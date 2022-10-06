Alman Prens Frederic Prinz von Anhalt'tan top model Heidi Klum'u 'prenses' yapacak hamle





2 MİLYON EURO ÖNERDİ

Alman prens şimdi de 49 yaşındaki Heidi Klum'un kendisi gibi Alman olan 33 yaşındaki eşi Tom Kaulitz'i evlat edinmek için müzisyene 2 milyon Euro teklif etti. Prens Frederic Prinz von Anhalt, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: "Eğer Tim'i evlat edinip onu prens yaparsam Heidi Klum da otomatik olarak Anhalt Prensesi olacak. Tüm ilgilendiğim bu."