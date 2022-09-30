Samimiyete 'gelin'! Tuvana Türkay ve İzzet Antebi'den evlilik sinyalleri...





Jet hızıyla başlayan aşkları yine hızlı ilerleyen çift, önceki akşam evlilik sinyali verdi. İzzet Antebi, Tuvana Türkay'ın önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçıda anne ve babasıyla tanıştırdı. İkili, yemek boyunca samimi görüntüler sergilerken bu buluşma da "Evlilik yakında" yorumları yaptırdı. Bu arada sosyetik iş insanı, eski eşi Didem Sarı ile velayeti kendisinde olan çocukları nedeniyle mahkemelik...