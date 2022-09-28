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    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımı olay yarattı! Yeni kadrosu ve hikayesiyle ezberleri bozacak

    5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın yeni sezonun tanıtımı, olay yarattı. Dizi, yeni kadrosu ve hikayesiyle tüm ezberleri bozmaya geliyor.

    Ezberler bozuluyor

    Dördüncü sezonunda yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve yeni dekorlarıyla 5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ilk tanıtım yayınlandı. Yapım, senaryo ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, yeni sezonun ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.



    MERAK GİT GİDE ARTIYOR
    Kısa sürede sosyal medyada yüz binlerce izlenen, binlerce yorum ve beğeni alan tanıtım, izlenme rekoru kırdı. 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon ilk tanıtımında seyircilerin merakla beklediği yeni oyuncular; Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar ve Miray Akay dikkatleri üzerine çekerken, başarılı oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu. 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak dördüncü sezonunda yönünü Bursa ve İstanbul'a çeviren Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.



    Dizi; yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden yetenekli oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst edecek.

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    Haberler Saklambaç ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımı olay yarattı! Yeni kadrosu ve hikayesiyle ezberleri bozacak
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