'Yağ'lı para! Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy Bodrum'dan zeytinlik satın aldı

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılıkta da kendisini kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy'la bir süre önce Alaçatı'da dünya evine girmişti. Her fırsatta Alaçatı'ya hayran olduklarını dile getiren çift, çok sevdikleri tatil cennetinden 5 Milyon TL'ye yazlık alıp ünlü isimlere komşu olmuştu.
Ege'ye doyamayan çift, bu kez de Bodrum'dan zeytinlik aldı. Ünlü çiftin satın aldıkları zeytinlik için 1.5 Milyon TL ödediği söyleniyor. Bu arada eşi ile magazinden uzak bir yaşam süren Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, geçtiğimiz gün de Bodrum'daki bir zeytin hasadına katıldı.