmadı.