Kuruluş Osman rekorla başladı! Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı





MUHTEŞEM AÇILIŞ

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı, %23,33 izlenme payı, AB kategorisinde %6,70 izlenme oranı, %19,57 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,16 izlenme oranı, %20, 90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu. Kuruluş Osman, tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.



4. sezonun ilk bölümünde Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos'a suikast haberini alarak Alplarıyla birlikte Konstantiniyye'ye gitti.

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