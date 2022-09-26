Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Derin Mermerci barınağa götürülen bir köpeği kendisine getirene 50 bin TL verecek

    Derin Mermerci, geçtiğimiz günlerde Samsun’da barınağa götürülen zavallı bir köpeği kendisine getirene 50 bin TL ödül vereceğini açıkladı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 26 Eylül TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Getirene 50 bin TL

    Sokak hayvanları için yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren Derin Mermerci, sosyal medyada gördüğü bir olaya yine kayıtsız kalmadı. Sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde Samsun'daki köpeklerin barınağa götürülme anını Instagram'daki bir video aracılığıyla gördü. Takipçilerine seslenen Mermerci, "Bu köpeği bulup bana getirene 50 bin TL ödül vereceğim" dedi.



    KENDİSİ DE SAHİPLENİYOR
    Bu arada sosyetik güzel, Vaniköy'deki yalısında sahiplendiği birçok köpekle beraber yaşarken; sokak hayvanlarına yardım etmek için birçok dernekle de kol kola çalışıyor.



    Derin Mermerci, sokak hayvanları için yaptığı yüklü miktardaki bağışlarla da takdir topluyor.



        MÜTHİŞ GECE
        Ece Seçkin, önceki akşam Kadıköy'de binlerce hayranı ile buluştu. İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Yunanca ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarı ile herkesi coşturan ünlü popçu, yürekleri hoplatan dans performansıyla da konukları mest etti.



        MÜJDEYİ VERDİ
        Pop müziğinin çok sevilen isimlerinden Berkay, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da muhteşem bir konsere imza attı. Berkay, en sevilen hit olmuş şarkılarının yanı sıra sevilen popüler şarkılardan oluşan repertuvarıyla soğuk havayı şarkılarıyla ısıtmayı başarırken yeni bir şarkısını dinleyicileriyle de buluşturacağının müjdesini verdi.



        BURAK'A SAHİP ÇIKTI
        Ünlü model Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'nda yakın dostu Umut Eker ile görüntülendi. Soydan, küfrettiği için Nilperi Şahinkaya ile mahkemelik olan sevgilisi Burak Deniz'le ilgili "Burak çok üzgün. Kesinlikle öyle bir insan değil" açıklaması yaptı.



            MEMLEKET AŞKINA
            Atiye, önceki gün İstanbul'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Hatay Günleri" etkinlikleri kapsamında Maltepe'de sahne aldı. Konserinde sevenlerini coşturan güzel sanatçı, "Ben de Hataylıyım. Tüm Hataylılar'ı çok seviyorum. Bu gece bol bol dans edip, eğleneceğiz" sözleriyle de büyük alkış aldı.



            SÖZ YEĞENDE
            Oyuncu Nehir Erdoğan, önceki akşam yeğeniyle Etiler'de görüntülendi. Erdoğan, alışverişe geldiklerini söylerken muhabirlere, "Ben de konuşabilir miyim" diyen minik yeğeni, şu sözleriyle güzel oyuncuyu güldürdü: "Okulum için alışveriş yaptık. Sınıfta kötü çocuklar var. Bazılarını sevmiyorum."



            TAPULU KOCAM
            Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünya evine gireceği DJ Mert Aydın ile önceki gün hayvanat bahçesine gitti. Aydın, güzel oyuncuyla minik maymunu besledikleri sırada çekilmiş bu karesini "Her şey seninle güzel" notuyla paylaştı. Boluğur'dan ise müstakbel eşine yanıt geçikmedi: "Tapulu kocam."


                AYRILIK YARADI!
                Son günlerde dört aylık eşi Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davasıyla gündemde olan Hadise, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Evliliğin hemen ardından ara verdiği konser maratonuna ayrılık kararıyla yeniden start veren ünlü popçu, enerjisiyle ve güzelliğiyle büyüledi. Nihan Peker imzalı siyahbeyaz bir kostüm tercih eden Hadise'nin konserde çekilen fotoğrafları "Ayrılık yaramış" yorumları yaptırdı.



                İLK KARE GELDİ
                Mihre Mutlu'dan boşandıktan sonra adı uzun süredir meslektaşı Birce Akalay ile anılan İbrahim Çelikkol, iddiaları her seferinde "Çok iyi dostuz" diye yalanlamıştı. Kısa süre önce de sosyetik Natali Yarcan ile aşk yaşadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun hayranları, dün iş başındaydı. İbrahim Çelikkol ile sosyetik sevgilisinin yürürken fotoğrafını çeken fanlar, bu kareyi de Instagram'daki magazin sitelerine göndererek adeta paparazzilik yaptı.



