Derin Mermerci barınağa götürülen bir köpeği kendisine getirene 50 bin TL verecek

Sokak hayvanları için yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren Derin Mermerci, sosyal medyada gördüğü bir olaya yine kayıtsız kalmadı. Sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde Samsun'daki köpeklerin barınağa götürülme anını Instagram'daki bir video aracılığıyla gördü. Takipçilerine seslenen Mermerci, "Bu köpeği bulup bana getirene 50 bin TL ödül vereceğim" dedi.
KENDİSİ DE SAHİPLENİYOR
Bu arada sosyetik güzel, Vaniköy'deki yalısında sahiplendiği birçok köpekle beraber yaşarken; sokak hayvanlarına yardım etmek için birçok dernekle de kol kola çalışıyor.
Derin Mermerci, sokak hayvanları için yaptığı yüklü miktardaki bağışlarla da takdir topluyor.