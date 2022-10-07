Yasemin Özilhan'ın 'pazardan da giyinirim' söylemi sosyal medyada tepki topladı l Saklambaç haberleri...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, lüks yaşantısıyla ve söylemleriyle magazin gündemini oldukça meşgul ediyordu. Sosyetik güzel önceki gün de bir röportajında, "Ekonomi anlamında bu zor günlerden dolayı ben de harcamalarımı kıstım. Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor. Pazardan da alışveriş yaparım'' dedi. Bu söyleminden sonra twitter'da alay konusu olan sosyetik güzel, kaş yapayım derken göz çıkardı. İşte o yorumlar:
Güzelim ufak at da civcivler yesin.
Kimi kandırıyorsun Yasemin.
Pazardan da giyinirmiş, yersen.
'İYİ Kİ DOĞMUŞSUN'
Güzel oyunuyla Pelin Karahan, 38. yaşını kutladı. Eşi, çocuklarının babası Bedri Güntay da Karahan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı. Eşiyle Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününe gitmeden çekilen pozlarını paylaşan Güntay, Pelin Karahan'a; "Benim çiçeğim sen hep gül. Seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun" paylaşımını yaptı.
BEBEK GÖRÜNDÜ
Geçtiğimiz yaz Ceyhun Ergin ile evlenen ve şu sıralar bebeğini kucağına almaya hazırlanan Leyla Lydia Tuğutlu, hamile olarak ilk kez objektiflere birbirinden güzel pozlar verdi. Güzel oyuncu, "Sürecin başından beri kilo alma korkusuyla yaşamıyorum. Neredeyse şeker tüketmiyorum" dedi.