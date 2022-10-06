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    Alman Prens Frederic Prinz von Anhalt'tan top model Heidi Klum'u 'prenses' yapacak hamle

    79 yaşındaki milyarder Alman Prens Frederıc Prinz von Anhalt, hayranı olduğu Heidi Klum’u ‘Anhalt Prensesi’ yapmak için top modelin eşini evlat edinecek.

    Prenses Heidi

    Alman Prens Frederic Prinz von Anhalt'tan efsane top model Heidi Klum'u 'prenses' yapacak bir hamle geldi.



    79 yaşındaki milyarder, bin yıllık bir kraliyet soyunun çocuğu olmadığı için bitmesini istemediğini belirterek geçtiğimiz haftalarda yetişkin bir "oğul" evlat edinmeye karar verdiğini söylemişti.



    2 MİLYON EURO ÖNERDİ
    Alman prens şimdi de 49 yaşındaki Heidi Klum'un kendisi gibi Alman olan 33 yaşındaki eşi Tom Kaulitz'i evlat edinmek için müzisyene 2 milyon Euro teklif etti. Prens Frederic Prinz von Anhalt, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: "Eğer Tim'i evlat edinip onu prens yaparsam Heidi Klum da otomatik olarak Anhalt Prensesi olacak. Tüm ilgilendiğim bu."
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