Yasemin Özilhan'ın 'pazardan da giyinirim' söylemi sosyal medyada tepki topladı l Saklambaç haberleri...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, lüks yaşantısıyla ve söylemleriyle magazin gündemini oldukça meşgul ediyordu. Sosyetik güzel önceki gün de bir röportajında, "Ekonomi anlamında bu zor günlerden dolayı ben de harcamalarımı kıstım. Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor. Pazardan da alışveriş yaparım'' dedi. Bu söyleminden sonra twitter'da alay konusu olan sosyetik güzel, kaş yapayım derken göz çıkardı. İşte o yorumlar:

Güzelim ufak at da civcivler yesin.

Kimi kandırıyorsun Yasemin.

Pazardan da giyinirmiş, yersen.