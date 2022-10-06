Oyuncu Rabia Soytürk ile rapçi Sefo'nun aşkı ilk belgelendi

Bir süredir adları anılan Rap'in popüler ismi Sefo ile son dönemin gözde oyuncularından Rabia Soytürk, önceki akşam yakayı ele verdi. Emirgan'daki bir mekanda birlikte yemek yiyen ikili, ardından araçları ile oradan ayrıldı. Yolda gazetecilerin kendilerini takip ettiğini anlayan çiçeği burnunda çift, aracı ara sokaklara doğru sürerek kendilerini kaybettirmeye çalıştı.
FAKA BASTILAR!
Ardından Maslak'taki çıkmaz bir sokağa giren Sefo ve Rabia Soytürk, görüntülenmekten kurtulamadı. Ünlü rapçi, patlayan flaşlar karşısında gülerken güzel oyuncu, şaşkınlığını gizleyemedi. (Doğan SAVAŞ)
ZİRVENİN ADI BELLİ
Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', atv'de önceki akşam ekrana gelen üçüncü bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. "BBCS" üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,47 izlenme oranı ve %21,97 izlenme payı, AB'de %6,59 izlenme oranı ve %18,46 izlenme payı 20+ABC1'de %8,25 izlenme oranı ve %19,87 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sıradaydı.