Ebru Şallı'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı: Ölümsüz anlar hep yaşar

Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti. Bu tarifsiz acıyla sarsılan Şallı, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bir kez daha yürekleri burktu. 25 Eylül 2010 tarihinde dünyaya gelen minik Pars'ı 12. yaş gününde yad eden Ebru Şallı, Instagram'dan melek oğluyla fotoğraflarını paylaştı. Pars'la çekilmiş bir karesinin altına "İyi ki doğdun meleğim. İyi ki, iyi ki, iyi ki senin gibi bir melekle yaşadım ben. Çok şanslıyım. Ben hep seninleyim Ponçiğim hep" diye yazan acılı anneye, takipçileri ve birçok ünlü dostu mesaj yağdırdı.