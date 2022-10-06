Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Oyuncu Rabia Soytürk ile rapçi Sefo'nun aşkı ilk belgelendi

    Oyuncu Rabia Soytürk ile rapçi Sefo, önceki akşam gazetecilerden kaçarken Maslak’taki bir çıkmaz sokağa girdi. Çift, böylece ilk kez yakayı ele verdi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Aşk çıkmazı!

    Bir süredir adları anılan Rap'in popüler ismi Sefo ile son dönemin gözde oyuncularından Rabia Soytürk, önceki akşam yakayı ele verdi. Emirgan'daki bir mekanda birlikte yemek yiyen ikili, ardından araçları ile oradan ayrıldı. Yolda gazetecilerin kendilerini takip ettiğini anlayan çiçeği burnunda çift, aracı ara sokaklara doğru sürerek kendilerini kaybettirmeye çalıştı.



    FAKA BASTILAR!
    Ardından Maslak'taki çıkmaz bir sokağa giren Sefo ve Rabia Soytürk, görüntülenmekten kurtulamadı. Ünlü rapçi, patlayan flaşlar karşısında gülerken güzel oyuncu, şaşkınlığını gizleyemedi. (Doğan SAVAŞ)



    ZİRVENİN ADI BELLİ
    Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', atv'de önceki akşam ekrana gelen üçüncü bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. "BBCS" üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,47 izlenme oranı ve %21,97 izlenme payı, AB'de %6,59 izlenme oranı ve %18,46 izlenme payı 20+ABC1'de %8,25 izlenme oranı ve %19,87 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sıradaydı.



        KRİTİK KARAR
        ATV'nin yeni sezona bomba gibi başlayan dizisi 'Aldatmak' bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranda... Dizinin yeni bölümünün konusu şöyle: Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Güzide'nin evine bir ateş daha düşmesine sebep olur. Yeşim'in gözünü boyamayı başaran Tarık, Güzide'yi kritik bir seçim yapmak zorunda bırakacaktır. Güzide'nin kararı ne olacaktır?



        KAFASI KARIŞIK
        Şimdilerde yeni projesi merakla beklenen Hilal Altınbilek, geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere takıldı. İstanbul'un hızlı değişen havasına ayak uydurmakta güçlük çektiği gözlenen güzel oyuncunun mini elbisesinin altına giydiği çizmeleri ve şık tarzına rağmen taktığı spor kasketi de "Kafası karışık" dedirtti.



        ŞARKI YOLDA
        Defne Samyeli, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kasım ayında Sinan Akçıl imzalı bir şarkı çıkaracağını söyleyen Samyeli, "Çok heyecanlıyım. Sinan Akçıl imzalı bir şarkı ile geliyorum. Hareketli ve çok güzel bir şarkı oldu" dedi. Aydın HAMZA



            100 BİN TL'LİK KOMBİN
            Türkiye'nin en stil sahibi kadınlarının başında gelen Burcu Esmersoy, önceki gün İstinye'de yine şıklığıyla göz doldurdu. Güzel sunucunun baştan aşağıya dünyaca ünlü markalardan oluşan siyah kombinin toplam değeri ise 100 bin TL'ydi. Burcu Esmersoy'un ayakkabısı 12 bin TL, tulumu 41 bin TL, çantası 37 bin TL, ceketi ise yaklaşık 10 bin TL'ydi...



            BU TARZ KENAN
            Önceki akşam KerkiSolfej organizasyonuyla Harbiye'de sahne alan Kenan Doğulu, her zamanki gibi mekanı tıka basa dolduran sevenlerine müthiş bir gece yaşattı. Enerjisiyle olduğu kadar her zamanki şıklığıyla da göz dolduran ünlü popçu, kendisi için özel olarak hazırlanan ayna yansımalı beyaz kostümüyle göz doldurdu.



