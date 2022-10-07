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    Kuruluş Osman rekorla başladı! Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı

    Kuruluş Osman, 4. sezonun ilk bölümüyle ekranlara damga vurdu. ATV'nin efsane dizi 3 kategoride de reytinglerin zirvesinde yer aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Kuruluş Osman rekorla başladı

    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen dördüncü sezonuna heyecanla izlenen 99'uncu bölümüyle başladı. Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşOsman etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir sırasında yer aldı.



    MUHTEŞEM AÇILIŞ
    'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı, %23,33 izlenme payı, AB kategorisinde %6,70 izlenme oranı, %19,57 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,16 izlenme oranı, %20, 90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu. Kuruluş Osman, tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

    4. sezonun ilk bölümünde Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos'a suikast haberini alarak Alplarıyla birlikte Konstantiniyye'ye gitti.

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