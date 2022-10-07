Bensu Soral’ın çenesi düştü! Hollywood klasiği estetiğe o da kapıldı

Hollywood'da başlayan 'Çene estetiği dolgusu' kısa sürede Türkiye'de de vazgeçilmez bir tutku haline geldi. Özge Ulusoy, Demet Özdemir, Hande Erçel gibi birçok ünlü çene probleminden rahatsız oldukları için operasyon yaptırdı. Yeni çeneleriyle son derece çekici hale gelen ünlüler kervanına oyuncu Bensu Soral katıldı. Türkiye'nin en güzel oyuncularından biri olmasına rağmen, yüzüne küçük bir dokunuşta bulunulmasını isteyen Soral, geçtiğimiz günlerde çene estetiği yaptırdı. Eski halinden eser kalmayan güzel oyuncu, yeni imajıyla adeta bambaşka biri oldu.