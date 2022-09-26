Beyaz Türklerin Yunanistan çıkarması! Mikonos'u ihya ettiler

Beyaz Türkler, bu sene de Yunanistan'ı ihya etti. Yıllardır yaz aylarında Türk tatilciyle dolup taşan Mikonos'a bu sene de çıkarma yapıldı! Aralarında Hacı-Nazlı Sabancı, Rachel Araz Kiresepi, Mina Somer gibi sosyetiklerin olduğu isimler ile Serenay Sarıkaya gibi magazin ünlüleri, tatil için soluğu gözde eğlence adasında aldı. Yunan basını adanın popüler mekanı Nammos'un 2022 yazındaki cirosunun tam 18 milyon Euro olduğunu yazdı. Kazık fiyatlarıyla yabancı turistin sıklıkla eleştirdiği mekan, gelirinin yüzde 35'lik gibi büyük bir kısmını ABD'li ve Avrupalı turistten elde etti.