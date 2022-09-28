Türkiye'nin en zengin oyuncusu! Kıvanç Tatlıtuğ'un serveti dudak uçuklattı





NEW YORK'TA EV PLANI

2022 yılında yaklaşık 40 milyon TL'lik bir gelir elde ettiği konuşulan Tatlıtuğ, bu kazancıyla iddiaya göre ABD'de ev sahibi olmak için düğmeye bastı. Önceki gün yanına giden eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile New York'ta birkaç daire gezecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, son kararı ise maddi konulardaki en büyük destekçisi olan babasıyla konuşup verecek...