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    Uğur Akkuş'un lüks paylaşım baskısı Ebru Şallı'yı bunalttı

    Piyasaya borçları olduğu konuşulan Uğur Akkuş’un, bu imajını düzeltmek için Ebru Şallı’ya “Instagram’da sürekli lüks paylaşımlar yap” diyerek baskı yaptığı ve bunun da eski mankeni bunalttığı iddia ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    VIP baskı!

    Ebru Şallı'yla 2019 yılında evlenen Uğur Akkuş'la ilgili sık sık gündeme gelen 'borç batağında' dedikoduları, yeniden alevlendi. Magazin ve iş dünyasında yayılan dedikodulara göre Uğur Akkuş, itibarını korumak için Ebru Şallı'ya "Instagram'da sık sık lüks hayatını gözler önüne seren paylaşımlar yap" diye baskı kurmaya başladı. Ancak Şallı, takipçilerinden ve çevresinden gelen tepkiler üzerine lüks paylaşımlarına ara vermek istedi. İkili arasında, ipler gerildi. Bir diğer iddiaya göre ise Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya evlenmeden önce bir sözleşme imzalattı. Bu maddede ise "İş hayatımla ilgili kimseye tek kelime etmeyeceksin aksi halde yüklü miktarda tazminat ödersin" yazılıydı.



    GÖZE GELDİLER
    Dizi setinde başlayan aşkları evliliğe doğru giden Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber geldi. Birbirlerini sosyal medya hesaplarında da takip etmeyi bırakan ikilinin, ilişkilerini sessiz sedasız noktaladığı iddiası sosyal medyada gündem yarattı. Birbirini silen çiftin kesin ayrılık nedeni bilinmezken çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



    'BENİM İÇİN MAYO SLİPTİR'
    İtalya ile Türkiye arasında mekik dokuyan Mehmet Günsür, uzun bir aradan sonra İstanbul'da objektiflere takıldı. Her zamanki gibi karizmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, yeni projeleri için İstanbul'da olduğunu müjdeledi. Yaz aylarındaki slip mayolu fotoğraflarıyla da olay olan Günsür, tartışmalara nokta koydu: "Yüzücü bir geçmişim olduğu için benim için mayo sliptir." Aydın HAMZA



        SPOR AŞKINA
        Temmuz'da evlenen Cedi Osman ile Ebru Şahin, şimdilerde ABD'de... NBA'deki başarılı kariyeriyle göğsümüzü kabartan yıldız basketbolcu, önceki gün eşiyle sabah saatlerinde parkta yürüyüş yaparken çektiği bu selfie pozunu takipçileriyle paylaştı.



        KIZ KIZA PARİS
        Bir süredir Paris'teki evinde kalan Tuba Büyüküstün, önceki gün kızları Maya ve Toprak ile böyle selfie çekti. Eski eşi Onur Saylak'tan olan ikizlerini gözlerden uzak yetiştiren güzel oyuncunun kızlarıyla olan benzerliği de gözlerden kaçmadı.



        DİŞLİ MERVE
        Çiçeği burnunda gelin Merve Boluğur, eşi Mert Aydın ile Kıbrıs'taki bir otelde tatile çıktı. Uzun zamandır ara verdiği oyunculuğa geri döneceğine müjdeleyen Boluğur, "Kariyerimde hep dişli işler oldu, yine öyle bir iş olursa olur" dedi. Güzel oyuncu, "Bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Eşimle ortak kararlar alıyoruz" açıklaması yaptı.



            MEDENİ KEREM
            Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan Kerem Bürsin, gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeğeni rahatsız olan eski sevgilisi Hande Erçel'i aradığını söyleyen ünlü oyuncu, "Kendisiyle aramızda hiçbir sorun yok, olamaz da" dedi. Bir süre önce adı bir başka eski aşkı Yağmur Tanrısevsin ile de anılan Kerem Bürsin, iddialar karşısında tüm içtenliğiyle şu yanıtı verdi:



            'İNSANLAR ALIŞIK DEĞİL'
            "Yağmur, senelerdir çok             yakın arkadaşım. Bu ülkede alışık değiliz ama insanlar ayrıldıktan sonra arkadaş kalabiliyor ve olabiliyor" dedi.
            Yıllar önce aşk yaşayan oyuncu ikilinin, bir süredir yeniden görüştüğü ididaları sürekli dillerdeydi. Aydın HAMZA



            MİLYON DOLARLIK BEBEK
            Top model Tülin Şahin, önceki gün bir fuarda marka yüzü olduğu pırlanta markasının standında ve aynı günün akşamında gala yemeğinde boy gösterdi. Şahin, markaya ait dünyada nadir kalitede bulunan safir ve pırlanta taşlarla bezeli mücevherleriyle göz kamaştırdı. Şahin'in sarı ve fuşya rengi kıyafetleriyle taktığı mücevherlerin toplam değeri 3 milyon doları (yaklaşık 56 milyon TL) buldu.



