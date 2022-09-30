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    Samimiyete 'gelin'! Tuvana Türkay ve İzzet Antebi'den evlilik sinyalleri...

    Tuvana Türkay, önceki akşam sevgilisi İzzet Antebi’nin anne ve babasıyla buluştu. Güzel oyuncunun, sosyetik aileyle kaynaşması “Yakında evlilik var” yorumları yaptırdı.

    Doğan Savaş
    Samimiyete ’gelin’!

    Mayıs ayında 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan boşanan İzzet Antebi, yalnızlığına çabuk son vermişti. Boşanmadan birkaç ay önce Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkan sosyetik iş insanı, tüm yazı da sevgilisiyle Bodrum'daki evinde geçirmişti.



    Jet hızıyla başlayan aşkları yine hızlı ilerleyen çift, önceki akşam evlilik sinyali verdi. İzzet Antebi, Tuvana Türkay'ın önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçıda anne ve babasıyla tanıştırdı. İkili, yemek boyunca samimi görüntüler sergilerken bu buluşma da "Evlilik yakında" yorumları yaptırdı. Bu arada sosyetik iş insanı, eski eşi Didem Sarı ile velayeti kendisinde olan çocukları nedeniyle mahkemelik...



    İzzet Antebi'nin annesi ile babası gazetecilerin kendilerini çektiğini görünce "Biz ünlü değiliz ki" diyerek kahkaha attı.



        Çıkışta sorulara yanıt vermeyen çift, kendi araçlarıyla mekandan birlikte ayrıldı.



        Güzel oyuncu, gece boyunca sosyetik iş insanına aşk dolu bakışlar attı.

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