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    10 yıldır evli olan Güven Kıraç başka bir kadınla çapkınlık yaparken yakalandı! | Saklambaç haberleri

    10 yıldır evli olan Güven Kıraç, önceki akşam Asmalımescit’te başka bir kadınla çapkınlık yaparken yakalandı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Eylül günlük burç yorumları...

    Güven sarstı

    Ekranların ünlü ismi Güven Kıraç'tan skandal görüntüler... 10 senedir Başak Kıraç ile evli olan ünlü oyuncu, önceki gece esmer bir kadınla Asmalimescit'teydi. Mekan içerisinde hayli samimi anlar yaşadığı yasak aşkıyla çıkışta el ele görüntülenen Güven Kıraç, gazetecileri görünce hızlı adımlarla kaçtı. Bu arada Kıraç'ın eşiyle boşanma aşaması olduğu da öğrenildi.



    ŞİMDİDEN ÖZLEM SARDI
    Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaz boyunca Bodrum'da olduğunu ve yeni İstanbul'a geldiğini söyleyen Yıldız, "Uzun bir aradan sonra istanbul'a geldim. Adapte olmaya çalışıyorum." dedi.



    SERENAY KLASİĞİ
    Son yıllarda ünlü bir jean markasının reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, yeni koleksiyon için kamera karşısına geçti. Çekimlerde, her zamanki gibi güzelliğiyle yine nefes kesiciydi.



        YOLU AÇIK OLSUN
        Kaygılaroğlu'nun reklamlarında boy gösterdiği içecek markası, 'yaza veda' partisi düzenledi. Davete sevgilisi Emre Yusufi ile katılan Nilperi Şahinkala, meslektaşı Burak Deniz'le Adana'da yaşadığı tatsız geceyle ilgili "Konu yargıya taşındı. Gerekli açıklamaları yaptık. Bu konu ile alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum" demekle yetindi. Aynı davete katılan bir diğer isim de Sitare Akbaş'tı. Uzun süredir aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'ın ayrılır ayrılmaz kendisi gibi oyuncu Çağla Boz ile yeni bir ilişkiye başlaması hatırlatılan Akbaş, "Herkesin yolu açık olsun" dedi.



        AYRILMAZ İKİLİ
        Ünlü oyuncular Engin Öztürk ve Sarp Apak, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Öztürk, yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlandığını söylerken Apak, "Keyifle bahsedeceğim bir iş bekliyorum" diyerek henüz netleşmiş bir projesinin olmadığını dile getirdi.



        GÖZLER İREM'DE
        Sen Anlat Karadeniz dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, önceki gün çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, göbeğini açıkta bırakan spor kıyafetiyle de tüm bakışları üzerinde topladı.



            ERSAY'DAN YENİ ŞARKI
            Ersay Üner, yeni şarkısı 'Vazgeçtim'le bir kez daha sevenleriyle buluştu. Yeni şarkısı hakkında konuşan Üner, "İlişkisi için elinden geleni yapmış ama karşılığını alamayınca pes etmiş biri anlatılıyor" dedi. Başarılı sanatçı, kendisinin de ilişkide kolay vazgeçmediğini ama vazgeçince de geri dönüşün olmadığını sözlerine ekledi.



            NAZAR DEĞMESİN
            Rap piyasasının güçlü iki ismi Tefo&Seko ikilisinden yine listelere bomba gibi düşen bir düet geldi. İki genç rapçinin gözden sakınan ilişkilere atfen yazdıkları "Nazar" adlı şarkı kısa zamanda rap müzik listelerinde zirvede yerini aldı. Genellikle bu tarz müziğin klip anlayışından farklı; sinematik karelerle çekilen klipte "nazar" değmesin dedikleri bir aşkın hikayesi ve görüntüleri yer alıyor.



            EFSANE GERİ DÖNÜYOR
            Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kutsal Damacana', dördüncü ve son filmiyle izleyiciyle buluşuyor. Başarılı komedyen Şafak Sezer, unutulmaz 'Papaz Fikret' karakteriyle sinema salonlarını kahkahaya boğmaya hazırlanıyor! 20 Ocak 2023'te vizyona girecek olan film, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayesini konu alıyor.