                İZMİR ÇIKARMASI
                '                Kim Bu Aile?' filminin oyuncuları Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu ve Ferit Aktuğ, önceki gün İzmirliler ile buluştu. Gösterim öncesi hayranların karşısına çıkan oyuncular adeta sevgi seliyle karşılaştı. Film hakkında yapılan söyleşinin ardından dakikalarca alkışlanan neşeli ekip, seyircilerle bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.



                ANLAMLI KONSER
                Aslı Hünel, önceki akşam 10 yaşında ilk kez babasıyla geldiği sinemanın salonunda konser verince duygusal anlar yaşadı. Hünel, Beyoğlu'ndaki konser sonrası "Eminim o da bir yerlerden beni izliyor ve hissediyordur" diyerek gözyaşlarını tutamadı.



                HEDİYE YAĞMURU
                Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural, önceki akşam Bodrum'da evlendi. Düğünden önce gelin Merve Kaya'ya yaklaşık değeri 900 bin TL'lik bir saat hediye eden Can, bununla da kalmadı. Kaynana Sibel Can, gelinine 2018 yılında klibinde kullandığı zümrüt ve pırlanta taşlarla kepesini de verdi.



                    AMERİKAN RÜYASI
                    7 Kasım'da yeni projesi "Lost Myself"i beğeniye sunacak olan ünlü müzisyen Bora Uzer, Grammy ödüllü Rüfüs Du Sol müzik grubuyla Amerika turnesine çıkıyor... Turne boyunca yaklaşık 40.000 kişiye ulaşarak Amerika'nın en prestijli amfitiyatrolarında Rüfus Du Sol müzik grubuyla aynı sahneyi paylaşacak olan Uzer, özgün elektronik müzik tarzıyla dünyayı fethediyor.



                    CANAVAR GİBİ ŞARKI
                    Agah Agah ve Tugz'dan "Canavar" adlı yeni çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. 5'li serinin ilk parçası olan Canavar'ın klip çekimleri geçtiğimiz günlerde yönetmen Sezai Demirer tarafından Reşadiye'de bir malikanede çekildi. Lüks malikaneden, oyuncu kadrosuna kadar iyi çalışılmış proje olan Canavar, büyük ilgi gördü.



                    NEŞELİ HAYAT
                    Hayvan sevgisiyle bilinen Biran Damla Yılmaz, önceki gün soluğu bir çiftlikte aldı. Buradaki her hayvanla yakından ilgilenen güzel oyuncu, bir atı severken çekilmiş bu karesini de Instagram hesabında yayınlayıp sosyal medyayı renklendirdi.



                        REKORLARIN EFENDİSİ
                        ATV ekranlarında heyecanla izlenen ve yeni sezona reyting rekoru kırarak en iyi girişi yapan 'Kuruluş Osman'ın, 99. bölümü YouTube'da 6 Milyon izlenerek trend videolar listesinde 1. sırada yer almayı başardı ve bir rekora daha imza attı. Öte yandan 'Kuruluş Osman' 99. bölümü YouTube'da yalnızca iki günde 5 Milyon izlenerek, trend videolar listesinde 1. sırada yer alarak başka bir rekora daha imza attı.

                        İZLEME 3 MİLYARA YAKIN
                        'Kuruluş Osman' 6 Milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı. YouTube'daki resmi kanalında 2 milyar 805 milyon 343 bin izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor.



                        AİLE KARIŞIYOR
                        ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil gibi isimlerin rol aldığı dizinin bu akşamki bölümünde aile karışıyor... Cezayir, bir toplantı tertip ederek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirir ve kendisine biat etmelerin ister. Firuze'nin annesi Elmas ise Gülendam'ı ziyaret ederek, ona ailede ortalığı karıştıracak küçük bir hediye bırakır.



                        SADE GÜZEL
                        Güzel oyuncu Begüm Kütük, birçok ünlünün aksine evden beş dakikada çıktığını söyledi. "Beyaz tenli olduğum için makyajıma en fazla beş dakika ayırıyorum" diyen 42 yaşındaki Kütük, her zaman da doğallıktan yana olduğunu söyledi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Kütük, "Sürekli aynı roller teklif ediliyor. Beni heyecanlandıran bir proje için bekliyorum" dedi.

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                        Kritik Kabine sonrası önemli açıklamalar
                        Haberler Saklambaç Uğur Akkuş'un lüks paylaşım baskısı Ebru Şallı'yı bunalttı
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