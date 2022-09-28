Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında velayet savaşı! Kavgaya Seren Serengil katılınca ortalık karıştı





Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Kızımın velayetini aldım. Atlatmaya çalıştığı travmanın tedavi edilmesi için de gerekli her yere başvuracağız. Şu anda oğlum için kaygılı bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü her çocuk babasını görmek ister ve o dayak yememiş olabilir. Ama kanunen çocuğun yanında uygulanan şiddet de çocuğa uygulanmış şiddet sayılır. Ve onun da kadınlara şiddet uygulayan bir erkek rol modeli benimseme tehlikesi var."