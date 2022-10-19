Beyaz Türkler çıkarma yaptı! 'Zühtü' Paris'in en ünlü restoranında çalma listesine eklendi





ESİN AFŞAR'IN SESİNDEN

Aralarında Rihanna, Jennifer Lopez, Kim Kardashian ve Gigi Hadid gibi starların da müdavimi olduğu Hotel Costes'in restoranına son dönemde giden Türkler, kulaklarına inanamadı. Dünyaca ünlü VIP mekanda, gecenin ilerleyen saatlerinde artık defalarca hepimizin bildiği efsane 'Zühtü' türküsünün Esin Afşar'ın yıllar önce seslendirdiği versiyonu çalınıyor.