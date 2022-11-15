Aşk yeniden! Ayrıldıklarını açıklayan Mauro Icardi ve Wanda Nara birlikte Maldivler'e tatile gitti | Saklambaç haberleri





TAKINTIM GEÇTİ

Ali Şen'in gelinlerinden Aslı Şen, 'marka tutkusuna' dair samimi itiraflarda bulundu. "Benim de her şeyimin marka olmasına özen gösterdiğim dönemim oldu. Öyle rüküş fotoğraflarım var ki; kendime bakmaya dayanamıyorum" diyen sosyetik, ekledi: "Marka giyerek kendini ispat etme dönemini aştım."