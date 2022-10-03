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    Merve Oflaz ile Allan Hakko önce aşklarını şimdi de dostluklarını bitirdi | Saklambaç haberleri

    Merve Oflaz ile Allan Hakko, sosyal medyadaki bir fotoğraf paylaşımı nedeniyle aşktan sonra dostluklarını da bitirdi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Foto-finish!

    Merve Oflaz, geçtiğimiz hafta Allan Hakko ile aşkını dostça bitirmişti. Güzel oyuncu, önceki akşam sosyetik playboyun fotoğrafının bir arkadaşı tarafından "Taze bekar" olarak paylaşılması sonrası sinirlendi.



    SİTEM MESAJLARI
    Bu soğuk esprinin kendisine saygısızlık olduğunu düşünen Merve Oflaz, Allan Hakko'ya sitem mesajları atıp dostluğu da bitirdi. Güzel oyuncu ile sosyetik iş insanı, birbirlerini de Instagram'dan takipten çıktı.



    ÖRNEK YENGE
    Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile Mayıs'ta evlenen Sara Arfaoui'den 'örnek yenge' dedirten bir hamle geldi. Balayını Türkiye'de geçiren Fas asıllı İtalyan model, bundan sonra bana "Sara Gündoğan deyin" dedi. Tüm resmi anlaşmalarında da eşinin soyadını kullanan güzel model, sosyal medyadaki ismini de "Sara Gündoğan" olarak değiştirdi.



        GÖNLÜNÜ FETHETTİ
        Güzel yenge, bu hamlesiyle Türk geleneklerine bağlı olan İlkay Gündoğan gibi geleneksel yanını da gözler önüne sermiş oldu.



        YORGUNLUK 'DERYA'SI
        Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren Derya Uluğ, şıklığı ve performansıyla beğeni topladı. "Bu yaz çok yoğun çalıştık. 10gün boyunca aralıksız, her gün üst üste sahneye çıktığımız zamanlar oldu" diyen güzel şarkıcı, ekledi: "Seven insan her zorluğa katlanıyor."



        DOLUDİZGİN AŞK
        Uzun zamandır sosyetik Berk Boyacıgil ile aşk yaşayan Aleyna Solaker, önceki gün sevgilisiyle bu romantik pozunu paylaştı. Güzel oyuncuya takipçilerinden "Evlilik ne zaman?" soruları yağdı.



            PARİS ŞIKLIĞI
            Demet Özdemir, Paris'e bir gitti pir gitti. Modanın kalbinin attığı Fransa sokaklarında birbirinden şık kombinleriyle dolaşan güzel oyuncu, beyaz gömlekli bu tarzıyla da beğeni topladı.



            BEBEK HEYECANI
            Avatar Atakan'la evliliğinden ikinci kez anne olmaya hazırlanan Serap Korkmaz, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. "Ailecek çok sevinçliyiz" giyen Serap Hanım, spor şıklığıyla da dikkat çekti.



            OLMAYINCA OLMUYOR
            Geçtiğimiz aylarda 2015'te evlendiği Oren Frances ile boşanan Selen Soyder, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Yeni bir projede yer alan güzel oyuncu, boşanmayla ilgili şöyle dedi: "İki iyi insan, iki iyi karı koca olamıyor. Çok iyi arkadaş olsan da çok iyi karı koca olamıyorsunuz bazen."
            Doğan SAVAŞ



                YAZ BİTMEDİ
                Eşi Tolgahan Sayışman ile Antalya'da tatilde olan Almeda Abazi Sayışman, bu karesiyle takipçilerini kıskandırdı. Mayolu pozuyla "Yaz bitmedi" diyen Abazi'nin kısa süre önce yaptığı doğum kilolarından kurtulduğu gözlendi.



                102 BiN KiŞiLiK KORO
                Türkiye resmi listesi Eylül ayında tüm radyo ve TV'lerde en çok çalan kadın sanatçı olan Hande Yener, önceki akşam Isparta'da sahneye çıktı. Büyük ilginin yaşandığı konserde her zamanki tarzıyla dikkat çeken Yener, meydanı dolduran 102 bin kişiyle şarkılarını beraber söyledi.



                CUMARTESİ KLASİĞİ
                Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" bomba gibi başladığı 3. sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği atv'nin sevilen dizisi, son bölümüyle büyük ilgi gördü. #OBenimKardeşim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.



                    EVGİN COŞKUSU
                    Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam İstanbul Yelken Kulübü'nün 70. Yıl Balosu'nda sahne aldı. Sahneye lacivert renk smokinle çıkan sanatçı, gece boyunca söylediği altın şarkılarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu.



                    KAÇIŞ YOK!
                    Faruk Çolakoğlu ile aşkını gözlerden yaşamak için sık sık yurt dışına giden Özge Ulusoy, kaçamadı! Önceki gün iş insanıyla gittiği bir AVM'de gazetecilere görüntü vermemek için akla karayı seçen ünlü model, hayranlarının objektifine yakalanmaktan kurtulamadı. Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun ayaküstü yaptığı kahve keyfi, bir hayranının objektifine böyle takıldı.



                    ŞIKLIKTA DA BAŞARILI
                    ATV'nin başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz gün oğulları Ali Özbir ve Ömer Özbir ile birlikte bir AVM'deydi. Gazetecilere tek başına poz veren Erol, şık alışveriş tarzı ve yeni imajı da beğeni topladı.



                        EVET DEDİLER
                        Oyuncu Merve Boluğur ile aranjör Mert Aydın, Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kıydığı nikahta Merve Boluğur'un şahitliklerini Aslı Hünel - Bülent Kuş, Behzat Gerçeker, Mert Aydın'ın ise Çetin Yılmaz-Nurettin Doğan ve Murat İşgel üstlendi. Çiftin balayı için ise önümüzdeki günlerde Tayland ve sonrasında Paris e gideceği öğrenildi. Doğan SAVAŞ

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                        Haberler Saklambaç Merve Oflaz ile Allan Hakko önce aşklarını şimdi de dostluklarını bitirdi | Saklambaç haberleri
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