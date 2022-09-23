10 yıldır evli olan Güven Kıraç başka bir kadınla çapkınlık yaparken yakalandı! | Saklambaç haberleri

Ekranların ünlü ismi Güven Kıraç'tan skandal görüntüler... 10 senedir Başak Kıraç ile evli olan ünlü oyuncu, önceki gece esmer bir kadınla Asmalimescit'teydi. Mekan içerisinde hayli samimi anlar yaşadığı yasak aşkıyla çıkışta el ele görüntülenen Güven Kıraç, gazetecileri görünce hızlı adımlarla kaçtı. Bu arada Kıraç'ın eşiyle boşanma aşaması olduğu da öğrenildi.
ŞİMDİDEN ÖZLEM SARDI
Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaz boyunca Bodrum'da olduğunu ve yeni İstanbul'a geldiğini söyleyen Yıldız, "Uzun bir aradan sonra istanbul'a geldim. Adapte olmaya çalışıyorum." dedi.
SERENAY KLASİĞİ
Son yıllarda ünlü bir jean markasının reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, yeni koleksiyon için kamera karşısına geçti. Çekimlerde, her zamanki gibi güzelliğiyle yine nefes kesiciydi.