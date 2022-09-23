Düğün dernek İtalya! Üçüncü evliliğini yapacak Burcu Esmersoy düğün hazırlıklarına başladı

Yaz başında sevgilisi Nazım Akmandil'le evleneceğini açıklayan Burcu Esmersoy, o günden beri düğün dernekle ilgili tek kelime etmedi. Düğünü sevgilisinin kendisine evlilik teklifinde bulunduğu İtalya'da yapmak isteyen güzel sunucu, Polignano a Mare'deki otelin 2023 yılına kadar dolu olmasıyla B planı yaptı. Şimdilerde Milano'da olan Burcu Esmersoy, konuşulanlara göre İtalya'da düğün yapma konusunda ısrarlı. Son dönemin popüler düğün trendi 'kalede tören' konusundaki tercihleri değerlendiren güzel sunucu, bir yandan da Como Gölü ve Milano bölgesindeki alternatifleri de değerlendiriyor.