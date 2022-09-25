Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı o kareler yürek dağladı! Yaşasaydı 12 yaşında olacaktı: "İyi ki senin gibi bir melekle..."
Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı o kareler yürek dağladı! Yaşasaydı 12 yaşında olacaktı minik Pars... 16 Nisan 2020'de 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenik düşerek hayata veda etmiş, ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı, Pars Tan'ın doğum gününü kutladığı kareler ve yazdığı notlarla duygulandırdı. Ebru Şallı'nın Instagram paylaşımına Esra Erol, Nilgün Belgün, Tan Sağtürk gibi isimlerden yorum gecikmedi.
25.09.2022 16:51 - Son Güncelleme: 25.09.2022 17:18
"İYİ Kİ SENİN GİBİ BİR MELEKLE YAŞADIM"
Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı o kareler yürek dağladı! Yaşasaydı 12 yaşında olacaktı...
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.
Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.
Ebru Şallı fotoğrafların altına, 'İyi ki doğdun meleğim. İyi ki, iyi ki, iyi ki senin gibi bir melekle yaşadım ben... Çok şanslıyım… Ben hep seninleyim Ponçiğim hep' notunu düştü.