10 yıldır evli olan Güven Kıraç başka bir kadınla çapkınlık yaparken yakalandı! | Saklambaç haberleri





EĞİTİM ŞART!

Pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin, önceki akşamki bir etkinlikte sahne aldı. Geçtiğimiz gün bir öğretmenin sosyal medyada yaptığı paylaşımında kendisinin boyuyla alay etmesine değinen ünlü popçu, konuyla ilgili şöyle dedi: "Bir eğitim görevlisinin sosyal medyaya erişemeyecek yaşta olan öğrencisi hakkında söylediği çok gereksiz cümlelerdi. Böyle bir paylaşım eğitim görevlisine yakışmaz."



TEPKİ ÇEKEN TWEET

Bahsi geçen öğretmen, sosyal medyada şu cümleleri yazmıştı: "Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'O hocam saçlarınız çıkmış' diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?"