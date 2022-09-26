Beyaz Türklerin Yunanistan çıkarması! Mikonos'u ihya ettiler

Beyaz Türkler, bu sene de Yunanistan'ı ihya etti. Yıllardır yaz aylarında Türk tatilciyle dolup taşan Mikonos'a bu sene de çıkarma yapıldı! Aralarında Hacı-Nazlı Sabancı, Rachel Araz Kiresepi, Mina Somer gibi sosyetiklerin olduğu isimler ile Serenay Sarıkaya gibi magazin ünlüleri, tatil için soluğu gözde eğlence adasında aldı. Yunan basını adanın popüler mekanı Nammos'un 2022 yazındaki cirosunun tam 18 milyon Euro olduğunu yazdı. Kazık fiyatlarıyla yabancı turistin sıklıkla eleştirdiği mekan, gelirinin yüzde 35'lik gibi büyük bir kısmını ABD'li ve Avrupalı turistten elde etti.
İLK SIRADA ABD'LİLER VAR
Onları yüzde 25'lik bir oranla Ruslar takip etti. Araplar ise mekanın gelirinin yüzde 18'ini karşıladı. Türkler'in 18 milyon Euro'luk cirodaki payının ise yüzde 8 yani yaklaşık 2.25 milyon Euro olması dikkat çekti. Yaz boyunca bir mekana toplamda yaklaşık 40 milyon TL'lik bir para bırakan Türkler'in kimler olduğu ise merak konusu oldu...
Rachel Araz Kiresepi, yazın büyük kısmını Mikonos'taki villasında geçirdi.