Beyaz Türkler çıkarma yaptı! 'Zühtü' Paris'in en ünlü restoranında çalma listesine eklendi

Magazin dünyasının kalbi, son haftalarda Paris'te atmaya başladı. Sosyete ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra sosyal medya fenomenleri de birbiri ardına Paris'e çıkarma yaptı. Mustafa ve Melis Sandal, Rachel Araz Kiresepi, Berkay ve Özlem Ada Şahin, Demet Özdemir, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli gibi ünlü isimler son dönemde Paris'te keyif süren ünlülerden sadece birkaçıydı. Kafanızı nereye çevirseniz Türk bir ünlüyü göreceğiniz Paris'teki bu Türk kuşatması, mekanları da etkiledi. Dünyaca ünlü şehrin en gözde mekanlarından biri müzik listesini Türk turistlere göre düzenledi.
ESİN AFŞAR'IN SESİNDEN
Aralarında Rihanna, Jennifer Lopez, Kim Kardashian ve Gigi Hadid gibi starların da müdavimi olduğu Hotel Costes'in restoranına son dönemde giden Türkler, kulaklarına inanamadı. Dünyaca ünlü VIP mekanda, gecenin ilerleyen saatlerinde artık defalarca hepimizin bildiği efsane 'Zühtü' türküsünün Esin Afşar'ın yıllar önce seslendirdiği versiyonu çalınıyor.
Özlem Ada Şahin ve Berkay da Paris'e giden isimlerden.