Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında velayet savaşı! Kavgaya Seren Serengil katılınca ortalık karıştı

Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Deniz uğur tarafından açılan geçici velayet davasında mahkeme arar kararını verdi.
Mahkeme, 13 yaşındaki M.D. Muhtar'ın velayetinin 2 ay süreyle anne Uğur'a verilmesine karar verdi. İkilinin dieğr çocukları P. D. Muhtar'ın velayeti ise babada kaldı.
Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Kızımın velayetini aldım. Atlatmaya çalıştığı travmanın tedavi edilmesi için de gerekli her yere başvuracağız. Şu anda oğlum için kaygılı bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü her çocuk babasını görmek ister ve o dayak yememiş olabilir. Ama kanunen çocuğun yanında uygulanan şiddet de çocuğa uygulanmış şiddet sayılır. Ve onun da kadınlara şiddet uygulayan bir erkek rol modeli benimseme tehlikesi var."