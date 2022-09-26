Yağlı kapı! Eda Taşpınar’ın kurduğu güneş yağı markasına Ortadoğulu firma talip oldu





185 MİLYON TL'LİK TEKLİF!

Ürünlerini Türkiye'nin ardından tüm dünyada satışa sunan Eda Taşpınar'ın yakaladığı başarı grafiği, Ortadoğulu bir kozmetik firmasının da dikkatini çekti. Konuşulanlara göre; firma yetkilileri, sosyetik ikoncana 10 milyon dolar yani yaklaşık 185 milyon TL karşılığında ortalık teklif etti. Şimdilerde Mikonos'taki evinde tatilde olan Eda Taşpınar'ın teklife sıcak baktığı söyleniyor.