Uğur Akkuş'un lüks paylaşım baskısı Ebru Şallı'yı bunalttı

Ebru Şallı'yla 2019 yılında evlenen Uğur Akkuş'la ilgili sık sık gündeme gelen 'borç batağında' dedikoduları, yeniden alevlendi. Magazin ve iş dünyasında yayılan dedikodulara göre Uğur Akkuş, itibarını korumak için Ebru Şallı'ya "Instagram'da sık sık lüks hayatını gözler önüne seren paylaşımlar yap" diye baskı kurmaya başladı. Ancak Şallı, takipçilerinden ve çevresinden gelen tepkiler üzerine lüks paylaşımlarına ara vermek istedi. İkili arasında, ipler gerildi. Bir diğer iddiaya göre ise Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya evlenmeden önce bir sözleşme imzalattı. Bu maddede ise "İş hayatımla ilgili kimseye tek kelime etmeyeceksin aksi halde yüklü miktarda tazminat ödersin" yazılıydı.