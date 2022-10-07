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    Yasemin Özilhan'ın 'pazardan da giyinirim' söylemi sosyal medyada tepki topladı l Saklambaç haberleri...

    Türkiye’nin en zengin ailelerinden birinin gelini olan Yasemin Özilhan, “Pazardan da giyinirim” dedi. Sosyal medya, yıkıldı... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 7 Ekim TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    ALAY KONUSU OLDU

    Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, lüks yaşantısıyla ve söylemleriyle magazin gündemini oldukça meşgul ediyordu. Sosyetik güzel önceki gün de bir röportajında, "Ekonomi anlamında bu zor günlerden dolayı ben de harcamalarımı kıstım. Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor. Pazardan da alışveriş yaparım'' dedi. Bu söyleminden sonra twitter'da alay konusu olan sosyetik güzel, kaş yapayım derken göz çıkardı. İşte o yorumlar:
    Güzelim ufak at da civcivler yesin.
    Kimi kandırıyorsun Yasemin.
    Pazardan da giyinirmiş, yersen.



    'İYİ Kİ DOĞMUŞSUN'
    Güzel oyunuyla Pelin Karahan, 38. yaşını kutladı. Eşi, çocuklarının babası Bedri Güntay da Karahan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı. Eşiyle Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününe gitmeden çekilen pozlarını paylaşan Güntay, Pelin Karahan'a; "Benim çiçeğim sen hep gül. Seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun" paylaşımını yaptı.



    BEBEK GÖRÜNDÜ
    Geçtiğimiz yaz Ceyhun Ergin ile evlenen ve şu sıralar bebeğini kucağına almaya hazırlanan Leyla Lydia Tuğutlu, hamile olarak ilk kez objektiflere birbirinden güzel pozlar verdi. Güzel oyuncu, "Sürecin başından beri kilo alma korkusuyla yaşamıyorum. Neredeyse şeker tüketmiyorum" dedi.



        EL ELE ALIŞVERİŞ
        Kendisinden 17 yaş küçük yazar sevgilisiyle sık sık magazin gündeminde yer bulan 42 yaşındaki oyuncu Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, önceki gün İstinye'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Daha önce sokakta tartışırken görüntülenen çift, gün boyu el ele alışveriş turunda görüntülendi.



        DİVA TOPA TUTTU
        Diva Bülent Ersoy, 6 yıl küs kaldığı Ajda Pekkan'la 2 yıl önce barışmıştı. Yıllar sonra küslükleri biten iki ünlü şarkıcının arası yeniden bozulacak.



        Ersoy, Ajda Pekkan hakkında şok ifadeler kullandı: Onun yaptıklarını babam da yapsa taş gibi olur. İki tane ibici çorabı babam da giyse süper olur.



            'BENİ SİZ İMPARATOR YAPTINIZ'
            Önceki gün İstanbul'da sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, sevenleriyle unutulmaz anlara imza attı. Şarkıları ile kendisini dinlemeye gelenleri tam anlamıyla mest eden İbrahim Tatlıses; "Yüze yakın bestem var, bana bir kere besteci demediler hep şarkıcı dediler. Beni siz imparator yaptınız" diyerek esprili bir şekilde teşekkür etti.



            SESSİZ KALDI
            Mehmet Dinçerler, boşanma sonrası ilk kez Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Hadise ile boşanma sürecinde sosyal medyadan linç yiyen Dinçerler'in bir hayli moralsiz olduğu görüldü. Dinçerler, "Ayrılık öncesi robot süpürge ve gümüş tepsiyi aldıniz mı?" sorusuna ise cevap vermedi.



            YENİ YÜZ BİRİCİK
            Güzel oyuncu Burcu Biricik, DenizBank, 25. kuruluş yılında, "İlerisi Deniz" konseptiyle hayata geçirdiği yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. Türkiye'nin başarılı oyuncularından Biricik çok heyecanlı olduğunu söyledi.



                YALNIZ KURT SEZONE HAZIR
                ATV ekranlarına etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran Yalnız Kurt'un yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu.

                15 OYUNCU KATILDI
                14 Ekim Cuma akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi isimler dahil oldu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan Yalnız Kurt'ta geçen sezon Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Hilmi Özçelik, Furkan Esen, Doğu Can gibi birçok başarılı isim rol alıyordu.



                ÇİNGENELER ZAMANI
                İstanbul'da Roby Lakatos fırtınası esti. Bu yıl 30. yılını kutlayan Tekfen Filarmoni, dünyaca ünlü keman virtüözü Lakatos'u ağırladı. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, dünyanın en sevilen keman sanatçılarından Roby Lakatos'la birlikte çaldı. Kemanıyla sahnede adeta şov yapan Macar kemancı, kulakların pasını sildi.



                ÜLTİMATOM!
                2009'da evlenen Tom Brady ile ünlü Brezilyalı model Gisele Bünchen, boşanma sürecine girdi. Ülkenin en iyi avukatlarıyla anlaşan çiftin, 600 milyon dolarlık toplam serveti nasıl bölüşecekleri merak konusu. Tom Brady'nin mal paylaşımı konusunda Bünchen'i çok sert uyardığı iddia edildi.



                    GALADA BULUŞTULAR
                    'KİM BU AİLE?' filminin galası önceki akşam İstanbul'da gerçekleşti. Filmin galası yoğun ilgi görürken, sinema sezonunun uzun bir süre sonra vizyona girecek ilk büyük yerli filmi davetlilere eğlenceli bir gece yaşattı. 'KİM BU AİLE?'nin gala gecesine Demet Akbağ, İbrahim- Nurdan Büyükak, Azra Akın ve Şebnem Schaefer gibi isimler katıldı. Filmin oyuncuları Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir, Doğan Can Sarıkaya, Altan Erkekli, Fatih Al ve yönetmen Bedran Güzel'in heyecanlı ve mutlu oldukları görüldü.

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                    Sözleşmeliye kadro Ekim’de tamam
                    Haberler Saklambaç Yasemin Özilhan'ın 'pazardan da giyinirim' söylemi sosyal medyada tepki topladı l Saklambaç haberleri...
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