            ANA GÖREV
            Kısa süre önce ikinci kez anne olan Seda Bakar, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Minik kızı Ela ve büyük kızı Leyla için alışverişe çıkan ünlü oyuncu, pazardan aldığı sebze-meyveleri güçlükle bagaja yerleştirdi. Seda Bakan, "Uykusuz geceler tekrardan başladı. Çok fenayım" diyerek de güldürdü. Aydın HAMZA



                BABA ROCKÇI
                Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün Etiler'deydi. Tangöze'nin yanında Seçkin Piriler'den olan oğullarından Volkan ile Kıvılcım Ural'dan olan kızı İlayda da vardı. Soruları yanıtsız bırakan Tangöze, iki çocuğu ile oradan uzaklaştı. Doğan SAVAŞ



                MASAL GİBİ
                Pop müziğin renkli ismi Nil Karaibrahimgil, önceki akşam Kuruçeşme'yi muhteşem enerjisiyle salladı. 'Renkli 90 dakika' konseptiyle sahne alan ünlü sanatçı, gökkuşağını andıran kostümü ve ışık şovlarıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı. Kostümleriyle sahnelerin marjinal isimlerinden biri olan ünlü sanatçı, kelebek misali kanatları olan sahne kostümüyle büyüledi.



                ALIŞVERİŞ TURU
                Seren Serengil, önceki gün sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile İstinye'de objektiflere yansıdı. Serengil, akşam saatlerine kadar alışveriş yaptı. Sevgilisi ile el ele mağazaları turlayan ve alışveriş yapan ünlü isim, akşam saatlerinde AVM'den ayrıldı.



                    MEMLEKET NEŞESİ
                    Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Banka işlerini halleden oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti. Memleketi Azerbaycan'a gideceği için mutlu olan güzel oyuncu, yeni projesiyle ilgili ise ser verip sır vermedi.



                    TEPEDEN TIRNAĞA MARKA
                    Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen simalarından Feryal Gülman, önceki gün bir AVM'de alışveriş turuna çıktı. Siyahbeyaz kombiniyle beğeni toplayan Feryal Hanım, tepeden tırnağa dünyaca ünlü markalardan oluşan şıklığıyla da her zamanki gibi göz doldurdu.



                    NEREDE O ESKİ HANDE!
                    Her zaman stiliyle göz dolduran Hande Ataizi'ye son dönemde bir haller oldu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen güzel oyuncunun son derece özensiz halleri, "Nerede o her zaman şık görmeye alışkın olduğumuz Hande!" yorumları yaptırdı. (Doğan SAVAŞ)



                        HEDİYE GÜNÜ
                        Kariyeriyle olduğu kadar lüks yaşantısıyla da sık sık haber olan Berkay, Özlem Ada Şahin için yine kesenin ağzını açtı. Çocuklarının annesine yaptığı lüks jestlerle bilinen popçu, bu konuyla ilgili "Kızlarıma ve bana misler gibi bakan, hayatımın aşkı her şeyi hak ediyor. Hatta daha iyilerine layık" demişti. Geçtiğimiz yılki yaş gününde eski manken olan eşine 700 bin TL'lik Hermes Birkin çanta alan Berkay, bu sene de çıtayı yüksek tuttu. Konserlerinden yaklaşık 500 bin TL aldığı konuşulan popçu, 29 Ekim'de 31 yaşına girecek olan eşine şimdiden hediye aldı. Berkay, bu sene de yine 550 bin TL'lik Hermes Kelly çanta ile toplam değeri 500 bin TL olan pırlanta yüzük ile bileklik seçti. Bununla da kalmayan popçu, yoğun konser maratonundan önce de eşine ailecek gittikleri bir Paris tatili jesti yaptı.

                        KAHTALI MIÇE SİZİ 'ÇİĞ'RİYOR
                        Adıyaman Tanıtım Günleri, 6-9 Ekim'de arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Adıyaman'a dair yöresel tatların ve kültürel değerlerin beğeniye sunulacağı Tanıtım Günleri'nde bazlamalar pişecek, halk oyunları oynanacak, usta sanatçılar müziğiyle büyük bir coşku yaşatacak. Kahtalı Mıçe ve Latif Doğan da yöresel ve ulusal ezgilerle konuklara coşku dolu anlar yaşatacak.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Halk TV’de ’köstebek’ itirafı
                        Haberler Saklambaç Oyuncu Rabia Soytürk ile rapçi Sefo'nun aşkı ilk belgelendi
                            SON DAKİKA