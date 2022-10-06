2004'te evlenip 2013'te boşandığı Yurdal Sert'ten bir oğlu olan İvana Sert, Ateş için aylık 9.850 TL nafaka alıyordu. 15 yaşındaki Ateş'in özel okul ve kurs masraflarının yıllık 200 bin TL'yi bulmasıyla ekonomik anlamda zorlanmaya başladı.
AYLIK MASRAF 20 BİN TL
Oğlunun aylık masrafının neredeyse 20 bin TL'yi bulması üzerine baba Sert'e telefonla ulaşan ikoncan, iddiaya göre Yurdal Sert'e "Aldığım nafaka oğlumuzun eğitim masraflarına yetmiyor. Bana biraz daha destek olmalısın" ricasında bulundu. Ancak yine iddiaya göre Yurdal Sert, "Sana dünya kadar para veriyorum. Neyine yetmiyor!" ifadeleri kullanıp telefonu eski eşinin yüzüne kapattı.
- Saklambaç
- 06.10.2022 Gazete
Eski eşler Ivana Sert ve Yurdal Sert karşı karşıya! “Ben sana dünya kadar para veriyorum"
Ivana Sert, oğlunun özel okul masraflarına aldığı 9.850 TL’lik nafakanın yetmemesi üzerine eski eşini aradı. Yurdal Sert, iddiaya göre “Ben sana dünya kadar para veriyorum. Neyine yetmiyor!” diyerek ikoncanı tersledi!
2004'te evlenip 2013'te boşandığı Yurdal Sert'ten bir oğlu olan İvana Sert, Ateş için aylık 9.850 TL nafaka alıyordu. 15 yaşındaki Ateş'in özel okul ve kurs masraflarının yıllık 200 bin TL'yi bulmasıyla ekonomik anlamda zorlanmaya başladı.