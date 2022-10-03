Merve Oflaz ile Allan Hakko önce aşklarını şimdi de dostluklarını bitirdi | Saklambaç haberleri

Merve Oflaz, geçtiğimiz hafta Allan Hakko ile aşkını dostça bitirmişti. Güzel oyuncu, önceki akşam sosyetik playboyun fotoğrafının bir arkadaşı tarafından "Taze bekar" olarak paylaşılması sonrası sinirlendi.
SİTEM MESAJLARI
Bu soğuk esprinin kendisine saygısızlık olduğunu düşünen Merve Oflaz, Allan Hakko'ya sitem mesajları atıp dostluğu da bitirdi. Güzel oyuncu ile sosyetik iş insanı, birbirlerini de Instagram'dan takipten çıktı.
ÖRNEK YENGE
Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile Mayıs'ta evlenen Sara Arfaoui'den 'örnek yenge' dedirten bir hamle geldi. Balayını Türkiye'de geçiren Fas asıllı İtalyan model, bundan sonra bana "Sara Gündoğan deyin" dedi. Tüm resmi anlaşmalarında da eşinin soyadını kullanan güzel model, sosyal medyadaki ismini de "Sara Gündoğan" olarak değiştirdi.