Derin Mermerci barınağa götürülen bir köpeği kendisine getirene 50 bin TL verecek





'BİZİM ÖZÜMÜZ BU'

"Hiç sorun değil. Eğer acil bir şeyse ben girip alayım ilacı senin için". Bu cümlenin kalbine dokunduğunu dile getiren sosyetik güzel, şunları söyledi: "Yıllarca yurt dışında yaşadım, farklı ülkeleri gezdim... Bizim ülkemiz dışında böyle bir davranış görmedim, duymadım. Bizim özümüz bu; ayrımcılıktan kaçınan, birbirine destek olan bir toplumuz. Özellikle bu günlerde daha fazla hatırlayalım, hatırlatalım."