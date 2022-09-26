Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beyaz Türklerin Yunanistan çıkarması! Mikonos'u ihya ettiler

    Yunan basını Mikonos’un ünlü mekanı Nammos’un 2022 yazındaki cirosunun 18 milyon Euro olduğunu yazdı. Gelirin yüzde 8’i yani 2 milyon 250 bin Euro’su ise Türk turistler sayesinde elde edildi.

    Para bastık!

    Beyaz Türkler, bu sene de Yunanistan'ı ihya etti. Yıllardır yaz aylarında Türk tatilciyle dolup taşan Mikonos'a bu sene de çıkarma yapıldı! Aralarında Hacı-Nazlı Sabancı, Rachel Araz Kiresepi, Mina Somer gibi sosyetiklerin olduğu isimler ile Serenay Sarıkaya gibi magazin ünlüleri, tatil için soluğu gözde eğlence adasında aldı. Yunan basını adanın popüler mekanı Nammos'un 2022 yazındaki cirosunun tam 18 milyon Euro olduğunu yazdı. Kazık fiyatlarıyla yabancı turistin sıklıkla eleştirdiği mekan, gelirinin yüzde 35'lik gibi büyük bir kısmını ABD'li ve Avrupalı turistten elde etti.



    İLK SIRADA ABD'LİLER VAR
    Onları yüzde 25'lik bir oranla Ruslar takip etti. Araplar ise mekanın gelirinin yüzde 18'ini karşıladı. Türkler'in 18 milyon Euro'luk cirodaki payının ise yüzde 8 yani yaklaşık 2.25 milyon Euro olması dikkat çekti. Yaz boyunca bir mekana toplamda yaklaşık 40 milyon TL'lik bir para bırakan Türkler'in kimler olduğu ise merak konusu oldu...



    Rachel Araz Kiresepi, yazın büyük kısmını Mikonos'taki villasında geçirdi.
        Ben Bu Cihana Sığmazam
        Haberler Saklambaç Beyaz Türklerin Yunanistan çıkarması! Mikonos'u ihya ettiler
            SON DAKİKA