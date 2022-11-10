'Yağ'lı para! Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy Bodrum'dan zeytinlik satın aldı





Ege'ye doyamayan çift, bu kez de Bodrum'dan zeytinlik aldı. Ünlü çiftin satın aldıkları zeytinlik için 1.5 Milyon TL ödediği söyleniyor. Bu arada eşi ile magazinden uzak bir yaşam süren Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, geçtiğimiz gün de Bodrum'daki bir zeytin hasadına katıldı.