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    Aşk yeniden! Ayrıldıklarını açıklayan Mauro Icardi ve Wanda Nara birlikte Maldivler'e tatile gitti | Saklambaç haberleri

    Mauro Icardi ve Wanda Nara beklenmedik bir şekilde ayrıldıklarını açıklamış, ikilinin bu ayrılıkları sonrası birçok iddia ortaya atılmıştı. Çıkan dedikoduların ardından ikili evliliklerine bir şans daha verdi ve Maldivler’e tatile gitti. İşte sizler için derlediğimiz 15 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Aşk yeniden!

    Bir dargın bir barışık ilerleyen Mauro Icardi ve Wanda Nara evliliğinde son perde... İlişkilerinin tamamen bittiğini söyleyen çift herkesi ters köşe yapıp beraber Maldivler'e gitti. Dünya Kupası öncesi lige verilen araya fırsat bilen İcardi, uzatmalı eşi Wanda Nara'yla buzları eritmek için aşk tatiline çıktı.



    Çıktıkları Maldivler tatilinden fotoğraflar paylaşan gözde çift adeta "Aşk yeniden" dedi.



    KISKANÇLIK KRİZİ!
    Mauro Icardi'yle arası bozulunca Türkiye'yi terk eden Wanda Nara, eşinin Devrim Özkan'la hem aşk dedikoduları hem de el ele görüntüsünü görünce kıskançlık krizine girmiş ve soluğu İstanbul'da almıştı.



        HANGİSİ İPEK?
        Kısa bir süre önce Ufuk Beydemir ile sürpriz şekilde nikah masasına oturan İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle olan benzerliği herkesi şaşırttı. 1.3 Milyon takipçili hesabından kız kardeşiyle çektirdiği eğlenceli pozlarını yayınlayan güzel oyuncuya "Hangisi sensin?" yorumları yapıldı. İki kardeşin bu kadar birbirine benzemesi sosyal medyada gündem oldu.



        AİLE SAADETİ
        Ünlü sunucu Hakan Hatipoğlu, geçtiğimiz gün eşi Gizem Hatipoğlu ve kızları Lila ile Levent'teydi. Hatipoğlu Ailesi, sinema keyfi öncesi objektiflere de böyle poz vermeyi ihmal etmedi.



        SPOR YORGUNU
        Dünya rekortmenimiz ünlü dalgıç Şahika Ercümen, geçtiğimiz gün spor için gittiği bir AVM'deydi. Spordan çıktığını ve çok yorgun olduğunu söyleyen Ercümen, hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.



            TAKINTIM GEÇTİ
            Ali Şen'in gelinlerinden Aslı Şen, 'marka tutkusuna' dair samimi itiraflarda bulundu. "Benim de her şeyimin marka olmasına özen gösterdiğim dönemim oldu. Öyle rüküş fotoğraflarım var ki; kendime bakmaya dayanamıyorum" diyen sosyetik, ekledi: "Marka giyerek kendini ispat etme dönemini aştım."



            SARI FIRTINA
            Melisa Döngel, önceki gece Bebek'te görüntülerdi. Şimdilerde bir dizi ve bir film projesi için çok yoğun tempoda çalıştığını dile getiren güzel oyuncu, beyaz kıyafetiyle de tüm bakışları üzerinde topladı. (Doğan SAVAŞ)



            FİT ANNE
            Sosyetenin sevilen isimlerinden Dila Tarkan, önceki akşam eşi Dağhan Doğruer ile Bebek'te bir otele girerken görüntülendi. Oğlunu Ağustos ayında kucağına alan sosyetik güzelin, hiç doğum yapmamış gibi görüntüsü dikkat çekti. Tarkan, hamileliği boyunca ve sonrasında bol bol yoga yapmıştı. (Doğan SAVAŞ)



                GEÇMİŞE SÜNGER
                Uzun süreli sevgilisi Allan Hakko ile geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ayrılan Merve Oflaz, geçmişe sünger çekti. Sosyetik iş insanının adının sürekli farklı güzellerle anılması hatırlatılan güzel oyuncu, konuyla ilgili yorum yapmadı. Merve Oflaz, son günlerde gittiği birçok mekanda sık sık Allan Hakko ile pişti olması sorulunca ise "Bunları asla konuşmayacağım" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)



                ÇİÇEK GİBİ POZ
                Dizilerdeki başarısı sonrasında kendisini tiyatro sahnesinde de kanıtlayan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. "Amadeus" isimli tiyatro oyununda rol aldığı için kendisini çok şanslı hissettiğini söyleyen güzel oyuncu, objektiflere de böyle keyifli poz verdi.



                DEV SEVGİ
                Milli eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki akşam Bebek'de görüntülendi. ATM'den para çeken Kutluay, o sırada minik hayranlarının kendisiyle fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi. Fotoğraf çekildikten sonra minik hayranının "Abi boyun kaç?" sorusuna gülerek "1.97 santim" diyen İbrahim Kutluay, minik hayranından aldığı "Vaayy..." cevabı karşısında kahkaha attı. (Doğan SAVAŞ)



                    BEBEK SİNYALİ
                    Lerzan Mutlu, önceki gün Almanya Köln'de konser verdi. Geçtiğimiz hafta 'Kusura Bakma' adlı şarkısını beğeniye sunan Mutlu, "Ayrıldığım adam şarkı yaptırdı, aşık olduğum adam çocuk yaptıracak" diyerek ilginç bir itirafta bulundu.



                    RENKLİ AİLE
                    Müge Boz, geçtiğimiz gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve minik kızları Vina ile bir AVM'de alışveriş turundaydı. Mutlu aile yaşantılarıyla takdir toplayan ünlü çift, kızlarıyla da böyle renkli görüntüler sergiledi.

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                    Taksim’deki alçak saldırının derin şifreleri
                    Haberler Saklambaç Aşk yeniden! Ayrıldıklarını açıklayan Mauro Icardi ve Wanda Nara birlikte Maldivler'e tatile gitti | Saklambaç haberleri
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