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    Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında velayet savaşı! Kavgaya Seren Serengil katılınca ortalık karıştı

    Deniz Uğur, Reha Muhtar'dan kızının velayetini aldı; ancak oğlu babada kalınca yine itiraz süreci başlattı. Muhtar ile Uğur arasındaki kavgaya sırf şov olsun diye Seren Serengil de katılınca işler iyice çirkinleşti. Vatandaş, Deniz Uğur ile Reha Muhtar’a “Bitsin bu kavga, olan çocuklara oluyor” diye isyan etti.

    Bitsin bu kavga!

    Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Deniz uğur tarafından açılan geçici velayet davasında mahkeme arar kararını verdi.



    Mahkeme, 13 yaşındaki M.D. Muhtar'ın velayetinin 2 ay süreyle anne Uğur'a verilmesine karar verdi. İkilinin dieğr çocukları P. D. Muhtar'ın velayeti ise babada kaldı.



    Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Kızımın velayetini aldım. Atlatmaya çalıştığı travmanın tedavi edilmesi için de gerekli her yere başvuracağız. Şu anda oğlum için kaygılı bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü her çocuk babasını görmek ister ve o dayak yememiş olabilir. Ama kanunen çocuğun yanında uygulanan şiddet de çocuğa uygulanmış şiddet sayılır. Ve onun da kadınlara şiddet uygulayan bir erkek rol modeli benimseme tehlikesi var."



        Öte yandan mahkeme sonrası oğlunun kaçırıldığını iddia eden Reha Muhtar'a davayı 'şov' olsun diye takip eden Seren Serengil de destek verince ortalık karıştı. Şarkıcı Serengil, Reha Muhtar ile oğlunun bir araya gelmelerini de kayıt edip sosyal medyasında paylaştı.



        Bu olaya Deniz Uğur'un avukatı şöyle isyan etti: "Çocuklara bu hususu açıklamak için Reha Muhtar'ın avukatları ile görüştüm. Çocuğu bizzat ben babaya teslim etmek için ayarlama yaptım. Biz bütün gün çocukları tek bir kamera çekmesin diye uğraştık, çocuğu teslime gittim kameralarla bekliyorlar. Her şey bir yana, bir çocuğun geleceği bir yana."



        Reha Muhtar, mahkemede hakkındaki 'şiddet' iddialarına karşı çıktı.

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        Haberler Saklambaç Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında velayet savaşı! Kavgaya Seren Serengil katılınca ortalık karıştı
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