Türkiye'nin en zengin oyuncusu! Kıvanç Tatlıtuğ'un serveti dudak uçuklattı

Nisan ayında oğlu Kuzey Efe'i kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2022 yılında dur durak bilmedi. Dijital bir platform için çektiği iki projesi yayınlanan ve üçüncü projesinin çekimleri için de şimdilerde New York'ta olan ünlü oyuncu, bir yandan da film hazırlıklarıyla uğraştı. Yıllardır rol aldığı jean markasının yanı sıra dünyaca ünlü bir otomobil markasıyla iş birliği yapıp bir de bulaşık deterjanı reklamında boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, deyim yerindeyse para bastı.
NEW YORK'TA EV PLANI
2022 yılında yaklaşık 40 milyon TL'lik bir gelir elde ettiği konuşulan Tatlıtuğ, bu kazancıyla iddiaya göre ABD'de ev sahibi olmak için düğmeye bastı. Önceki gün yanına giden eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile New York'ta birkaç daire gezecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, son kararı ise maddi konulardaki en büyük destekçisi olan babasıyla konuşup verecek...
Başak Dizer de oğlu Kurt Efe'yle beraber önceki gün soluğu eşinin yanında New York'ta aldı.