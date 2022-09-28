ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımı olay yarattı! Yeni kadrosu ve hikayesiyle ezberleri bozacak





MERAK GİT GİDE ARTIYOR

Kısa sürede sosyal medyada yüz binlerce izlenen, binlerce yorum ve beğeni alan tanıtım, izlenme rekoru kırdı. 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon ilk tanıtımında seyircilerin merakla beklediği yeni oyuncular; Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar ve Miray Akay dikkatleri üzerine çekerken, başarılı oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu. 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak dördüncü sezonunda yönünü Bursa ve İstanbul'a çeviren Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.