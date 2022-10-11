Uğur Akkuş'un lüks paylaşım baskısı Ebru Şallı'yı bunalttı

Ebru Şallı'yla 2019 yılında evlenen Uğur Akkuş'la ilgili sık sık gündeme gelen 'borç batağında' dedikoduları, yeniden alevlendi. Magazin ve iş dünyasında yayılan dedikodulara göre Uğur Akkuş, itibarını korumak için Ebru Şallı'ya "Instagram'da sık sık lüks hayatını gözler önüne seren paylaşımlar yap" diye baskı kurmaya başladı. Ancak Şallı, takipçilerinden ve çevresinden gelen tepkiler üzerine lüks paylaşımlarına ara vermek istedi. İkili arasında, ipler gerildi. Bir diğer iddiaya göre ise Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya evlenmeden önce bir sözleşme imzalattı. Bu maddede ise "İş hayatımla ilgili kimseye tek kelime etmeyeceksin aksi halde yüklü miktarda tazminat ödersin" yazılıydı.
GÖZE GELDİLER
Dizi setinde başlayan aşkları evliliğe doğru giden Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber geldi. Birbirlerini sosyal medya hesaplarında da takip etmeyi bırakan ikilinin, ilişkilerini sessiz sedasız noktaladığı iddiası sosyal medyada gündem yarattı. Birbirini silen çiftin kesin ayrılık nedeni bilinmezken çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
'BENİM İÇİN MAYO SLİPTİR'
İtalya ile Türkiye arasında mekik dokuyan Mehmet Günsür, uzun bir aradan sonra İstanbul'da objektiflere takıldı. Her zamanki gibi karizmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, yeni projeleri için İstanbul'da olduğunu müjdeledi. Yaz aylarındaki slip mayolu fotoğraflarıyla da olay olan Günsür, tartışmalara nokta koydu: "Yüzücü bir geçmişim olduğu için benim için mayo sliptir." Aydın HAMZA