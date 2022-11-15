Aşk yeniden! Ayrıldıklarını açıklayan Mauro Icardi ve Wanda Nara birlikte Maldivler'e tatile gitti | Saklambaç haberleri

Bir dargın bir barışık ilerleyen Mauro Icardi ve Wanda Nara evliliğinde son perde... İlişkilerinin tamamen bittiğini söyleyen çift herkesi ters köşe yapıp beraber Maldivler'e gitti. Dünya Kupası öncesi lige verilen araya fırsat bilen İcardi, uzatmalı eşi Wanda Nara'yla buzları eritmek için aşk tatiline çıktı.
Çıktıkları Maldivler tatilinden fotoğraflar paylaşan gözde çift adeta "Aşk yeniden" dedi.
KISKANÇLIK KRİZİ!
Mauro Icardi'yle arası bozulunca Türkiye'yi terk eden Wanda Nara, eşinin Devrim Özkan'la hem aşk dedikoduları hem de el ele görüntüsünü görünce kıskançlık krizine girmiş ve soluğu İstanbul'da almıştı.