Oyuncu Rabia Soytürk ile rapçi Sefo'nun aşkı ilk belgelendi





HEDİYE GÜNÜ

Kariyeriyle olduğu kadar lüks yaşantısıyla da sık sık haber olan Berkay, Özlem Ada Şahin için yine kesenin ağzını açtı. Çocuklarının annesine yaptığı lüks jestlerle bilinen popçu, bu konuyla ilgili "Kızlarıma ve bana misler gibi bakan, hayatımın aşkı her şeyi hak ediyor. Hatta daha iyilerine layık" demişti. Geçtiğimiz yılki yaş gününde eski manken olan eşine 700 bin TL'lik Hermes Birkin çanta alan Berkay, bu sene de çıtayı yüksek tuttu. Konserlerinden yaklaşık 500 bin TL aldığı konuşulan popçu, 29 Ekim'de 31 yaşına girecek olan eşine şimdiden hediye aldı. Berkay, bu sene de yine 550 bin TL'lik Hermes Kelly çanta ile toplam değeri 500 bin TL olan pırlanta yüzük ile bileklik seçti. Bununla da kalmayan popçu, yoğun konser maratonundan önce de eşine ailecek gittikleri bir Paris tatili jesti yaptı.



KAHTALI MIÇE SİZİ 'ÇİĞ'RİYOR

Adıyaman Tanıtım Günleri, 6-9 Ekim'de arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Adıyaman'a dair yöresel tatların ve kültürel değerlerin beğeniye sunulacağı Tanıtım Günleri'nde bazlamalar pişecek, halk oyunları oynanacak, usta sanatçılar müziğiyle büyük bir coşku yaşatacak. Kahtalı Mıçe ve Latif Doğan da yöresel ve ulusal ezgilerle konuklara coşku dolu anlar yaşatacak.

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