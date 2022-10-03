Merve Oflaz ile Allan Hakko önce aşklarını şimdi de dostluklarını bitirdi | Saklambaç haberleri





ÖRNEK YENGE

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile Mayıs'ta evlenen Sara Arfaoui'den 'örnek yenge' dedirten bir hamle geldi. Balayını Türkiye'de geçiren Fas asıllı İtalyan model, bundan sonra bana "Sara Gündoğan deyin" dedi. Tüm resmi anlaşmalarında da eşinin soyadını kullanan güzel model, sosyal medyadaki ismini de "Sara Gündoğan" olarak değiştirdi.