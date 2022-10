Merve Oflaz ile Allan Hakko önce aşklarını şimdi de dostluklarını bitirdi | Saklambaç haberleri

YORGUNLUK 'DERYA'SI

Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren Derya Uluğ, şıklığı ve performansıyla beğeni topladı. "Bu yaz çok yoğun çalıştık. 10gün boyunca aralıksız, her gün üst üste sahneye çıktığımız zamanlar oldu" diyen güzel şarkıcı, ekledi: "Seven insan her zorluğa katlanıyor."