                ÇİÇEK GİBİ DESTEK
                Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun çok beğenilen "Amadeus" oyunu, yeni sezonuna önceki akşam 'merhaba' dedi... Dördüncü sezona kapalı gişe başlayan oyunun kadrosuna yeni dahil olan Dilan Çiçek Deniz, son derece heyecanlıydı. Oyunda Constanze karakterine hayat veren güzel oyuncuyu, bu heyecanlı gününde İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson yalnız bırakmadı. Oyun öncesinde sevgilisinin yer aldığı afişle poz veren yabancı damat, "Dilan ile her zamanki gibi gurur duyuyorum" dedi.



                SEUL'DE DESTAN YAZDI
                ATV ekranında yayınlandığı tüm bölümleri büyük ilgi gören ve yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Destan' dizisi başarısını uluslararası ödülle taçlandırdı. Destan, televizyon dünyasının uluslararası alanda en prestijli ödüllerinden birisi olan ve Güney Kore'nin Seul şehrinde canlı olarak düzenlenen 17. Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde bu yılın en iyi dizisi seçildi. 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımın aday olduğu yarışmada rakiplerini geride bırakan Destan, ödül törenine damgasını vurdu.



                KONSERE HAZIRLIK
                Bülent Ersoy, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Modacısı Burcu Sedef ile yemek yiyen Diva, 9 Ekim'de Kuruçeşme'de vereceği konser için kıyafet provası yaptığını söyledi. Ünlü şarkıcı, "Burcu çok güzel ciciler yaptı. Frikik vermeyeyim diye, bu defa çift dikiş attırıyorum" diyerek kahkaha attı.



                    GÖZ GÖZE ALIŞVERİŞ
                    Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, mutlu evlilik hayatlarıyla herkese örnek... Önceki akşam Levent'teki bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü çift, romantik halleriyle dikkat çekerken gözlerini de birbirlerinden alamadı.



                    EĞİTİM ŞART!
                    Pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin, önceki akşamki bir etkinlikte sahne aldı. Geçtiğimiz gün bir öğretmenin sosyal medyada yaptığı paylaşımında kendisinin boyuyla alay etmesine değinen ünlü popçu, konuyla ilgili şöyle dedi: "Bir eğitim görevlisinin sosyal medyaya erişemeyecek yaşta olan öğrencisi hakkında söylediği çok gereksiz cümlelerdi. Böyle bir paylaşım eğitim görevlisine yakışmaz."

                    TEPKİ ÇEKEN TWEET
                    Bahsi geçen öğretmen, sosyal medyada şu cümleleri yazmıştı: "Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'O hocam saçlarınız çıkmış' diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?"



                    ALTIN KIZ
                    Tülin Şahin, yüzü olduğu bir mücevher markasının yeni mağaza açılışı için Fethiye'deydi. Güzel model, Mega Fight Arena'da 9 Aralık'ta gerçekleşecek olan organizasyonda boks şampiyonunun sahip olacağı 15 karat pırlantalarla bezeli ve değeri 600 bin TL özel tasarım altın kemeri de böyle tanıttı.



                        ROCK ŞÖLENİ
                        Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam Türkiye'nin sevilen gruplarından biri olan maNga'yı ağırladı. Rock müzik şöleni ile binlerce dinleyici unutamayacakları bir gece yaşadı. Binlerce kişinin katıldığı konserde maNga'nın solisti Ferman Akgül, sahneden inerek şarkılarının bir kısmını sevenlerinin yanında seslendirdi.



                        TARZ İKİLİ
                        Şarkıcı Can Bonomo ve oyuncu eşi Öykü Karayel, geçtiğimiz gün Levent'teki bir AVM'de objektiflere takıldı. Japon mutfağı tercih eden ünlü çift, her zamanki gibi tarzlarıyla da dikkat çekerken soruları yine yanıtsız bıraktı.

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                        Haberler Saklambaç 10 yıldır evli olan Güven Kıraç başka bir kadınla çapkınlık yaparken yakalandı! | Saklambaç haberleri
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