                BİR BAŞKADIR MEMLEKETİM
                Adını ünlü oyuncu Birkan Sokullu ile yaşadığı aşkla duyuran sosyetik Eda Gürkaynak, "Bir başkadır memleketim" dedi. Geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir eczaneye giden gehç sosyetik, ilaçlarını alacağı sırada cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Aracını bıraktığı Ferhat isimli valeye de "Kusura bakmayın size ödeme yapamayacağım; cüzdanımı evde unutmuşum" diyen Eda Gürkaynak, valeden şu yanıtı aldı:



                    'BİZİM ÖZÜMÜZ BU'
                    "Hiç sorun değil. Eğer acil bir şeyse ben girip alayım ilacı senin için". Bu cümlenin kalbine dokunduğunu dile getiren sosyetik güzel, şunları söyledi: "Yıllarca yurt dışında yaşadım, farklı ülkeleri gezdim... Bizim ülkemiz dışında böyle bir davranış görmedim, duymadım. Bizim özümüz bu; ayrımcılıktan kaçınan, birbirine destek olan bir toplumuz. Özellikle bu günlerde daha fazla hatırlayalım, hatırlatalım."



                    AİLE SAADETİ
                    Müge Boz, dün güzel havanın tadını çıkaran isimler arasındaydı. Basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve sevimli kızları Vina ile Boğaz'da bisiklet keyfi yapan güzel oyuncu, Instagram'dan yaptığı bu paylaşımla da aile saadetini gözler önüne serdi.



                    ARI GİBİ ÇALIŞIYOR
                    Son dönemde oyunculuktan çok seramiğe yönelen Yağmur Tanrısevsin, önceki gün atölyede çalışırken bu karesini paylaştı. Yeni eserlerini ortaya çıkarmak için harıl harıl çalışan güzel oyuncu, bu karesini de arı emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.



                        MUTLULUK DEMETİ
                        Uzun süredir iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, dün sevgilisiyle Boğaz'da güzel havanın tadını çıkardı. Arman ile bu romantik pozunu da sosyal medya hesabından paylaşan eski mankene "Demet, üçüncü baharını yaşıyor" yorumları yapıldı.



                        GONDOL SEFASI
                        Güzel oyuncu Sevcan Yaşar, müzisyen sevgilisi Örsel Çivit ile birlikte İtalya'da ön balayı yapıyor... Önceki gün gittikleri Venedik'te her turist gibi gondol sefası yapmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, bu sırada da sevgilisinin objektifine böyle havalı poz verdi.



                        PHOTOSHOP TAŞI!
                        Eda Ece, önceki gün uzun süre tenis oynadıktan sonra böyle poz verdi. Güzel oyuncu, bu karesine yazdığı şu notla ise Instagram'da photoshop yaparken ölçüyü fazla kaçıranlara taşını attı: "Eda'cım, gözlük camlarının üstüne gözlerini koysaydın... Bu resim hiçbir şey söylemiyor..."



                            DÜĞÜN PROVASI
                            Yakında dünya evine girmeye hazırlanan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, önceki akşam düğün provası yaptı. İş insanı Yağız Özal ile Ayşe Sefer'in düğününe katılan ikiliden Dörter, şarkılarıyla konukları coşturdu. Ünlü sanatçı, "Evlenecek tüm çiftlere mutluluklar. Darısı da 11 Ekim'de eşim olacak Dilan ile bana" dedi.



                            HERKES ONU KONUŞTU
                            Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" bomba gibi başladığı üçüncü sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği atv'nin sevilen dizisi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. 'Kardeşlerim', #YeniBirKarar etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.



                            FOTO-SERVET
                            Çanta ve takılarına yaptığı harcamalarla adından söz ettiren Özge Ulusoy, lüks tutkusunu gözler önüne sermekten de çekinmiyor. Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile hafta sonunu İtalya'daki Sardunya Adası'nda geçiren model, dün yaptığı bu paylaşımla da "Ayaklı servet" dedirtti. Özge Ulusoy'un toplam şıklığının bedeli yaklaşık 2.5 milyon TL'ydi...



                                MİS GİBİ KOLEKSİYON!
                                Manken ve sunucu Ece Gürsel, önceki akşam bir parfüm mağazasının Adana'daki açılışını yaptı. Gürsel, "İnanın hayatımda en fazla parayı parfümlerime harcıyorum. İyi bir parfüm koleksiyonum var. Yeni çıkan parfümleri takip ediyorum. Parfümsüz bir hayat düşünemem" dedi.



                                HASRET GİDERDİ
                                Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sibel Alaş, geçtiğimiz akşam Kalamış'taki bir otelde müzikseverlerle buluştu. 10 yılın ardından İstanbul'da verdiği ilk solo konserinde sevenlerini mest eden Alaş, görüntüsüyle de yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

                                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                Ben Bu Cihana Sığmazam
                                Haberler Saklambaç Derin Mermerci barınağa götürülen bir köpeği kendisine getirene 50 bin TL verecek
                                    SON DAKİKA